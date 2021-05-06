Сотрудники «Уралхима» вышли на субботники

В Кирово-Чепецке продолжаются весенние субботники, помощь в проведении которых традиционно оказывает филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Сотрудники предприятия участвуют в большом субботнике, который проходит в городе в апреле-мае. Совместно с другими горожанами и сотрудниками кирово-чепецких предприятий ведется уборка общественных мест, парков и придомовых территорий. Проводят субботники на территориях своих избирательных округов и депутаты городской думы, которые также являются работниками предприятия.

«В данный момент комплексная бригада, состоящая из сотрудников филиала «КЧХК» и нашей клининговой компании, уже произвела уборку на тех улицах города, которые городская администрация определила нам для проведения уборки. Уже проведены субботники на участке проспекта Мира от «Дружбы» до Хлебозавода, на ул.Первомайской от Проспекта Мира до городской администрации и на участке ул.Ленина от ул.Калинина до СЭС», – сообщил руководитель административной службы филиала «КЧХК» Владимир Русских.

Помимо участия в общегородских субботниках сотрудники филиала с 19 апреля проводят весенние субботники и на территории промплощадки. Согласно установленным срокам, работники цехов производят уборку мусора, сухой травы, песка на закрепленных территориях. Весь собранный мусор вывозится с территории предприятия и утилизируется. К 20 мая все территории промышленной площадки (в том числе – тротуары, дороги, газоны) будут подготовлены к эксплуатации в летний сезон и обслуживанию клининговой компанией.

Организация и проведение субботников, как на территории предприятия, так и в городе, традиционно сопровождается подготовкой и выдачей инвентаря, необходимого для уборки.