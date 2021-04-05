Спасёт ли датчик от пожара?

До сих пор помню из детства тот страшный удар о железнодорожную рельсу, висевшую на огромном необтесанном столбе. Об этом абсолютно неархитектурном сооружении все однодеревцы говорили, что он предвещает беду.

Когда случался пожар, кто-то ответственный по деревне что есть силы бил по стальной рельсе. От глухого металлического звука все жители просыпались и бежали, одни - с лопатами, другие - с топорами, третьи - с ведрами.

Пожар тушили всем миром, иначе в огне могли сгореть жилые дома, стоявшие, как правило, практически рядом друг с другом…

Времена меняются, а пожар по-прежнему остается самым страшным бедствием. В огне исчезают не только дома, деревни, города, но и люди.

За цифрами - жизнь

Ежегодно свыше 70 процентов пожаров в России случаются в жилом фонде, более 46 процентов приходится на многоквартирный жилой сектор, остальные - на частный, сельский. И порядка 90 процентов погибших от огня людей пожар застает именно в жилье. Кроме того, каждый год гибнут около 400 несовершеннолетних, в основном также в жилом фонде.

Одно из приоритетных направлений в системе профилактических мер, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан, - обеспечение противопожарной защитой социально уязвимых групп населения. На эти цели уже израсходовано более 800 миллионов рублей из региональных, муниципальных бюджетов и бюджетов различных организаций. Безвозмездная установка современных средств обнаружения и оповещения о пожаре в жилье многодетных и малообеспеченных семей, маломобильных и социально неадаптированных групп населения осуществляется планомерно и контролируется органами исполнительной власти.

Руководство МЧС России считает, что главы регионов и муниципальных образований должны отказаться от разовых акций и перейти к системной работе в области пожарной защиты населения. Например, массово и целенаправленно оснащать жилой сектор автономными дымовыми пожарными извещателями.

Такие устройства реагируют на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами или успеть вывести из опасной зоны домочадцев. Извещатели, усовершенствованные GSM-модулем, позволяют не только сообщать о возгорании, но и передавать информацию на шесть номеров телефонов любых операторов связи.

Анализ пожарной ситуации за минувший год показал, что такая мера позволила снизить гибель людей на пожарах почти на шесть процентов.

Одна смерть, другая…

Об этой страшной трагедии, произошедшей в феврале на улице Бородулина города Кирова, знают все. В деревянном многоквартирном жилом доме случился пожар. В огне погибли пять человек: четверо детей и их опекун. Кроме того, без квартир остались три семьи, также проживавшие в этом доме.

Такие ЧП, особенно в холодные дни, стали происходить в нашей области почти регулярно. 21 марта в Лебяжском районе загорелся жилой дом. Возгорание произошло утром в деревне Васичи. По информации регионального следкома, в результате пожара погибли 65-летняя мать и её 41-летняя дочь.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. По факту гибели двух женщин была организована доследственная проверка. Жителям еще раз напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Поможет извещатель

Вот что рассказал корреспонденту «ВК» начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Кировской области Алексей НЕУСТРОЕВ.

- Алексей Владимирович, смотришь сводки МЧС и видишь: трагедий, увы, меньше не становится...

- Основной пик пожаров приходится на выходные и праздничные дни, время резкого перепада температуры и массового использования обогревателей в домах, а также на ночь - с 23 часов до четырёх часов утра: в это время нелегко проснуться. Люди на пожарах чаще всего погибают от дыма, а не от прямого огня, поэтому чем раньше удастся обнаружить возгорание, тем больше шансов выжить.

- В других регионах России уже давно устанавливают специальные приборы. Что это за «штучки»?

- Это автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели на непредвиденный случай - лучше их еще ничего не придумали. Такие устройства действительно спасают жизни.

Автономный пожарный извещатель реагирует на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и материалов и подает звуковой сигнал. Маленькая коробочка размером с ладонь верещит с громкостью до 85 децибел - разбудит всякого. Этот датчик стоит около 300 рублей.

В России современные нормативные документы обязывают устанавливать пожарные датчики в строящихся домах высотой более трех этажей, торговых киосках, бытовках, как дополнение к системе пожарной сигнализации в общежитиях, специализированных жилых домах для престарелых и инвалидов.

- Однако, если судить по сообщениям СМИ, под предлогом установки приборов стали активно действовать и разного рода мошенники?

- У нас в области таких случаев пока не зарегистрировано. Но мы все-таки предостерегаем кировчан: мошенники иногда действуют под видом сотрудников нашего ведомства. Они предлагают обследовать жилье или продают пожарные датчики. Надо быть бдительными! Тем более что сотрудники госпожнадзора не имеют права самостоятельно прийти в жилье, они участвуют в подомовых обходах с полицейскими и органами опеки.

Датчик - в подарок

Активисты Общероссийского народного фронта в Кировской области на днях начали акцию, в рамках которой подарят и помогут установить многодетным семьям, инвалидам и одиноким пенсионерам, проживающим в деревянных домах, датчики задымления.

На вопросы корреспондента «ВК» ответил член регионального штаба ОНФ в Кировской области Дмитрий СЕРГЕЕВ.

- Дмитрий Валерьевич, акция только что началась...

- Как известно, за последние месяцы в регионе произошло несколько пожаров. Чтобы подобная трагедия не повторилась в других деревянных домах, активисты ОНФ организовали благое дело - установку спецприборов, которые (вышеупомянутым категориям граждан. - Прим. ред.) принесут бесплатно.

- Если кто-то не сумеет это сделать?

- Выполнить всё можно и самостоятельно - для этого в ОНФ подготовили инструкцию. А к тем, кому требуется помощь, приходит представитель Народного фронта, имеющий соответствующий профессиональный опыт.

- Кто вам помогает в осуществлении акции?

- У нас есть социальные партнеры, коммерческие организации, с которыми мы сотрудничаем. Кроме того, активисты ОНФ нашу задумку претворяют в жизнь совместно с Ассоциацией защиты прав многодетных семей, УМВД по Кировской области и территориальными управлениями.

Количество датчиков, к сожалению, ограничено. Но мы постараемся установить их как можно большему числу кировских семей. На данный момент у нас уже более 50 заявок.

- Но у вас есть и определенная цель?

- Да, мы хотим привлечь внимание к доброму начинанию. Возможно, родственники инвалидов, престарелых граждан захотят приобрести датчики для своих близких. Тем самым, возможно, спасут им жизнь в случае непредвиденной ситуации. В наше время нельзя оставаться равнодушными!

Кстати, одной из первых прибор от активистов ОНФ получила жительница дома на улице Ключевой, 16, Светлана. О ней тоже писали в СМИ: женщина была вынуждена спасаться от холода с помощью бездомных собак.

Этот двухэтажный деревянный дом горел уже несколько раз. Самый крупный пожар был в 2006 году. Тогда были сильно повреждены кровля, стены, сгорел утеплитель здания.

- Хочу поблагодарить за датчик. В нашем доме пожар был шесть раз. Всё это время о возгорании меня предупреждали соседи. Но сейчас они могут и не оповестить, потому что многие - в возрасте, болеют, есть инвалиды. Поэтому полагаться в таких случаях лучше не только на себя, - сказала Светлана.

Что в планах?

МЧС России готовит изменения в свод правил по автоматическим установкам противопожарной защиты, которые введут новые требования и обяжут застройщика оборудовать жилые помещения дымовыми извещателями вне зависимости от этажности, включая одноквартирные жилые дома.

Также в Госдуме ожидает второго чтения законопроект по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора. Согласно ему инспекторы будут участвовать в приемке в эксплуатацию жилых комплексов вместе с органами строительного надзора.

Как считают некоторые неравнодушные граждане, пожарные датчики вполне могли бы продаваться в любом супермаркете, так же как и элементарные средства спасения и предупреждения пожаров. Хорошо бы в любом торговом центре иметь «прилавок безопасности», где можно было бы купить огнетушители, самоспасатели - всё, чем каждый человек может обезопасить себя.

А. ВЯТКИН.