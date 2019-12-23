Служебное жильё бюджетников Кировской области уйдёт с молотка

Приятные предновогодние хлопоты врачей и учителей нескольких районов Кировской области омрачились перспективой быть выселенными из служебных квартир. Бюджетников, получивших от правительства области квартиры по программе «Служебное жилье», уведомили, что их дома выставлены на торги.

Одним из первых забил в набат сайт Богородского района (bogorodskoe43.ru). 12 декабря была опубликована новость под заголовком «Два врача Богородской ЦРБ могут лишиться служебного жилья»:

«В поселке Богородское в далёком 2013 году на улице Банникова, в рамках программы «Служебное жилье», был построен двухквартирный дом для работников бюджетной сферы. Реализатором программы по строительству жилья являлась ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК). После сдачи дома обе квартиры были выделены врачам Богородской ЦРБ.

Хозяева жили и обустраивали своё жильё. И вдруг, как снег на голову с крыши, обе квартиры выставлены на продажу в связи с банкротством Кировской региональной ипотечной корпорации.

Так что в ближайшее время два врача нашей больницы с вещами могут быть выставлены за порог».

17 декабря на странице «Живого журнала» более подробно описал проблему директор Вахрушевской средней школы Игорь Олин:

«Кто-то из нас в радостном предвкушении уже вовсю готовится к новогодним праздникам, но вот состояние учителей и врачей, получивших служебное жильё в разных районах области в период губернаторства Н.Ю. Белых, иначе как шоковым не назовёшь. В канун Нового года им пришли извещения от администраций муниципалитетов о том, что их квартиры выставлены на продажу, а электронные торги назначены на 27 декабря.

Напомню, что программа служебного жилья для бюджетников стартовала в нашем регионе в 2012 году. Кировская областная ипотечная корпорация (КРИК) тогда получила 450 млн. рублей в уставный капитал из областного бюджета, после чего приступила к формированию специализированного фонда жилья. Провозглашались цели, направленные на решение проблемы острого кадрового дефицита в школах и больницах. Строились многоквартирные дома, с тех пор десятки семей въехали в новые квартиры. Всякий раз введение в строй таких зданий сопровождалось приездом губернаторской команды, торжественными мероприятиями и их широким освещением в СМИ. Н.Ю. Белых полагал, что со временем служебное жильё будет построено или приобретено в каждом муниципальном образовании области.

В течение всего периода реализации программы из уст первых лиц области звучали гарантии, что, если работник бюджетной сферы выйдет на пенсию, он продолжит пользоваться жильем. И если перейдёт, допустим, на работу из одной школы в другую, то жилье останется за ним. В договорах, имеющихся у людей на руках, чётко прописано, что на период трудовых отношений они имеют право пользования помещением, никакими другими сроками оно не ограничено.

К сожалению, я не могу дать юридическую оценку документам, подписанным счастливыми новосёлами и иными задействованными сторонами в момент вручения ключей от квартир, но в любом случае возникшая теперь ситуация экстраординарная и требует незамедлительного вмешательства правительства области (когда я пишу эти строки, то надеюсь, что оно уже плодотворно трудится над поисками путей её решения).

В отношении обанкротившегося АО «КРИК» идёт процедура конкурсного производства. Служебные квартиры находятся в залоге у АО «ОРБАНК», в связи с чем открыт приём заявок на проведение электронных торгов по их продаже, сведения о которых опубликованы на сайте газеты «Коммерсантъ». Работникам, проживающим в этих квартирах, предлагается принять участие в торгах, для чего нужно иметь по крайней мере 1 млн. рублей - заявленную стартовую цену на «двушку». Уровень зарплат в бюджетной сфере, увы, таков, что ни свободного миллиона, ни на порядок меньшей суммы у семей, проживающих в служебном жилье, нет.

Если торги и выселение состоятся, то это станет сокрушительным ударом по социальной политике, которую регион стремился проводить как при прошлом, так и при нынешнем губернаторе. До нуля будут низведены предыдущие усилия по повышению престижа наших профессий, привлечению молодых специалистов в системы образования и здравоохранения, созданию благоприятного климата для прекращения оттока молодёжи. Но пока мы в это не верим. Мы надеемся, что региональная власть сумеет выйти с честью из создавшегося положения и порадует хорошими новостями к Новому году. До заявленных торгов остаётся всего 10 дней».

В тот же день, 17 декабря, на сайте правительства Кировской области вышел пресс-релиз с обнадёживающим заголовком «Ситуация со служебным жильём стабильна и находится на постоянном контроле правительства. Все договоры действуют на прежних условиях».

«Недавно жители нескольких районов области, проживающие в служебном жилье на правах аренды, получили уведомления о том, что их квартира выставлена на торги. Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области разъяснило ситуацию, подчеркнув, что в соответствии с положениями гражданского законодательства смена собственника квартиры не влечёт расторжения или изменения ранее заключённого договора аренды, а также выселения арендатора. Все договоры аренды продолжат действовать до их истечения на прежних условиях, независимо от факта изменения собственника квартиры.

Ранее в Кировской области осуществлялась программа «Служебное жилье», реализуемая Кировской региональной ипотечной корпорацией (АО «КРИК»). К январю 2016 года окончательно сформировались предпосылки банкротства АО «КРИК». Правительством Кировской области на протяжении двух с половиной лет проводилась регулярная работа по балансировке ситуации с учётом имевшихся нормативных и бюджетных возможностей, однако в сентябре 2018 года было введено конкурсное производство.

- В настоящее время проводятся соответствующие процедуры, в частности, проходит реализация залогового имущества одного из кредиторов, которым и является часть арендуемых квартир, - пояснил министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артём Сурженко.

Кроме того, глава ведомства отметил, что, как показывает опыт уже проводимых торгов, потенциальные покупатели в отношении абсолютного большинства объектов отсутствуют.

- Даже в случае, если по отдельным квартирам торги состоятся, новый собственник будет обязан считаться с арендатором и не сможет без его согласия прекратить действующий договор либо внести в него изменения, ухудшающие положение арендатора. Более того, по истечении срока договора аренды у арендатора будет преимущественное право на заключение нового договора аренды. В этой связи в рамках торгов все продаваемые квартиры отмечены как объекты с обременением арендой, - подчеркнул Артём Сурженко.

После завершения этапа торгов органы государственной власти проведут тщательный анализ по каждому объекту для решения вопроса. Кроме того, в следующем году планируется реализовать ряд комплексных мероприятий по окончательному урегулированию данной ситуации. Вопрос находится на контроле правительства Кировской области.

Комментарии министра Сурженко должны дать учителям и врачам уверенность в том, что новые собственники арендуемого ими жилья не смогут лишить их крыши над головой. Но возникают закономерные вопросы: почему о проблемах АО «КРИК» арендаторы узнали только из уведомлений о продаже квартир? Почему людей не заверили в нерасторжимости договоров об аренде до начала процедуры банкротства собственника жилья?

Анастасия Четвергова.