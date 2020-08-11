Сотрудники «УРАЛХИМа» начинают обучение в виртуальной реальности

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» внедрили виртуальный тренажер по обучению профессиональным навыкам и их отработке.

Тренажер создан на базе производственного процесса в цехе азотной кислоты, он обучает предпусковому прогреву турбины агрегата азотной кислоты АК-72. Это одна из важнейших операций при пуске оборудования, и от умения машинистов выполнять ее грамотно и четко зависит скорость и качество ввода агрегата в работу.

В течение нескольких месяцев представители подрядной организации ООО «Электронное образование» и цеха трудились над созданием сценария, прорабатывали нюансы будущей учебной программы. В итоге цех получил вводную лекцию, тренажер в виртуальной реальности (с использованием шлема виртуальной реальности) для машиниста компрессорных установок, симулятор для оператора дистанционного пульта управления и тест. Предполагается, что после изучения теории и территории цеха в цифре работники пройдут проверку знаний, в том числе в области охраны труда и промышленной безопасности, и должны будут безошибочно выполнить операцию в виртуальной реальности.

– Основная задача – научить наших сотрудников правильно перемещаться по верному маршруту, знать последовательность действий при совершении операции, – рассказал Андрей Шилов, начальник цеха азотной кислоты филиала «КЧХК». – Лучшими результатами от внедрения тренажера станут более быстрое обучение и адаптация персонала и возможность поддерживать уровень знаний и практических умений в период между редкими остановками производства.

Персонал цеха уже начал опробовать новыйцифровой инструмент обучения. Отмечают, что он удобен в пользовании, широко и понятно разъясняет детали работы.

Разработанный тренажер – первый результат проекта «Цифровизация профессионального обучения», стартовавшего в компании «УРАЛХИМ» в конце 2019 года. В планах на будущее – создание аналогичных учебных программ для основных производственных операций, таких, как остановка и пуск агрегатов. Опыт разработки тренажера в филиале «КЧХК» в дальнейшем транслируют на все заводы холдинга.