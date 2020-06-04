Сотрудник«УРАЛХИМа» представлен на доске почета наставников России

Портрет сотрудника филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Романа Северюхина размещен на доске почета наставников России в разделе «Производственная сфера».

Начальник участка цеха фосфорной кислоты и нитратных солей Роман Северюхин является председателем Совета наставников филиала «КЧХК». На предприятии действует система наставничества: новые сотрудники проходят подготовку на рабочих местах под руководством опытных коллег, чьюдеятельность на заводе курирует Совет наставников. Он формируется из квалифицированных специалистов подразделений, заинтересованных в эффективной подготовке молодых работников на производстве.

За время работы при участии Романа Северюхина обучено и подготовлено к самостоятельной работе более 70 молодых сотрудников. Ежегодно он становится руководителем практики студентов среднихпрофессиональныхи высших учебных заведений. В 2018 году занял первое место в региональном конкурсе наставников среди ведущих предприятий Кировской области в номинации «Лучший наставник на производстве».

Роман Северюхин также ведет активную общественную деятельность. Он является депутатом городской Думы Кирово-Чепецка и принимает непосредственное участие в организации и проведении множества мероприятий в своем округе и городе.