«Слово офицера»? Подчинённые Селянина вновь не справились со своими обязанностями

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Совсем недавно мы рассказывали о трагедии в Кикнуре, где в начале марта от рук местных жителей погиб 25-летний участник СВО, приехавший в отпуск после ранения. Тогда было много вопросов о роли, а вернее, о возможном бездействии сотрудников местной полиции и их руководства из областного УМВД. Однако от комментариев по существу они уклонились.

И вот стало известно о новом преступлении. На сей раз - в Вятскополянском районе. Правда, там участник СВО оказался уже не в роли жертвы.

Сначала в интернете появился ролик, снятый местным телеканалом, в котором жители с. Новый Бурец жаловались на своего односельчанина, вернувшегося из зоны СВО. По их словам, 28-летний Иван Россомахин ранее уже был неоднократно судим и вое­вал в составе ЧВК «Вагнер». 21 марта Россомахин вернулся в село и сразу доставил его жителям много проблем. Он ходил по улицам с топором и ножом, разбивал машины и, как рассказывают в сюжете жители села, угрожал всех убить.

Решать проблемы с буйным гражданином вызвали главу местной полиции. Начальник Вятскополянского райотдела полковник полиции Вадим Варанкин признался, что о проблеме с Россомахиным знает.

- Было ожидаемо, что он будет чудить, потому что известно - человек проблемный. Сейчас он находится на сутках - административно арестованный. Завтра вечером у него сутки кончаются, мы его отпускаем, он в сопровождении двух сотрудников едет сюда, собирает свои пожитки, и во вторник мы его садим в поезд, чтобы он отсюда сваливал, - сообщил Варанкин.

- До тех пор пока он здесь, у меня сотрудники здесь будут находиться круглосуточно, потому что от этого отморозка можно ожидать чего угодно. Мы понимаем вашу озабоченность и встревоженность, поэтому в обиду мы вас в любом случае не дадим, - пообещал людям полковник.

Вскоре после выхода сюжета, 29 марта, в доме в Вятских Полянах нашли труп женщины. Она была избита, также на её теле обнаружены колото-резаные раны. По подозрению в убийстве задержали Ивана Россомахина. По ставшей известной информации, у него оформлена явка с повинной.

Позднее в сети распространился комментарий от имени хозяина частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что компания готова содействовать правоохранительным органам по поводу любого бойца ЧВК. «Если есть какой-то риск, необходимо нам сообщать. Мы пришлём свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберём и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию», - написал Пригожин у себя в телеграм-канале.

И вновь, не вторгаясь в работу следствия, мы задаём начальнику УМВД по Кировской области генералу Селянину всё тот же вопрос: как вы оцениваете работу своих подчинённых? Почему Россомахин, за которым якобы круглосуточно следили сотрудники полиции, оказался в Вятских Полянах? Куда смот­рели ваши подчинённые? А как же обещание полковника Варанкина о том, что полиция не даст жителей в обиду? Чего стоит это «слово офицера»? И какую ответственность за творящийся беспредел несёте лично вы, Константин Никандрович?

Роман ПЕРМИНОВ.