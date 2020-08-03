Смогут ли школы Кировской области обеспечить учеников младших классов обедами?

В Кирове полным ходом идет процесс подготовки школ к новому учебному году. С тем, как он начнется, многое еще не ясно. Но и городские чиновники, и директора школ надеются на лучшее. На то, что первая линейка пройдет, как положено, 1 сентября. На то, что занятия будут проходить в обычном режиме, а не по «удалёнке». На то, что будут сняты ограничения - и общению детей с учителями и между собой ничто не будет мешать. С надеждой на лучшее идет работа. И уже больше половины кировских школ показали готовность распахнуть свои двери в День знаний.

Новый учебный год обещает быть особенным. И не только из-за того, что свирепствует коронавирус (будем надеяться, что медикам удастся загнать его в угол). С 1 сентября все школы нашей необъятной Родины переходят на бесплатные горячие обеды для младших школьников.

Мы, журналисты, могли познакомиться с процессом подготовки образовательных учреждений к работе в новых условиях на примере нововятской школы № 66, куда на прошлой неделе были приглашены городским департаментом образования.

Подошли ответственно

Школа встретила нас проверкой на входе. Вежливая женщина записала нас в журнал, измерила нам температуру, обработала руки антисептиком. Через пару минут подошел и директор - Сергей Михайлович Шустов. Он сопровождал нас на протяжении всего нашего пребывания в учебном заведении и давал те или иные пояснения.

Прибывший для приемки школы начальник городского департамента образования Александр Петрицкий еще на входе заметил, что это не первое общеобразовательное учреждение, куда выезжали сотрудники департамента и определяли готовность к новому учебному году.

- Из 59 школ Кирова эта уже 37-я, - сказал он. - Хотелось бы посмотреть, что сделано за лето, какой ремонт проведен, как выполняются предписания контролирующих органов.

После этого мы, всем скопом - и журналисты, и чиновники, и школьная администрация, прошлись по этажам, периодически заглядывая в классы и лаборантские, останавливаясь в спортзале, актовом зале и пищеблоке. И везде чистота, порядок, мытые полы, а где-то и свежая краска.

Еще до приезда в 66-ю школу я знал, что это одно из лучших учебных заведений Кирова. Поэтому был готов к тому, что замечаний со стороны городских чиновников не будет.

- Школа № 66 - одна из самых крупных в областном центре. В новом учебном году за парты у нас сядут 1738 учеников, - рассказал директор образовательного учреждения Сергей Шустов. - Текущим летом мы провели замену 23 оконных блоков, сделали ремонт в спортивном зале, обновили систему пожарной безопасности.

И всё же, когда видишь пустые и тихие классы, библиотеку без читателей, учительскую без учителей, воображение само переносит в свое детство. Сравниваешь, как мы учились и какие условия созданы для нынешних школьников. И радуешься, что им предстоит получать знания в более комфортной среде.

Впрочем, так оно и должно быть, учитывая, сколько денег на всё это потрачено.

Как проинформировал нас Александр Петрицкий, на подготовку муниципальных школ к новому учебному году из городского бюджета выделено более 59 миллионов рублей. Немалые средства направлены на замену оконных конструкций. На это будет потрачено почти 24 млн. рублей. Весомая сумма, более 15 млн. рублей, направлена на ремонт пищеблоков в школах № 5 и 20. Кроме того, 2,5 миллиона выделено на подготовку пищеблоков в других общеобразовательных учреждениях. Во многих из них уже проведен текущий ремонт помещений и систем пожарной безопасности, а также благоустройство территорий. Продолжается оснащение и лицензирование медицинских кабинетов.

Слова чиновника дополнил Сергей Шустов.

- Мы очень благодарны нашему депутату Надежде Шабалиной за помощь, - сказал он. - Благодаря ей мы на 400 тысяч рублей произвели замену окон. Впрочем, получили мы деньги на ремонт и из городского бюджета. В общей сложности сумма составила 303 тысячи. Плюс мы зарабатываем сами, оказывая платные образовательные услуги. В результате на 600 тысяч мы сделали уникальное профессиональное напольное покрытие в спортивном зале.

Пищеблок к работе готов

По словам директора, школьники начальных классов составят почти 800 человек, из них более 300 - ученики из малообеспеченных семей. Пока проблем с организацией их питания нет. Пищеблок подготовлен. Выполнено главное требование надзорных органов: цех, где готовится пища, отделен от обеденного зала. Оборудование проверено, посуды достаточно. Для ее обработки будет использоваться посудомоечная машина.

- На обед мы будем выделять примерно урок, - рассказал Сергей Шустов об организации приема пищи. - В это время сначала будут кормить человек 200 - 300, потом следующая партия. Важно, чтобы не было пересечения и справлялась столовая. Фактически ничего не поменялось. Как раньше мы начальные классы кормили, так и нынче будем.

Как и в большинстве кировских школ, в шестьдесят шестой за обеспечение учебного заведения продуктами питания и приготовление блюд отвечает Комбинат продовольствия и социального питания. Школа уже не первый год сотрудничает с этим казенным учреждением, и до сих пор оно со своей задачей справлялось. Поэтому директор не видит пока проблем.

- Я только создаю условия, а приобретение ложек, вилок, чашек и так далее, так же как наём работников пищеблока, лежит на комбинате, - сказал он.

Нужно сказать, что от этой столовой у меня остались хорошие впечатления. Большое помещение обеденного зала, ухоженное и украшенное. Вместительный цех с плитами и холодильниками. В подсобке чистая посуда стопками. Думаю, не каждая школа, особенно в районах, может похвастаться такими условиями.

А вот об особых санитарно-эпидемиологических требованиях к организации учебных занятий и питания школьников ни Александр Петрицкий, ни

Сергей Шустов говорить не стали. По их словам, рано еще. Все будет известно только после

20 августа.

Потерянные миллионы

В разговоре с Александром Петрицким я обратил внимание на то, что деньги, которые пущены в этом году на ремонт пищеблоков в кировских школах, пошли из городского бюджета. Я даже переспросил начальника городского департамента образования: «А разве на эти цели деньги из федерального бюджета не выделены?» На что он, с удивлением посмотрев на меня, ответил: «Нет. А с чего вы взяли, что есть такая программа? Мы всё делаем за счет муниципалитета». И это было странно слышать.

Когда Владимир Путин говорил, что питание для младших школьников должно быть бесплатным и финансироваться солидарно из трех бюджетных источников - федерального, регионального и местного, то он имел в виду все общеобразовательные учреждения, как государственные, так и муниципальные. Нигде не звучало, что федеральную поддержку получат только школы областного подчинения.

«Вятский край» даже запрос направил в областное министерство образования, в котором просил пояснить: где и какие школы будут профинансированы на подготовительном этапе перехода на бесплатное горячее питание младших школьников? И сколько при этом получат муниципальные школы? Но ответа по существу не получил.

Единственное, о чём смогли сообщить региональные чиновники, так это об объеме средств, выделенных на капитальный ремонт пищеблоков в отдельных районных школах. Оказалось, что на это предусмотрено всего около 12 млн. рублей. Из них более семи миллионов пошли в учебные заведения Вятскополянского района - в гимназию г. Сосновка и лицей пгт Красная Поляна, еще полтора миллиона - в среднюю школу № 5 в Вятских Полянах. Кроме того, больше 2,5 миллиона направлено на приведение в порядок пищеблоков в школах Уржумского района - в селах Буйское и Шурма.

Скажем прямо, деньги весьма скромные. Хотя еще в начале этого года первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов рапортовал, что на обеспечение горячим питанием школьников младшего звена планируется направить 270,9 млн. рублей, из них почти 219 миллионов составят федеральные средства. И эта сумма пойдет в форме субсидии в районные бюджеты на обеспечение питанием школьников с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

Так и хочется спросить словами песни Владимира Высоцкого: «Где деньги, Зин?» Счет вели на сотни миллионов, а выдали десяток. Да и то не всем. И как так получается, что кировские чиновники о выделенных федеральных средствах даже слыхом не слыхивали?

Конечно, никто не сомневается в том, что общеобразовательные заведения Кирова способны и сами справиться с подготовкой своих столовых к новому учебному году. Но, думается, и от дополнительного финансирования они бы не отказались.

«Так что же пошло не так, Дмитрий Александрович?» - хочется задать вопрос первому зампреду областного правительства.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.