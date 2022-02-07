«Пломбир», который …греет

«Снежный десант» в девятый раз отправился в районы Кировской области

27 января в Кирове состоялось торжественное открытие социальной акции «Снежный десант». Уже при подходе к филармонии были слышны весёлая музыка и звонкие голоса. К месту встречи спешили девушка и парень в спортивных куртках с тяжёлыми сумками.

- В десант? - спрашиваю.

- Конечно, и уже не в первый раз. Очень нравится.

Радостно! Каникулы, общение с друзьями, впереди - интересные встречи, концерты в сельских клубах, помощь ветеранам…

В десант, как на праздник...

Ребята не могут стоять на месте, приплясывают, обнимаются, кругом шутки, смех. Одним словом, молодость, энергия бушуют в их горячих сердцах.

У каждого отряда своё оригинальное название, свой прикид. Кто-то в ушанках с собачьими ушками, а у кого-то - очки и нос, как у пингвина. Знакомлюсь.

Девушка из отряда «Айсберг», в десанте во второй раз. В прошлом году ребята были в Шабалинском районе: убирали снег, выступали перед жителями. Оля - студентка с факультета филологии и коммуникаций ВятГУ.

- А мы - отряд «Снежок», - говорит девушка в шапочке с белой пушистой оторочкой. - Видите, у нас собачка на эмблеме.

Молодых людей ждут в Афанасьевском районе. туда Анастасия едет впервые, а в десанте уже третий год. Недаром её выбрали командиром. Ей очень нравится в десанте. Спрашиваю, чем?

- Незабываемая атмосфера. А помощь людям - это всегда хорошо.

Командир «Лавины» Софья Русских тоже уже третий год в десанте. Нынче отряд едет в Кирово-Чепецкий район, в Шутовщину и Филиппово. Эти поездки, особая атмосфера, помощь селянам - объединяют, сближают… Ну и разгрузка от жизни в городе.

- Ковида не боитесь?

- Мы соблюдаем все меры безопасности, все ребята вакцинированы.

- У каждого отряда свой командир, своя атмосфера, свой район, - говорит Надежда Лутошкина, замкомандира отряда «Северное сияние». - Мы едем в девятый раз, в этом году - в Белохолуницкий район. Будем там семь дней, каждый день - новый населённый пункт. Семь концертов, семь незабываемых дней, которые никогда не повторяются.

Что же за дела предстоит совершить участникам десанта? Это и уборка снега, и организация профориентационных встреч с подростками, и, конечно, показ концертов для жителей районов.

- Вы готовы к самой снежной и яркой неделе этой зимы? - спрашивает ведущий мероприятия.

- Да!

Далее перекличка отрядов. Их семь: «Снежок», «Айсберг», «Пингвин», «Полярная звезда», «Пломбир», «Лавина», «Северное сияние». Услышав название своего отряда, ребята дружно откликаются и даже шутят. Скандируют свой девиз.

«Обрати внимание на «Северное сияние!»

Вручение путёвок на «Снежный десант». На импровизированной сцене - замминистра спорта и молодежной политики Юлия Назарова.

- Вот уже восемь раз подряд самые активные бойцы студ­отрядов выезжали в районы области, и очень здорово, что и этот год не будет исключением. 120 самых инициативных и смелых ребят отправляются в семь муниципальных образований. Спасибо, что вы реализуете такой значимый для общества, региона социальный проект. Свою энергию, доброту дарите тем, кто в них нуждается.

Вручение путёвок под радост­ные крики ребят и ответные речевки.

Оксана Ситникова, начальник отдела министерства:

-Доброе утро, лучшее студенческое объединение! Сейчас модно говорить: цените мгновение. А я вам пожелаю ценить сам процесс, в котором вы находитесь, и то движение, которое вас объединяет. Вы - движёвые, открытые, я вами горжусь. Хорошей вам дороги, мягкого снега и теплых, уютных вечеров. Удачи!

С доброй миссией

За неделю студенты посетят более 35 населенных пунктов Шабалинского, Мурашинского, Кирово-Чепецкого, Белохолуницкого, Афанасьевского, Кумёнского и Унинского районов.

- Без сомнения, люди, живущие в этих районах, ждут встречи с бойцами десанта, - продолжает ведущий.- Верим, что они останутся под впечатлением от ваших добрых дел целый год. Мы с гордостью отправляем отряды в зимнее приключение. Надеемся, что вы сможете подарить заряд вашей неисчерпаемой энергии районам Киров­ской области, и в свою очередь наберётесь хороших эмоций, силы и пополните свою копилку веселых историй. Ну и, конечно, вернётесь домой здоровыми и невредимыми.

Старт дан

«Снежный десант» - один из важнейших студенческих проектов нашего региона. Это своего рода связующая нить для обмена опытом и идеями между поколениями, инструмент реализации молодежных инициатив и мероприятий.

Недаром, по словам одного из бойцов, «Снежный десант» - душа российских студенческих отрядов.

После зажигательного танца бойцов отряда «Лавина» и напутствий старт акции дан. На ступеньках филармонии - все участники десанта для общего фото на память.

Через несколько минут подъедут автобусы, и исчезнет гора рюкзаков, дожидавшихся ребят в сторонке. Тёплые вещи, коврик, спальный мешок, инвентарь для уборки снега - с таким минимальным набором отправляются добровольцы в путешествие с доброй миссией.

Разошлись по отрядам и фотографируются. Подхожу к одной группе, знакомлюсь.

- Маша, комиссар отряда «Пломбир», который греет...

- Сколько лет уже греет?

- С 2015 года. С тех пор, как был создан наш отряд. В этом году едем в Кумёнский район. В Нижнеивкино, Кумёны, Вичёвщину, Березник… Будем помогать ветеранам, проводить мастер-классы для школьников.

Вера Ануфриева.

Фото автора и vk.com.