Союзники по профессии. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
В период эпидемии коронавируса в России появился новый профсоюз: курьеры пытаются объединиться для защиты своих прав. Однако отношение к профсоюзному движению в целом в нашем обществе скептическое.
По результатам опроса, проведенного компанией Superjob, практически каждый второй россиянин ничего не знает о деятельности профсоюзов. Безусловно положительно оценивают деятельность этих организаций и объединений 7% респондентов, каждый одиннадцатый — полностью отрицательно.
И хотя большинство опрошенных считает, что профессиональнее организации и объединения современному обществу необходимы, если верить опросу, за год таких людей стало меньше.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Нужны ли профсоюзы в современной России?
- Да, они отстаивают интересы трудящихся
- Нет, всё решает собственник предприятия
- Я предприниматель, у нас нет профсоюза
Подведем итоги прошлого опроса
30 июля в эфир ГТРК «Вятка» вышел ролик об открытии биотуалетов на конечных остановках общественного транспорта в Кирове, предназначенных для кондукторов и водителей автобусов.
Спустя неделю сюжет попал в поле зрения федеральных интернет-СМИ и крупных телеграм-каналов. В интернете многие сравнили новость ГТРК «Вятка» с ютуб-роликами вымышленного депутата Виталия Наливкина, который «борется с коррупцией и улучшает жизнь».
Сайт Кировского обкома КПРФ также присоединился к осмеянию создания удобств для простых людей.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Должны ли муниципальные власти заниматься установкой биотуалетов?
- Да, забота о людях - их прямая обязанность - 12 голосов (54,5%)
- Нет, нужно отдать это направление малому бизнесу - 10 голосов (45,5%)
Статью о дискуссии, развернувшейся вокруг туалета, читайте в субботнем номере «Вятского края».
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.