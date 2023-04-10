«Слово офицера»? Подчинённые Селянина вновь не справились со своими обязанностями
ПРОИСШЕСТВИЯ
Фото: mskvremya.ru
Совсем недавно мы рассказывали о трагедии в Кикнуре, где в начале марта от рук местных жителей погиб 25-летний участник СВО, приехавший в отпуск после ранения. Тогда было много вопросов о роли, а вернее, о возможном бездействии сотрудников местной полиции и их руководства из областного УМВД. Однако от комментариев по существу они уклонились.
И вот стало известно о новом преступлении. На сей раз - в Вятскополянском районе. Правда, там участник СВО оказался уже не в роли жертвы.
Сначала в интернете появился ролик, снятый местным телеканалом, в котором жители с. Новый Бурец жаловались на своего односельчанина, вернувшегося из зоны СВО. По их словам, 28-летний Иван Россомахин ранее уже был неоднократно судим и воевал в составе ЧВК «Вагнер». 21 марта Россомахин вернулся в село и сразу доставил его жителям много проблем. Он ходил по улицам с топором и ножом, разбивал машины и, как рассказывают в сюжете жители села, угрожал всех убить.
Решать проблемы с буйным гражданином вызвали главу местной полиции. Начальник Вятскополянского райотдела полковник полиции Вадим Варанкин признался, что о проблеме с Россомахиным знает.
- Было ожидаемо, что он будет чудить, потому что известно - человек проблемный. Сейчас он находится на сутках - административно арестованный. Завтра вечером у него сутки кончаются, мы его отпускаем, он в сопровождении двух сотрудников едет сюда, собирает свои пожитки, и во вторник мы его садим в поезд, чтобы он отсюда сваливал, - сообщил Варанкин.
- До тех пор пока он здесь, у меня сотрудники здесь будут находиться круглосуточно, потому что от этого отморозка можно ожидать чего угодно. Мы понимаем вашу озабоченность и встревоженность, поэтому в обиду мы вас в любом случае не дадим, - пообещал людям полковник.
Вскоре после выхода сюжета, 29 марта, в доме в Вятских Полянах нашли труп женщины. Она была избита, также на её теле обнаружены колото-резаные раны. По подозрению в убийстве задержали Ивана Россомахина. По ставшей известной информации, у него оформлена явка с повинной.
Позднее в сети распространился комментарий от имени хозяина частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что компания готова содействовать правоохранительным органам по поводу любого бойца ЧВК. «Если есть какой-то риск, необходимо нам сообщать. Мы пришлём свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберём и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию», - написал Пригожин у себя в телеграм-канале.
И вновь, не вторгаясь в работу следствия, мы задаём начальнику УМВД по Кировской области генералу Селянину всё тот же вопрос: как вы оцениваете работу своих подчинённых? Почему Россомахин, за которым якобы круглосуточно следили сотрудники полиции, оказался в Вятских Полянах? Куда смотрели ваши подчинённые? А как же обещание полковника Варанкина о том, что полиция не даст жителей в обиду? Чего стоит это «слово офицера»? И какую ответственность за творящийся беспредел несёте лично вы, Константин Никандрович?
Роман ПЕРМИНОВ.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.