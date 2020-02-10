Снегоход как радость и… печаль. Как Гостехнадзор держит зимних лихачей в рамках

Как уже сообщили областные средства массовой информации, 1 февраля на пятом километре автодороги Юрья - Великорецкое на ходу опрокинулся снегоход. Погибли мужчина-водитель и женщина-пассажир. С места трагедии госпитализировали их восьмилетнего сына, он находится в реанимации. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.

В настоящее время в Кировской области идёт операция «Снегоход», которая продлится до середины марта. Сотрудники Государственной инспекции Гостехнадзора Кировской области совместно с инспекторами ГИБДД проводят рейды в местах массового скопления любителей езды на внедорожном транспортном средстве (ТС), как официально называют снегоход, проверяют у владельцев таких машин регистрационные документы, техническое состояние ТС и наличие удостоверений на право управления ими.

Об этом и о многом другом мы говорили с главным государственным инженером-инспектором Гостехнадзора Кировской области Николаем Сбоевым.

- Николай Васильевич, хотя на дворе нынче не всегда та погода, когда надо выезжать именно на снегоходе, а вот произошла такая трагедия. Кто виноват?

- Да, это, пожалуй, первая страшная смерть за последние годы: молодая супружеская пара погибла, их сын остался сиротой.

- Ваша версия?

- По предварительным данным (теперь работает следствие, выясняют все причины), они попали в заброшенный пожарный водоем, опрокинулись, скончались от полученных травм. К тому же водитель не имел удостоверения на право вождения снегохода.

- Мне всегда казалось, что снегоход прост в обращении, не травмоопасен: садись да езжай по белому полю. Или я не прав?

- Конечно, не правы! Снегоход всегда был неоднозначным и очень травмоопасным внедорожным транспортным средством. Он развивает скорость до 190 километров в час, имеет мощность до 150 лошадиных сил - как хороший автомобиль.

Особенно много трагедий происходило в 90-е годы. Может, помните: даже президент Борис Ельцин попал в дорожно-транспортное происшествие на снегоходе. Тогда люди были более беспечными, да и законодательство по соблюдению правил эксплуатации не особенно жестким. Проблем в 90-е годы и без того хватало.

- Значит, подготовка для водителей таких «мотоконей» тоже предусмотрена серьезная?

- У нас, в Кировской области, 31 учебное заведение, а это практически в каждом районе, проводит обучение на право управления снегоходами. У них имеются лицензии, существуют специальные программы, согласованные с Гостехнадзором. Курсанты получают основные навыки действий в экстремальных ситуациях.

- А затем?

- В рамках существующего российского законодательства снегоход необходимо в десятидневный срок с момента его приобретения зарегистрировать в инспекции Гостехнадзора, а водитель должен сдать экзамены на право управления ТС категории «А1».

- Готовят прямо как в космонавты?

- А как же? У нас же в области зарегистрировано около полутора тысяч снегоходов. Наши инспектора очень строго принимают экзамены. Удостоверение на право вождения снегохода порой получить не проще, чем на вождение автомобиля. Стандартный экзамен состоит из пуска двигателя, разгона-торможения, проезда габаритного коридора, полукруга и «змейки»…

- Тем не менее нарушения есть.

- В прошлом году во время рейдов в Кировской области мы совместно с сотрудниками УГИБДД проверили 435 машин. Оказалось, четверть из них эксплуатировалась с нарушениями, к административной ответственности привлекли 35 человек.

- Но штрафы-то весьма небольшие…

- Таковы административные нормы: зимняя прогулка на незарегистрированной технике физическим лицам обойдется в сумму штрафа 1,5 - 2 тысячи рублей, должностным - 2 - 3,5, юридическим - 5 - 10. За управление снегоходом без удостоверения грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

- Судя по ценам, снегоход - весьма дорогое удовольствие (цена на некоторые доходит до полутора миллионов рублей, как, например, у погибшей семейной пары). Их покупают для удовольствия - типа прокатиться с ветерком?

- Есть же разные категории водителей снегоходов: охотники, рыбаки, сотрудники энерго- и газовых компаний. Первые, понятно, проверяют капканы, другие - лунки (ищут, где рыбка лучше клюет), кто-то смотрит линии электропередачи, газораспределительные системы.

- Снегоход, знаю точно, очень необходим в системе МЧС: ищут людей, пропавших в лесу, на водоемах…

- Да, с сотрудниками этого ведомства мы провели спецзанятия - многие имеют необходимые удостоверения, лицензионно-разрешительные документы. Сотрудники Гостехнадзора регулярно встречаются с бригадами охотников, рыбаков, всех, кому снегоход требуется для работы.

- В деревне, особенно отдаленной от райцентра, снегоход раньше был самым незаменимым транспортом при поездке, к примеру, зимой в магазин районного центра: продукты закупали сразу на всех. В некоторых отдаленных населенных пунктах без снегоходов и теперь не обойтись. Лошадей, увы, уже практически в хозяйствах нет.

- Местные жители используют «Бураны» еще производства советских времен, простые в управлении, ранее весьма доступные, удобные.

- Остались ли в памяти эпизоды, связанные с несчастными, трагическими случаями?

- Они, к сожалению, происходят довольно часто. Кто-то на перволёдке (рыбаки) под лёд провалился. Одна женщина в Кирово-Чепецком районе врезалась в стену дома. Такие эпизоды случаются просто из-за беспечности и безалаберности.

- Еще раньше знал, что снегоход очень любят в Казани.

- И в Самаре. Там, где есть водохранилища, большие замерзающие реки. Любители садятся за штурвал снежного «коня» - и лихо несутся по ровной местности. Не с кем столкнуться, на кого-то наехать, не в кого и врезаться! Просто ездят для удовольствия.

- У нас не как в Казани или Самаре: тем, кто любит драйв, простора поменьше, но покуролесить тоже хочется!

- Таких, наверно, почти 70 процентов. В области, выражаясь их же языком, места постоянных «тусовок» есть в Слободском районе, на прудах в Митино. Как-то мы выезжали в рейд в Советский район. Там молодежь на снегоходах (преимущественно - дорогих моделей) тоже имеет свое место сбора. Приезжают в шлемах, масках, подъезжают к нам: мол, попробуйте-ка догоните!

- А вы как реагируете?

- Никак. В погоню не стремимся - зачем? Просто вычислили организатора, провели профилактическую работу среди тех, кто не имел прав.

- В Гостехнадзоре имеются снегоходы?

- Нет. Наша работа - профилактика, вот с помощью средств массовой информации, к примеру, на встречах с учащимися. У нас в каждом районе есть внештатные инспектора Гостехнадзора - егеря, охотоведы. Знают любителей «пошалить» на незарегистрированном транспорте и местные инспектора ГИБДД.

- Значит, все-таки, Николай Васильевич, лучше на лыжи - и в лес?

- Да-да, на свежий воздух. Лишь бы погода соответствовала.

- А для тех, кто на снегоходе?

- Главное - дисциплина. Надо всегда помнить: снегоход - серьезное транспортное средство и к управлению им надо относиться очень ответственно.

Из российской хроники трагедий

Снегоход, особенно импортный, - дорогое удовольствие. Поэтому жертвами его становятся чаще всего люди не бедные. Трагически погиб, катаясь на снегоходе, гендиректор АО «Машиностроительный завод «Арсенал» (Санкт-Петербург) Виталий Сычев.

Не справилась с управлением снежным мотоциклом известная актриса Марина Левтова, результат - кома и смерть.

Получил травмы, несовместимые с жизнью, врезавшись в дерево, телеведущий Сергей Супонев.

Экс-премьер Виктор Черномырдин на старте международной экспедиции по полярному кругу не справился с управлением снегоходом, но отделался переломами ребер.

Получил несколько переломов, катаясь на снегоходе, бизнесмен Борис Березовский.

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Фото: Государственная инспекция Гостехнадзора Кировской области.