Средняя заработная плата рабочих филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» превысила 57 тысяч рублей в 2022 году





В филиале «КЧХК» АО «ОХК» Уралхим» подведены итоги направления работы с персоналом за 2022 год.



Средняя заработная плата рабочих (без учета инженерно-технического персонала) составила 57,3 тыс. рублей. Рост по отношению к предыдущему периоду — 24,7%, он обусловлен индексацией окладов и точечным пересмотром.



Сотрудники — главная ценность предприятия, поэтому развитию персонала уделяется особое внимание. По итогам 2022 года 1683 человека прошли обучение и повысили квалификацию. По целевому направлению в настоящее время от предприятия в вузах обучается 3 человека (в 2022 году завершили 5 человек). Заключены договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с 26 студентами КОГПОБУ «ВАПК». 25 сотрудников филиала «КЧХК» получают высшее образование за счет средств предприятия (4 человека завершили в 2022 году).



Для молодых сотрудников продолжают работу программы по улучшению жилищных условий. С 2013 года предприятие предоставляет служебное жилье, 352 человека воспользовались этой возможностью. С 2014 года действует ипотечная программа, по которой предприятие возмещает затраты по выплате части процентов. В ней уже приняли участие 281 человек.



Ежегодно филиал «КЧХК» ремонтирует группы в детских садах Кирово-Чепецка, обновляет веранды, устанавливает новую сантехнику, закупает новые мебель и игрушки. В 2022 году были отремонтированы две группы для детей от трех лет в детских садах №№ 1 и 7. Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между «Уралхимом», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету. Программа «Уралхим» — детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 25 корпоративных групп.



Большое внимание уделяется здоровью персонала. На предприятии действует программа добровольного медицинского страхования. В 2022 году 623 работника прошли реабилитационно-восстановительное лечение в санатории-профилактории «Перекоп». Сотрудники филиала «КЧХК» занимаются в спортивном клубе «Олимпия», где посещают бассейн и тренажерный зал.

Ежемесячно для них и членов их семей организуются массовые катания на коньках в ледовом дворце «Олимп-Арена». Предприятие поддерживает заводские команды по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, армрестлингу и настольному теннису. Спортсмены участвуют в городских и областных спортивных мероприятиях.



В летний период на базе санатория-профилактория «Перекоп» работает детский оздоровительный лагерь «Юность». В 2022 году там отдохнули и поправили здоровье более 370 детей работников предприятия.

