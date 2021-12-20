Сопредседатель штаба ОНФ Елена Чеснокова: «Проблемы нельзя замалчивать»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) был создан в 2011 году по инициативе Президента РФ (а в то время еще премьера) Владимира Путина.

Мне довелось быть и на первом, и на втором форумах ОНФ в Москве, и тогда мне стало ясно, что Владимир Путин, запуская механизм его создания, хотел иметь альтернативный и независимый от «Единой России» источник информации о положении дел в стране. И, нужно честно признаться, во многом это удалось.

Сегодня ОНФ, в том числе и в Кировской области, мониторит многие вопросы, которые имеют важное значение для жизни граждан. Например, «узкие места» в ЖКХ, экологии, здравоохранении. Он вы­ступает инициатором решения проблем отдельных граждан и даже целых социальных групп.

Недавно в кировском отделении ОНФ прошла отчетно-выборная конференция. На ней активисты не только подвели итоги, но и выбрали новый руководящий состав. В него, в качестве сопредседателя, во­шла и Елена Чеснокова, которая известна вятчанам как непримиримый борец за обеспечение больных льготными лекарствами.

Мы побеседовали с Еленой Витальевной на темы, которые, как мне кажется, будут интересны многим жителям области.

- Как вы оцениваете результаты деятельности регионального отделения ОНФ за прошедший период? Что удалось, что не удалось?

- В ОНФ я с 2015 года и с уверенностью могу сказать, что наша результативность с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии. Вообще, мы сами измеряем свою эффективность именно количеством устраненных несправедливостей. Если говорить о той части работы, что доступна для широкой общественности, то это сотни людей, которые с нашей помощью добились решения застарелых коммунальных проблем в своих домах, получили положенные льготные лекарства, получили долгожданное жильё, за которое боролись годами, решили проблемы с благоустройством дворов. Всё перечислить сложно - мы подробно рассказываем о своей работе в социальных сетях и СМИ.

Другая часть нашей работы носит аналитический характер. Ее цель - предоставление Президенту России и лидеру Народного фронта Владимиру Путину объективной картины того, как реализуются поставленные им задачи регионам, нацпроекты и нацпрограммы. Мы проводим мониторинги, опросы, результаты которых ложатся в основу докладов главе государства.

- Как повлияла на работу ОНФ пандемия?

- С началом пандемии в нашу работу влилось новое направление - Всероссийская акция взаимопомощи «Мы Вместе». Наша задача состояла в развертывании работы волонтерского штаба - совместно с волонтерскими движениями, органами соцзащиты, благотворителями. Нужно было договориться о взаимодействии, определиться с помещениями, с обеспечением связью, решить транспортные проблемы, элементарно обеспечить волонтеров СИЗами (средствами индивидуальной защиты. - Ред.).

Хочу подчеркнуть, речь не только о наших активистах, но и о соцработниках, простых жителях области, которые вы­звались помочь волонтерскому движению. В первые недели пандемии в стране были сложности с масками, перчатками, антисептиками. Благодаря нашим федеральным коллегам, мы эту проблему решили - в итоге отправили партии почти во все районы Кировской области. Очень помогли Вятская торгово-промышленная палата и кировские предприниматели, которые предоставили более 40 тысяч литров антисептика, а также средства индивидуальной защиты - мы занимались их распределением по медицин­ским и социальным учреждениям. Помогали даже органам власти, у которых в бюджете, естественно, ни на какие антисептики средств не было.

Постепенно были решены все оргвопросы по развертыванию акции «Мы Вместе». Несмотря на локдаун и, как следствие, тяжелое положение бизнеса, к нам стали обращаться предприниматели - предлагали свою помощь. Так, одно из предприятий сферы общественного питания закупило и предложило само­стоятельно развозить бесплатные продуктовые наборы тем, кто в них действительно нуждается. Наша задача состояла в формировании списков инвалидов, малоимущих пенсионеров, малообеспеченных семей. В общей сложности мы вели эту работу около пяти месяцев. Исходную информацию нам предоставляли органы соцзащиты, а наши активисты каждый день обзванивали по 50 - 70 семей: сверяли адреса, информировали о времени развозки продуктов.

Другое предприятие сферы общепита развозило горячие обеды инвалидам, один из ресторанов города обеспечил горячим питанием медиков двух ковидных госпиталей и несколько бригад «скорой».

Тогда же мы начали работу с торговыми сетями города - за­пус­тили акцию «Тележка добра», в рамках которой кировчане могли приобрести продукты и товары первой необходимо­сти и оставить их прямо в магазине. Мы забирали их и развозили нуждающимся. Продолжаем эту работу до сих пор.

За эти полтора ковидных года мы смогли помочь более чем трём с половиной тысячам семей. Всю эту работу курировала руководитель нашего регионального отделения Валерия Черемисинова.

Чем больше мы погружались в эту тему, тем больше становилось направлений работы. Ко­гда на удалёнку перевели школьников, родители стали массово жаловаться на качество обучения: интернет-платформы не справлялись с нагрузкой, учителя в большинстве случаев заменяли дистанционное обучение простой рассылкой домашних заданий по электронной почте. Тогда совместно с ВятГУ, где ректором является сопредседатель регионального штаба ОНФ Валентин Пугач, мы организовали центр помощи учителям. Педагоги могли обратиться к волонтерам центра и получить консультацию по использованию общедоступных образовательных платформ и настройке компьютера.

Дальше к нам начали обращаться кировчане, которые хотели поделиться с нуждающимися семьями компьютерной техникой. Мы забирали ее и передавали многодетным семьям.

Другой наш сопредседатель, руководитель Регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Новикова организовала акцию «Новый год в каждый дом», благодаря которой десятки детишек нашего города поверили в чудо, получив подарки, о которых они могли только мечтать.

- Какие направления деятельности вы курировали ранее? Добавились ли к ним новые?

- У нас в ОНФ нет строгого разделения по направлениям работы. Каждый работает над вопросами, которые ему ближе. Я «специализируюсь» на во­просах здравоохранения, защиты прав многодетных семей, социальной проблематике в целом. Однако это не значит, что этими же вопросами не может заниматься кто-то другой.

- Насколько региональная власть прислушивается к озабоченностям ОНФ? Есть ли действенный механизм влияния на региональную политику?

- Влиять на политику - это не совсем верный термин. Мы помогаем людям добиваться того, что им положено по закону, устранять несправедливость. Если бы власть нас не слышала, у нас не было бы результатов.

- Удастся ли решить проблему с льготными лекарствами? Каково ваше видение выхода из тупика?

- Системный выход только один - увеличение финансирования, прежде всего - на ре­гиональном уровне. С учетом состояния регионального бюджета от полного решения этого вопроса мы очень далеки. С другой стороны - нельзя замалчивать наличие этих проблем перед федеральным центром. Если замалчивать, то ситуация точно не изменится никогда.

- Как часто к вам обращаются многодетные семьи? С какими проблемами? Удается ли их решать?

- Я являюсь председателем Ассоциации защиты прав многодетных семей в Кировской области. У нас есть группа в социальной сети «Вконтакте», в которой более пяти тысяч подписчиков. Группа создана, во-первых, для консолидации сообщества многодетных, а также для того, чтобы каждый мог оперативно получить ответ на свой вопрос. Самые частые - про социальные пособия и вы­платы, проблемы с получением алиментов, бесплатные земельные участки для многодетных. С помощью этого сообщества мы часто проводим и мониторинги по линии ОНФ. Есть у нас, кстати, и проект по созданию бесплатных мест в кружках и секциях для детей из многодетных малообеспеченных семей, который успешно работает уже около трёх лет.

- Какие есть проблемы в образовательной сфере? Ваше мнение о возможности их решения?

- Проблем много, но я выделю одну - это чрезмерная «бумажная» нагрузка на учителей, из-за которой у них не остается времени на обучение детей на должном уровне, на совершенствование методов обучения, саморазвитие. Еще до пандемии проводился опрос - его результаты были опубликованы, в частности, в «Российской газете», - согласно которому в среднем учитель тратит на заполнение всевозможных форм и отчетов пять часов в неделю. Еще год назад Минпросвещения и Рособрнадзор направляли в регионы рекомендации по перечню документов, которые должны быть обязательными для заполнения и которые можно требовать только с согласия самого педагога. Но кардинальным образом ситуацию это не изменило.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

Фото регионального штаба ОНФ в Кировской области.

Справка «ВК»

Елена Витальевна Чеснокова - председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей в Кировской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ. Со­учредитель региональной общественной организации «Воздушный шар», которая занимается защитой прав больных муковисцидозом (орфанное заболевание). Со­учредитель благотворительного фонда «Сила жизни».

В 2015 году на форуме ОНФ, посвященном проблемам медицины, сообщила Президенту РФ В. Путину о проблеме замещения бесплатной медицины платной, в том числе вследствие нехватки узких специалистов в государственных медицинских учреждениях.