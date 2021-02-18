Средняя заработная плата рабочих филиала «КЧХК» в 2020 году достигла 46,5 тысяч рублей

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвел итоги 2020 года по направлению работы с персоналом.

На высоком уровне остается средняя заработная плата рабочих в 2020 году– 46,5 тыс. рублей. С 2016 года она выросла на 33,6%, что опережает рост инфляции за тот же период.

Развитие персонала – одно из ключевых направлений работы с кадрами предприятия. В 2020 году 1783 сотрудника прошли обучение и повысили квалификацию. По целевому направлению от предприятия в вузах обучается 17 человек, в сузах – 30 человек, в том числе это работники завода, получающие второе образование за счет средств филиала «КЧХК».

Предприятие продолжает работу по омоложению коллектива. В 2020 году приняли 43 молодых специалиста, что на треть больше по сравнению с 2019 годом.Они могут принять участие в корпоративных программах по улучшению жилищных условий. Например, получить служебное жилье. С 2013 года такой возможностью воспользовались 285 человек. Также среди молодых специалистов популярностью пользуется ипотечная программа, по которой предприятие возмещает затраты по выплате части процентов. В ипотечной программе с 2014 года участвуют 231 человек, 30 из них вступили в программу в 2020 году.

Ежегодно филиал «КЧХК» приводит в порядок группы в детских садах Кирово-Чепецка: качественный современный ремонт, обновление веранд, установка новой сантехники, комплектация мебелью, закупка игрушек. В 2020 году были отремонтированы три группы для детей ясельного возраста в детских садах №№ 1, 26 и 19, и 100 детей работников предприятия получили возможность посещать ясли. Всего с 2010 года в городе приведено в порядок 23 группы (в том числе три корпоративные группы «УРАЛХИМ-ТРАНС»).

Большое внимание уделяется и здоровью сотрудников филиала. Действует программа добровольного медицинского страхования, в 2020 году на эти цели направлено порядка 22 млн рублей. Также среди работников ежемесячно распространяются абонементы в бассейн и сертификаты в тренажерный зал спортивного клуба «Олимпия», есть возможность отдыха в санатории-профилактории «Перекоп».