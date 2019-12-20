Сотрудники компании «УРАЛХИМ» получили дипломы

областного конкурса «Инженер года»

Четыре представителя филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стали участниками областного конкурса «Инженер года».

Конкурс проходит ежегодно по инициативе Министерства промышленной политики Кировской области и Кировского союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие направлено на выявление и поощрение лучших квалифицированных инженерных кадров региона. Конкурс проводится в двух категориях: «Инженерное искусство молодых» - среди специалистов до 30 лет и «Профессиональные инженеры» – среди конкурсантов, имеющих стаж работы не менее 5 лет.

В числе номинантов от филиала «КЧХК» оказались сотрудники, чей профессионализм и инициативность высоко ценятся в коллективе.

По итогам состязания представители кирово-чепецкого филиала компании «УРАЛХИМ» стали серебряным и бронзовым призерами. Дмитрий Сунцов, ведущий инженер-проектировщик, занял второе место вкатегории «Инженерное искусство молодых» в номинации «Стройиндустрия». Инженера-проектировщика Александра Скурихина отметили дипломом третьей степени в номинации «Электротехника и электроника» категории «профессионалов». Помимо дипломов каждому вручили памятные медали.

Дипломами участников конкурса в категории «Инженерное искусство» были награжденыинженер-технолог производственной лаборатории Екатерина Белоглазова– в номинации «Химическое производство» – и ведущий инженер по автоматизации и механизации производственных процессов Антон Пыхов – в номинации «Информатизация и автоматизация».

Участников наградили и поздравили организаторы конкурса – министр промышленной политики региона Андрей Перескоков и председатель Кировского Союза промышленников и предпринимателей, депутат областного Законодательного собрания, директор представительства АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирове Виктор Медведков.