Снег подорожал. На зимнюю уборку кировских улиц в день будут тратить около двух миллионов

На этой неделе заместитель министра транспорта Киров­ской области Юрий Шевелёв и заместитель главы администрации города Кирова Сергей Зотин пообещали, что предстоящей зимой проблем с уборкой и содержанием федеральных, региональных и муниципальных трасс не будет. Эту радост­ную для жителей нашей об­ласти, и кировчан в частности, весть они сообщили на пресс-конференции, которая прошла в правительстве региона.

Вот только все мы не первый год живем на белом свете и знаем, что чаще всего радужные перспективы, которые рисуют перед нами чиновники, оборачиваются суровой правдой жизни. Противогололедные меры принимаются, когда уже сломано несколько пар рук, ног и ребер. Улицы начинают чистить, когда в снегу начинают застревать машины «скорой» и пожарной службы. А трассы приводят в порядок, когда шиномонтаж уже не справляется с пробитыми в ямах колесами. Так стоит ли верить нынешним обещаниям минтранса и горадминистрации?

Ручной режим дал сбой

По данным регионального министерства транспорта, следить за зимним содержанием региональных трасс будет АО «Вят­автодор» (его акции целиком принадлежат правительству региона). Он уже на 75 процентов подготовил для этого технику. Да и остальная, как заметил Юрий Шевелёв, была бы готова, если б не было нужды заканчивать летний сезон ремонта дорог.

«Вятавтодор» в этом году даже увеличил свой автопарк уборочной техники на 33 единицы. Они уже поступили на предприятие. Вот только спасибо за это говорить уже некому, так как там недавно сменилось руководство. В начале октября губернатор области Александр Соколов снял с должности директора предприятия Сергея Сморкалова. Его обязанности сегодня исполняет действующий депутат Кировской городской думы Денис Ситников.

Затарился «Вятавтодор» на грядущую зиму и реагентами. Пока необходимые запасы соли и песка составляют порядка 95 процентов, но к концу октября, обещают на пред­приятии, потребность будет закрыта «на все сто».

Озаботились в областном акционерном обществе и распределением сил и техники на зиму. Усилены направления, которые в прошлый сезон вызывали много нареканий. Необходимые для содержания дорог объёмы согласованы с руководителями муниципалитетов.

На базе «Вятавтодора» создана круглосуточная диспетчерская служба. А на трассе Киров - Советск - Яранск недалеко от областного центра установят метеостанцию мониторинга погодных условий.

Как сообщил заместитель министра транспорта, решена и проблема ремонта федеральных трасс (Р-176 «Вятка» и Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь).

- Эта работа у нас началась ещё в 2021 году, - сообщил Юрий Шевелёв. - Тогда было много жалоб на наличие дефектов дорожного покрытия. А ведь это дороги с высоким трафиком движения, как грузового, так и легкового. Были нарекания по поводу их состояния в Шабалинском, Свечинском, Омутнинском, Белохолуницком и Афанасьевском районах. Мы в декабре 2021 года силами Дорожного комитета провели обследование федеральной сети, выявили участки, находящиеся в ненормативном состоянии, и те, которые представляли угрозу для безопасности движения, и направили письмо в адрес «Росавтодора». В нём мы просили привести эти участки в нормативное состояние. В мае, поскольку ситуация не изменилась, мы повторно провели обследование и направили его результаты первому заместителю министра транспорта РФ Ан­дрею Костюку. Потом ситуацию в ручном режиме взялся регулировать новый глава региона Александр Соколов. В июле он встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. В ходе этой встречи были достигнуты определённые договорённости и выделены дополнительно деньги. В течение августа-сентября был выполнен значительный объём работ, и сегодня острота проблемы снята.

Таким образом, последние слова высокопоставленного регионального чиновника свидетельствуют о том, что вопрос ремонта федеральных трасс хотя и сдвинулся с мёртвой точки, но до конца так и не решён. Не помогло ручное управ­ление?

Снег прикроет все огрехи

Судя по словам городского чиновника, кировчанам в преддверии морозов тоже не о чем беспокоиться. Контракт на содержание улично-дорожной среды заключён с «Гордор­мостстроем» (ГДМС), на него выделен почти миллиард рублей.

Предприятие будет заниматься уборкой не только улиц, но и тротуаров и газонов.

В зимний период помощниками ГДМС станут пять субподрядных организаций: ООО «Нововятич», ООО «АвтодорСтрой», ООО «ЖУУ-4», ООО «Кировское коммунальное хозяйство» и ИП Ведерников. Последний будет отвечать за пригородные деревни и сёла.

Как заверил Сергей Зотин, все эти организации обладают необходимым количеством техники, способной справиться с выполнением задач.

Для борьбы с обледенением имеется порядка пяти тысяч тонн противогололедного материала.

Вывоз снега с кировских улиц будет осуществляться на два полигона, расположенных на окраинах областного цен­тра: на ул. Прудной и Луганской. Предположительно, объем снега, который туда вывезут, составит 800 тыс. куб. м.

В среднем на зимнюю очист­ку кировских улиц ЕЖЕ­ДНЕВНО будут тратить один миллион 900 тысяч рублей.

По словам Зотина, ГДМС обещает не только чистить проезжую часть улиц, но и свое­временно убирать отвалы на обочинах. А вот с кучами снега во дворах должны бороться собственники жилья. Это их обязанность.

- Мы проводим разъяснительную работу и с управляющими компаниями, и с жителями, - пояснил замглавы администрации. - Расходовать бюджетные средства на эти цели мы не можем. Любая такая трата будет носить нецелевой характер.

Так что весной мы вновь будем наблюдать, как под весенними лучами солнца станут медленно оседать во дворах и на обочинах дорожек трехметровые снежные кучи, из-под которых на дорогу потекут грязные и полноводные ручьи.

Но когда это еще будет? А сейчас подготовка к зиме - это не только приведение в порядок техники и инвентаря. Это еще и окончание ремонтно-строительных работ на кировских улицах и тротуарах. Ведь если их не сделать, то и убирать будет нечего. А эти работы во многих местах областного центра так и не выполнены до сих пор.

- Подрядчик обещает нам, что закончит работы до холодов, - успокоил Сергей Зотин. - Если он этого не сделает, к нему будут применены штрафные санкции.

Вот только, как всем извест­но, от уплаты штрафа тротуар не появится.

Сергей СМОЛИН.