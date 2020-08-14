Союзники по профессии. Ваше мнение!

В период эпидемии коронавируса в России появился новый профсоюз: курьеры пытаются объединиться для защиты своих прав. Однако отношение к профсоюзному движению в целом в нашем обществе скептическое.

По результатам опроса, проведенного компанией Superjob, практически каждый второй россиянин ничего не знает о деятельности профсоюзов. Безусловно положительно оценивают деятельность этих организаций и объединений 7% респондентов, каждый одиннадцатый — полностью отрицательно.

И хотя большинство опрошенных считает, что профессиональнее организации и объединения современному обществу необходимы, если верить опросу, за год таких людей стало меньше.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужны ли профсоюзы в современной России?

- Да, они отстаивают интересы трудящихся

- Нет, всё решает собственник предприятия

- Я предприниматель, у нас нет профсоюза

Подведем итоги прошлого опроса

30 июля в эфир ГТРК «Вятка» вышел ролик об открытии биотуалетов на конечных остановках общественного транспорта в Кирове, предназначенных для кондукторов и водителей автобусов.

Спустя неделю сюжет попал в поле зрения федеральных интернет-СМИ и крупных телеграм-каналов. В интернете многие сравнили новость ГТРК «Вятка» с ютуб-роликами вымышленного депутата Виталия Наливкина, который «борется с коррупцией и улучшает жизнь».

Сайт Кировского обкома КПРФ также присоединился к осмеянию создания удобств для простых людей.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Должны ли муниципальные власти заниматься установкой биотуалетов?

- Да, забота о людях - их прямая обязанность - 12 голосов (54,5%)

- Нет, нужно отдать это направление малому бизнесу - 10 голосов (45,5%)

Статью о дискуссии, развернувшейся вокруг туалета, читайте в субботнем номере «Вятского края».