Средняя заработная плата рабочих филиала «КЧХК» в 2021 году достигла 45,9 тысяч рублей

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги 2021 года по направлению работы с персоналом.

Средний возраст работников предприятия – 41,4 года. В 2021 году было принято 24 молодых сотрудника. Для начинающих специалистов в филиале есть корпоративные программы по улучшению жилищных условий. Например,сотрудники могут арендовать служебное жилье на льготных условиях. С 2013 года этой возможностью воспользовались уже 325 человек. Также можно принять участие в ипотечной программе, по которой предприятие возмещает затраты по выплате части процентов. В прошлом году в программу вступили 30 сотрудников. Всего с 2014 года – 261 человек.

На конкурентом уровне в прошлом году сохранилась средняя заработная плата рабочих и составила 45,9 тыс. рублей. С 2017 года она выросла на 21,6%.

В 2021 году продолжилась работа по развитию персонала – 1876 сотрудников прошли обучение и повысили квалификацию. По целевому направлению от предприятия в вузах обучается 13 человек, в сузах – 25. В 2021 году получили дипломы об окончании вуза восемь сотрудников, обучавшихся за счет средств филиала «КЧХК».

Не забывает предприятие и о подрастающем поколении.Ежегодно при поддержке филиала «КЧХК» открываются корпоративные группы в детских садах Кирово-Чепецка: помещения ремонтируются и укомплектовываются всем необходимым для комфортного пребывания и всестороннего развития детей. В 2021 году отремонтированы две группы в детских садах №№ 17 и 22. Всего с 2010 года в городе приведено в порядок 23 группы (в том числе три корпоративные группы «Уралхим-Транса»).

Для сотрудников действует программа добровольного медицинского страхования, в 2021 году на эти цели направлено порядка 21 млн рублей. Заводчане могут посещать бассейн и тренажерный зал спортивного клуба «Олимпия», а также на льготных условиях отдыхать в санатории-профилактории «Перекоп». На борьбу с новой коронавирусной инфекцией в прошлом году выделили более 32 млн рублей, в том числе 7,2 млн рублей на тестирование и выезд мед.персонала к больным.