Средняя заработная плата рабочих филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» превысила 57 тысяч рублей в 2022 году

ОБЩЕСТВО

21 марта 2023 90 0
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   В филиале «КЧХК» АО «ОХК» Уралхим» подведены итоги направления работы с персоналом за 2022 год.


Средняя заработная плата рабочих (без учета инженерно-технического персонала) составила 57,3 тыс. рублей. Рост по отношению к предыдущему периоду — 24,7%, он обусловлен индексацией окладов и точечным пересмотром.


Сотрудники  —  главная ценность предприятия, поэтому развитию персонала уделяется особое внимание. По итогам 2022 года 1683 человека прошли обучение и повысили квалификацию. По целевому направлению в настоящее время от предприятия в вузах обучается 3 человека (в 2022 году завершили 5 человек). Заключены договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с 26 студентами КОГПОБУ «ВАПК». 25 сотрудников филиала «КЧХК» получают высшее образование за счет средств предприятия (4 человека завершили в 2022 году).


Для молодых сотрудников продолжают работу программы по улучшению жилищных условий. С 2013 года предприятие предоставляет служебное жилье, 352 человека воспользовались этой возможностью. С 2014 года действует ипотечная программа, по которой предприятие возмещает затраты по выплате части процентов. В ней уже приняли участие 281 человек.


Ежегодно филиал «КЧХК»  ремонтирует  группы в детских садах Кирово-Чепецка,  обновляет веранды, устанавливает новую сантехнику, закупает новые мебель и игрушки. В 2022 году были отремонтированы  две  группы для детей  от трех лет  в детских  садах №№ 1  и 7.  Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между «Уралхимом», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету. Программа «Уралхим» — детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 25 корпоративных групп.

 


Большое внимание уделяется  здоровью  персонала.  На предприятии действует программа добровольного медицинского страхования.  В 2022 году 623 работника  прошли реабилитационно-восстановительное лечение в санатории-профилактории «Перекоп».  Сотрудники  филиала «КЧХК» занимаются в спортивном клубе «Олимпия», где посещают бассейн и тренажерный зал. 
Ежемесячно для  них  и членов их семей организуются массовые катания на коньках в ледовом дворце «Олимп-Арена».  Предприятие поддерживает заводские команды по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, армрестлингу и настольному теннису. Спортсмены участвуют в городских и областных спортивных мероприятиях. 


В летний период на базе  санатория-профилактория  «Перекоп» работает детский оздоровительный лагерь «Юность». В 2022 году там отдохнули и поправили здоровье более 370 детей работников предприятия. 
 

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