Социальное партнерство с районами Кировской области

20 февраля в Кирове состоялось подписание соглашений о социальном партнерстве между компанией «УРАЛХИМ» и девятью муниципальными образованиями Кировской области, интересы жителей которых в областном законодательном собрании (ОЗС) представляют депутаты-сотрудники компании.

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики Кировской области Николай Коев, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков, депутаты ОЗС Елена Перминова, Елена Александрова, Виктор Медведков, Валерий Метелев; главы Афанасьевского, Верхнекамского, Мурашинского, Юрьянского, Опаринского, Подосиновского, Лузского и Кирово-Чепецкого районов, а также города Кирово-Чепецк.

Практика подписания подобных соглашенийдействует с 2011 года. По ним компания «УРАЛХИМ» ежегодно оказывает финансовую поддержкутерриториям в реализации социально важных задач и проектов по различным направлениям: образование, культура, спорт, помощь социально незащищенным жителям.

Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков отметил: «Надеемся, что с помощью средств компании «УРАЛХИМ» в районах стало легче решать насущные для жителей вопросы. Такое взаимодействие остается возможным благодаря стабильной работе кирово-чепецкого предприятия».

Главы муниципальных образований рассказали об основных проектах, реализованных при участии «УРАЛХИМа» в прошлом году. Средства были направлены на поддержку одаренной молодежи, детского спорта, ветеранских организаций и проведение мероприятий. Так, например, в Лузском районе продолжили обустройство лыжной трассы – построили освещение, закупили лыжи для юных спортсменов. Часть финансовой помощи пошла на благоустройство и решение острых вопросов жизнедеятельности в населенных пунктах. В Мурашинском районе закупили насос, необходимый для восстановления водоснабжения, а в поселке Тупрунка Верхнекамского района провели сотовую связь.

Социальное партнерство «УРАЛХИМа» с Кирово-Чепецком носит системный характер. Глава города Елена Савина рассказала, что социально-экономические вопросы в городе решаются совместно с предприятиями региона, и это объединение произошло по инициативе «УРАЛХИМа».Компания выделяет средства на ремонт дорог, тротуаров и общественных пространств в городе, помогает в реализации федеральных и региональных программ. В числе приоритетных – вопросы детского образования, спорта, культуры и безопасности.Особо Елена Савина отметила взаимодействие с «УРАЛХИМом» в сфере создания в городе концепции непрерывного инженерного образования.

Министр внутренней политики региона Николай Коев подчеркнул: «Правительство Кировской области приветствует инициативу подписания подобных соглашений. Проект достоин уважения и поддержки».