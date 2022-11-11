Совет ветеранов КЧХК получил правительственную награду

В правительстве Кировской области отметили работу Совета ветеранов КЧХК. Губернатор области Александр Соколов вручил Почетную грамоту регионального правительства Людмиле Мальцевой, председателю Совета ветеранов войны и труда и объединенного комитета неработающих пенсионеров Кирово-Чепецкого химического комбината.

Людмила Мальцева, председатель Совета ветеранов войны и труда и объединенного комитета неработающих пенсионеров Кирово-Чепецкого химического комбината:

Награды мы удостоились за активную общественную деятельность и вклад в развитие ветеранского движения. В этом заслуга всего нашего актива, а также, благодаря поддержке филиала «КЧХК» и компании «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Кроме того, наша организация — одна из крупнейших в регионе.

Совет ветеранов КЧХК насчитывает порядка семи тысяч человек. Традиционно актив Совета проводит мероприятия, направленные на духовно-нравственное и трудовое воспитание молодого поколения. Ежегодно накануне 9 Мая ветераны совместно с молодыми специалистами химических предприятий города принимают участие в «Вахте памяти».

Справка

Филиал «КЧХК» и «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» оказывают социальную поддержку Совету ветеранов КЧХК по нескольким направлениям — материальные выплаты, помощь в ремонте квартир и благотворительная помощь ко «Дню Победы», которая адресована участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ. Для досуга бывших сотрудников химического предприятия организуются развлекательные и спортивные мероприятия, поздравления с юбилеями и праздниками.