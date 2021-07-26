«Спортивный беспредел» в Афанасьево, или Ох уж этот неудобный Сюзев!

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В редакцию «ВК» за помощью обратился житель поселка Афанасьево Дмитрий Сюзев. Он - личность, известная не только в родном районе. Был депутатом сельского поселения, а потом и районной думы. Основал и вел занятия в военно-патриотическом клубе «Русич». Занимался бизнесом.

Несколько лет назад история, как он судился с созданным им же самим предприятием и потерпел в этой неравной схватке поражение, обошла большинство областных СМИ. По словам самого Сюзева, причиной всех проблем стала его непримиримая борьба с местными чиновниками.

В 2014 году он добился привлечения к дисциплинарной ответственности районного прокурора Медведева, как говорит Дмитрий, из-за его жены, которая хотела получить под собственный салон красоты принадлежащее ему помещение. Сюзев дошел тогда до Генеральной прокуратуры.

А еще по результатам депутатских «расследований» Сюзева, по его словам, уволили заместителя главы района, который, как было установлено, в течение пяти лет незаконно выделял земельные участки. Бывшего главу района Черанева оштрафовали на крупную сумму.

В общем, не давал Дмитрий жить спокойно местным чиновникам. Немудрено, что после этого неприятности начались уже у самого Сюзева. По его словам, даже наркотики в машину подбрасывали.

В том же 2014 году в отношении Сюзева возбудили уголовное дело. Обвиняли по ст. 160 УК РФ - в присвоении двух миллионов рублей из сейфа собственной фирмы. В итоге его действия были переквалифицированы на ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и, несмотря на то что, по заявлению Сюзева, у него имелись документальные доказательства невиновности, в 2016 году ему был присужден один год исправительных работ.

После возбуждения уголовного дела Дмитрий переехал в Киров, чтобы, как он говорит, вплотную работать с адвокатами по своему делу. В областном центре прожил пять лет, в свободное от судебных разбирательств время занимался вопросами защиты прав предпринимателей, проводил соответствующие тренинги.

В 2018 году Дмитрий Сюзев вместе с семьей вернулся в Афанасьевский район. К тому времени в его семействе как раз произошло пополнение: к старшим детям, дочери Валерии и сыну Радомиру, добавился второй сын - Анатолий.

Так как Дмитрий всегда занимался спортом и детей своих с младенчества приучал к здоровому образу жизни он начал посещать спортзал местной ДЮСШ.

Казалось бы, живи да радуйся, но не таков Дмитрий Сюзев! В зале спортшколы он сразу же обнаружил массу недостатков - от протекающей крыши до отсутствия туалетной бумаги. Особенно его возмутило, что деньги за посещение спортзала с людей брали, а никакого кассового учета не было: ни чеков, ни приходных ордеров им не выдавали.

Дмитрий написал жалобы в налоговую инспекцию и Роспотребнадзор. По результатам проверки начальник районного управления образования и директор спортшколы были оштрафованы. Стоит ли удивляться реакции наказанных чиновников?

Весной 2019 года Сюзеву заявили: «До апреля ты еще занимаешься, а потом тебя пускать не будут». На этот раз слова чиновников с делом не разошлись: доступ Сюзеву и его детям в спортзал действительно был закрыт. Директор афанасьевской ДЮСШ Наталья Черанёва как-то заявила Дмитрию: «Честно сказать, нашел бы другое место. Что пристал к ДЮСШ?»

Одним из поводов не пускать Сюзева в спортзал стало, по мнению чиновников, его незаконное консультирование во время тренировок. В ответе районного прокурора от 13 марта 2020 года так и указано: «Согласно Правилам оказания дополнительных платных услуг МБУ ДО ДЮСШ пгт Афанасьево потребителям платных услуг запрещается проводить инструктажи, давать рекомендации другим посетителям зала, заниматься в помещениях учреждения деятельностью, приносящей доход… Директором МБУ ДО ДЮСШ пгт Афанасьево издан приказ о недопуске Вас к занятиям в спортивном зале данного учреждения, в связи с (этим. - Авт.) нарушением». И вывод прокурора: «Таким образом, между Вами и МБУ ДО ДЮСШ пгт Афанасьево сложились спорные гражданско-правовые отношения, которые регулируются законодательством о защите прав потребителей и которые подлежат разрешению в судебном порядке».

«У нас все знают, что я уже 20 лет профессионально занимаюсь спортом, у меня есть даже «корочки» тренера, я раньше физкультуру в школе вел, - возмущается Дмитрий. - И во время тренировок люди друг у друга спрашивают, как правильно тренироваться. И ко мне с такими вопросами подходили. Вот к этому и придрались, чтобы меня в спортзал не пускать».

За помощью Дмитрий обратился… к депутату Государственной думы, в прошлом профессиональному боксеру Николаю Валуеву. И только после его вмешательства, а также после обращения регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Вавилова непосредственно в областную прокуратуру их действия были признаны незаконными - и у семьи Сюзевых появилась возможность возобновить регулярные занятия спортом.

Напомним, ответ районного прокурора, советника юстиции Р.Н. Козлова, в котором он не усмотрел никакого криминала в действиях руководства спортшколы, был подписан 13 марта 2020 года. Однако после обращений в областную прокуратуру, спустя всего месяц, тот же Козлов все-таки внес представление по фактам выявленных нарушений. Об этом сказано и в официальном ответе начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кировской области: «Вопреки требованиям гражданского законодательства администрацией спортивной школы… Вам отказано в посещении спортивного зала, несмотря на погашенную задолженность и отсутствие сведений о Ваших намерениях организовывать платные тренировки».

Но тут грянула пандемия, и под предлогом противоковидных ограничений Дмитрия в спортзал опять не пустили. В январе 2021 года введенные ограничения вроде бы сняли. Местным жителям разрешили играть в зале в футбол и волейбол. Правда, не всем, а почему-то только сотрудникам полиции, МЧС и учителям. Для остальных двери по-прежнему закрыты. И в этом, как говорит Дмитрий, многие местные жители обвиняют именно его. Мол, нас не пускают из-за тебя, из-за того, что по твоим жалобам были наказаны руководители РУО и ДЮСШ. «Глава района Буторин прямо так и говорит предпринимателям, которые раньше были спонсорами ДЮСШ: «Я вас не буду пускать из-за Сюзева», - рассказывает Дмитрий. После этого некоторые обозленные даже угрожали ему.

При этом других спортивных залов в Афанасьево нет. Хотя есть еще Ичетовкинский сельский Дом культуры, который находится практически в черте поселка Афанасьево. Кстати, там находится военно-патриотический клуб «Русич», одним из организаторов которого в свое время был и Дмитрий. Когда в прошлом году его вновь перестали пускать в ДЮСШ, он решил заниматься в Доме культуры. И первое, на что Сюзев обратил внимание, - который год не работающий туалет, а также отсутствие вентиляции. Посетители, в том числе и дети, вынуждены ходить в туалет в другое здание. Свои претензии Дмитрий предъявил руководству Дома культуры. Надо ли говорить, что после этого и там он перестал быть желанным гостем?

Кстати, о своей борьбе за право заниматься спортом вместе с детьми Дмитрий Сюзев регулярно рассказывает землякам в социальных сетях. Этакий «дневник борьбы с беспределом»! Вот один из последних опубликованных им постов в интернете (пунктуация и орфография автора. - Ред.):

«С февраля 2021 года Афанасьевское ДЮСШ открыло двери для взрослого населения для занятий спортом. Футбол, волейбол, теннис, и в настоящее время еще начали ходить пенсионеры по утрам. Об этом я узнал 25.02.2021 года от знакомого.

Пришел в ДЮСШ и увидел нового директора Сальникову. Вау подумал про себя, учились в параллельных классах в школе, она та меня точно пустит, не как «старая» директриса Черанева.(сейчас она в декрете)

Мило пообщались, вместе с ее помощницей завучем. И Сальникова под диктофонную запись «БЫЛА НЕ ПРОТИВ», а через три дня когда я пришел перед тренировкой в ДЮСШ передумала, ПОКАЗАВ ПАЛЬЦЕМ К ВЕРХУ».

Свой рассказ корреспонденту «ВК» Дмитрий Сюзев закончил фразой: «Я всю жизнь занимаюсь спортом и хочу одного: чтобы мне и моим детям дали спокойно заниматься спортом. Почему руководство ДЮСШ действует по двойным стандартам? Каким именно? Всех пускают в ДЮСШ, а меня третий год не пускают!»

Т. АНДРЕЕВ.