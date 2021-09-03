Спорт или физкультура? Ваше мнение!

Фото: kirovreg.ru

Юные спортсмены – гордость Кировской области. Наши ледолазы традиционно берут «золото» на соревнованиях любого уровня. Кировские акробаты Иван Дерендяев и Матвей Черных стали чемпионами мира, кировчанка Алёна Мальцева - чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту среди юниоров. А юная Виктория Казакова взяла «серебро» на чемпионате Европы по боксу.

Однако любые медали начинаются с того, что родители приводят малыша в секцию. Потом начинается тяжелый труд – и юных спортсменов, и их тренеров. И только единицам хватает таланта и упорства, чтобы дойти до пьедестала почета.

А у многих нет тяги к спорту высоких достижений, они бегают или играют в футбол для души. Но и для этого нужны как минимум беговая дорожка и поле.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы записали ребенка в спортивную секцию?

- Не первый год занимаемся, есть достижения

- Да, записали. Уже начались тренировки

- Нет, семейный бюджет не потянет еще и спорт

- Нет, ребенку хватает уроков физкультуры в школе

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Каким бы незаменимым ни был сотрудник для работодателя, однажды он может оказаться в ситуации поиска новой работы.

Как сообщает Кировстат, за апрель - июнь этого года из организации Кировской области было уволено по разным причинам 24,6 тыс. человек, из которых 17,9 тыс. человек - по собственному желанию, 1,2 тыс. человек - по соглашению сторон и 300 человек - в связи с сокращением численности работников. За этот же период было принято на работу 18,2 тыс. человек, из них на дополнительно введенные рабочие места – 800 человек.

Чтобы быстро и не в ущерб себе устроиться на новую работу, нужно получить информацию о вакансиях. И каждый идет своим путем в поисках.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Если бы вам была нужна новая работа, где стали бы искать информацию о вакансиях?

- В интернете, на сайтах по подбору кадров – 26 голосов (57,8%)

- В местной службе занятости и на ярмарках вакансий – 6 голосов (13,3%)

- Спрошу у родственников и знакомых – 13 голосов (28,9%)

Репортаж с ярмарки вакансий читайте в субботнем номере «Вятского края».