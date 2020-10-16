Специалисты «УРАЛХИМа» изучили наноагрохимикаты

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» повышают квалификацию в области инновационных продуктов, на выпуск которых переходят ведущие мировые компании. 23 специалиста производственной лаборатории и Торгового дома «УРАЛХИМ» проходят обучение по уникальной программе получения агрохимикатов пролонгированного действия с наноструктурированными полимерными покрытиями.

Новые удобрения, вокруг которых построена образовательная программа, являются целесообразными экономически и меньше загрязняют окружающую среду. В соответствии с трендом и по запросу филиала «КЧХК» специалистами центра компетенций «Полимерные материалы» и кафедры химии и технологии переработки полимеров Вятского государственного университета (ВятГУ) при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснано и была создана уникальная программа дополнительного профессионального образования.

Первыми студентами стали технологи, инженеры, руководители подразделений кирово-чепецкого завода. Они изучают особенности наноструктуры полимеров, тенденции развития рынка наноагрохимикатов, технологии производства, применение инновационных марок нанокомпозитов в сфере сельского хозяйства. В дополнение к основным дисциплинам специалистами ВятГУ были разработаны модуль «Безопасная организация производства современных наноструктурированных агрохимикатов» и электронный учебный курс. Обучение проходит с применением как традиционных, так и дистанционных образовательных технологий.

– Реализация такой образовательной программы для наших специалистов, безусловно, полезна. Во-первых, она соответствует стремлению предприятия к максимально эффективному и экологически безопасному производству, – отметил начальник производственной лаборатории филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Шиляев. – Во-вторых, ведет нас к повышению качества, конкурентоспособности и расширению ассортимента выпускаемой продукции. А разнообразие форматов обучения, тематики от ВятГУ и привязка к реальному производству показывают актуальность и значимость программы для предприятий наноиндустрии страны и закладывают высокий потенциал для ее тиражируемости.