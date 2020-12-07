9 декабря в 18.30 вся Россия сможет увидеть спектакль кировского "Театра на Спасской" "Затворник и Шестипалый"

КУЛЬТУРА

07 декабря 2020 43 0
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Культура.РФ— гуманитарный просветительский портал, созданный Министерством культуры РФ. Здесь собраны в одном месте онлайн-трансляции культурных событий со всей страны. Теперь отправиться на концерт, презентацию выставки, экскурсию или открытую лекцию можно не выходя из дома. Лучшим из лучших учреждениям культуры на конкурсной основе администрация платформы Культура.РФ устраивает «прямые эфиры».




По результатам недавнего конкурсного отбора заявок на организацию онлайн-трансляций в рамках Национального проекта «Культура» определены 40 наиболее значимых событий 2020 года, которые будут представлены на портале Культура.РФ. Спектакль Театра на Спасской «Затворник и Шестипалый» (16+), (реж. – Егор Чернышов) в числе победителей.

 

 

Культура.РФ. Портал культурного наследия,..www.culture.ru
 

 

 

 

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Театр на Спасской

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