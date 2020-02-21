Советы эксперта по выбору квартиры в другом городе

Переезд в другой город для человека становится настоящим испытанием. Если же сменить место жительства решается вся семья, задача в разы усложняется. От того, кто будет выбирать жилье на новом месте, потребуются мудрость, расчетливость и даже способность предвидеть варианты развития событий в будущем. Далеко не каждый способен взять на себя такую ответственность, чаще всего к решению задачи подключают помощников, в данном случае – риелтора или агентство невидимости. При множестве советов состоится дело, в одиночку же риск допустить ошибку слишком велик.

Итак, главный вопрос, на который предстоит найти ответ – семья будет жить в частном доме или в квартире? От этого зависит цена на жилье. Затем стоит обсудить со знающими людьми район, в котором удобнее жить. Если в семье растут маленькие дети, комфортной средой для них будет двор возле частного дома. Здесь можно создать безопасную обстановку и установить все необходимое для разностороннего развития. Если же в семье все взрослые, им комфортнее в компактной, но уютной квартире ближе к центру города. Тогда им легче организовать работу и досуг и наладить отношения с друзьями.Подробнее почитайте по ссылке: https://etagimsk.ru/.

Совет №1: Познакомьтесь с вероятными соседями

На первый показ вы можете выехать с риелтором, он поможет вам оценить техническое состояние квартиры и обратит внимание на недостатки, которые оказались скрытыми от вашего взгляда. После этого желательно вернуться к дому в другой день, можно даже несколько раз: утром, днем, вечером, в будни и в выходной. Тогда вы сможете оценить обстановку в районе и понять, какой контингент проживает в соседних домах и квартирах. Во время прогулки вам наверняка удастся познакомиться с людьми, проживающими в доме – пенсионерами, собачниками, молодыми мамами с малышами. Простая беседа с кем-то из вероятных соседей может дать вам массу полезной информации.

Совет №2: Перепроверьте документы продавца

Вопрос проверки документов очень актуален, особенно в случае, если вы покупаете квартиру в незнакомом городе. Человек, который ограничен в поиске информации, всегда уязвим. Сейчас есть интернет-сервисы и государственные органы, которые по запросу пользователя могут выдать достоверную и полную информацию об объекте недвижимости. Конечно, в идеале, этот вопрос должен быть проработан риелтором, но вы со своей стороны также можете убедиться в чистоте сделки и провести дополнительное расследование.

Совет №3: Изучите рынок недвижимости самостоятельно

Перед выбором жилья проанализируйте данные на ведущих сайтах, принадлежащих агентствам недвижимости, и доски объявлений. Вы получите общее представление об ассортименте и ценах.