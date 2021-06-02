Сотрудники кирово-чепецкого «Уралхима» провели акцию «Дерево добра»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поздравил детей и подростков отделения временного пребывания с Днем защиты детей. Сотрудники компании приняли участие в акции «Дерево добра».

Филиал «КЧХК» активно взаимодействует с социальными учреждениями, регулярно оказывая финансовую поддержку и помогая в реализации проектов. В 2021 году было решено провести благотворительную акцию «Дерево добра» совместно с Кирово-Чепецким отделением временного пребывания детей и подростков.

Все воспитанники приюта написали о своих желаниях в открытках: подростки мечтают о технике, рюкзаках, предметах одежды, дети помладше – о канцтоварах, конструкторе, мячах, малыши просили заколки, куклы и машинки. Открытки разместили на импровизированном «Дереве добра». Сотрудники поддержали идею и разобрали их за несколько дней.

«Конечно, приятно делать детей счастливыми, и это не зависит от праздничных дат в календаре. Дети из отделения временного пребывания особенно нуждаются в заботе и поддержке.Надеюсь, наши подарки и добрые слова вызовут только положительные эмоции. Я рад, что сотрудники завода отозвались на добрую акцию. Все подошли ответственно, подарки собирали целыми цехами и отделами. Я сам с удовольствием исполнил несколько желаний»,– рассказал директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский.

Благодаря сотрудникам филиала исполнились более 80 желаний. Многие брали по несколько открыток. К оформлению подарка подходили творчески: писали обращения от лица фей и добрых волшебников. К примеру, сотрудники бригады №8 цеха 51 в ответном письме вложили свои пожелания и совместное фото на память мальчику, чью мечту решили осуществить.

«Не передать словами, как рады наши воспитанники. После того, как мы собрали открытки, дети ждали с нетерпением этот праздник. Выражаем благодарность всем сотрудникам компании «Уралхим», кто принял участие в акции. Это большое дело!» – поблагодарила заместитель директора отделения временного пребывания детей и подростков Надежда Былкова.