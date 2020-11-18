Сотрудники «УРАЛХИМа» приняли участие в экологическом диктанте

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте, который прошел в стране 15 и 16 ноября.

В учебном центре предприятия собрались 22 специалиста завода из разных подразделений. Все участники отметили важность мероприятия: «С экологией мы сталкиваемся каждый день, и своими действиями можем влиять на нее в лучшую сторону, если обладаем необходимыми знаниями, – поделился участник диктанта, мастер по РЭО цеха 53, депутат городской думы Александр Байдин. – Экодиктант поможет нам узнать что-то новое о технологиях, которые можно применять и в промышленности, и в быту для совершенствования окружающей среды. К этому должен стремиться каждый в разных областях: от сдачи ртутных ламп и перехода на светодиоды до сбора мусора».

На 25 вопросов сотрудники кирово-чепецкого филиалаответили за 20 минут. Поделились, что тематика заданий была очень разнообразна – флора, фауна, промышленность, и даже актуальная в период пандемии тема правильной утилизации медицинских масок. Каждый почерпнул для себя много полезной информации.

- Очень приятно, что мы участвуем в таком значимом мероприятии, потому что защита экологии –важный элемент нашей жизни, – обратилась к участникам заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, председатель комитета по экологической безопасности и природопользованию Законодательного Собрания Кировской области Елена Перминова. – Тем самым мы проникаемся этой темой, прививаем экологическую дисциплину. Чтобы обладать требованиями к самому себе – нужно повышать уровень экокультуры – от своего предприятия до своего дома. И эти знания, я уверена, мы будем прививать и своим детям.