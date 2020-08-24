Слегка за сорок процентов. «Газпром» не спешит тянуть трубы в Кировскую область

Смотрел недавно новости и услышал, что разведанных запасов газа в России хватит только на 50 лет. Естественно, сразу встал вопрос: а что мы оставим нашим внукам? Как они будут жить?

Помню, в советское время этой теме уделялось немало внимания. И тогда многие призывали рачительно использовать природные богатства страны, чтобы их хватило не на десятилетия, а на столетия. Но время прошло, СССР канул в прошлое, и сейчас этими вопросами уже никто не задается.

В погоне за сиюминутной выгодой утекают российские нефть, газ, золото, алмазы за границу. Тянутся газопроводы на запад и восток, ради валютной выручки. А в то же самое время внутри страны регионы страдают из-за отсутствия «голубого топлива».

Взять хотя бы Кировскую область. Центральная часть европейской России. А на большей части ее территории газа нет. Процент газификации составляет чуть больше 42-х. И за последние пять лет он вырос совсем незначительно. На каких-то 3,5 процента. А ведь газ мог бы значительно изменить облик региона, сделать комфортной жизнь граждан, повысить рентабельность продукции многих предприятий.

По доступности трубопроводного газа наши соседи уже давно обогнали нас. Так, например, Республика Марий Эл к 2023 году рассчитывает газифицировать свою территорию на 90 с лишним процентов. А в 2019 году количество потребителей газа составляло 88 процентов. Про Татарстан даже говорить нечего. Там на начало текущего года уровень газификации был выше 99 процентов. И даже наш северный сосед - Республика Коми - обогнала Вятский край. Там газификация достигла отметки почти в 46 процентов. Остается только завидовать им.

При этом у нас пока прорывов не ожидается. Во всяком случае, это следует из ответа АО «Газпром газораспределение Киров», куда «Вятский край» обратился с вопросами о планах газификации Кировской области.

Газопроводы тянут щупальца

Итак, повторюсь, наша область газифицирована менее чем на половину. Газа нет в Арбажском, Афанасьевском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лебяжском, Лузском, Мурашинском, Нагорском, Опаринском, Орловском, Пижанском, Подосиновском, Санчурском, Свечинском, Советском, Тужинском, Унинском, Шабалинском и Яранском районах.

Собственно, сказать, что его там нет совсем, нельзя. Сжиженный поступает. Но сравните трубопроводный и сжиженный по цене, и вы поймете, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Я помню, как в 2014 году мы, журналисты региональных изданий, были вместе с губернатором Никитой Белых в Советске и посещали старейшую в области фабрику валяной обуви (тогда она еще работала, хотя и была на последнем издыхании). Руководство и рабочие фабрики слезно умоляли главу региона, чтобы он сделал все необходимое, чтобы в Советск пришел газ. Особый упор делали на то, что из-за дороговизны мазута, который использовался в производстве, советские валенки на рынке не могут конкурировать с изделиями из Великого Устюга. И тогда Белых обещал им удовлетворить их просьбы.

Прошли годы. Бывший губернатор шьет варежки в колонии. Валяная фабрика обанкротилась. А газа в Советском районе как не было, так и нет. И такими историями могут похвастать не только советчане, но и жители других районов, которые годами ждут прихода «голубого топлива». Не одно поколение политиков и чиновников разного уровня сделало себе карьеру на обещаниях по газификации территорий. А она если и движется, то со скрипом.

Как сообщили в «газпромовском» подразделении, в этом году идет активная прокладка газопроводов в Слободском районе, а также в Котельниче. Есть хорошая новость для жителей Белой Холуницы: в этом году завершаются проектные работы по межпоселковому газопроводу до этого районного центра и деревень Пасегово и Гуренки. Сами же трубопроводы должны появиться в 2021-2022 годах.

В этом году начнутся и строительно-монтажные работы по десяти межпоселковым газопроводам, которые доставят газ в населенные пункты Куменского, Малмыжского, Вятскополянского, Сунского, Оричевского и Кирово-Чепецкого районов. «Газпром межрегионгаз» уже определился с подрядчиками этих работ.

Еще 12 газопроводов находятся в стадии проектирования. Предполагается, что они будут проложены в Кирово-Чепецком, Нолинском, Немском, Зуевском, Белохолуницком и Уржумском районах.

И это только то, что будет сделано в ближайшее время. А есть еще перспективные планы.

«В настоящее время в ПАО «Газпром» также обсуждаются дальнейшие планы газификации региона, идет формирование Программы газификации Кировской области на 2021 - 2025 годы», - сообщили «Вятскому краю» в «газпромовском» предприятии.

Что мешает газификации?

Нужно сказать, что Кировская область участвует в программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» с 2006 года. За это время сделано немало (хотя и явно недостаточно).

Как сообщило правительство области, построено 79 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 978 километров. В рамках областной программы газификации выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на сумму 6,3 миллиарда рублей, построено 2180 километров распределительных газопроводов и 157 коммунальных газовых котельных.

Руководство региона считает, что взаимодействие с «Газпромом» является успешным.

- Совместная работа правительства Кировской области и «Газпрома» позволила газифицировать 166 населенных пунктов региона и подключить к сетям природного газа более 74 тысяч домовладений и квартир, - отметил на очередной встрече с «газпромовцами» губернатор Игорь Васильев. - Надеемся на то, что и в дальнейшем наши партнерские отношения будут строиться на взаимовыгодной основе и высоком профессиональном уровне.

И все же продвижение газопроводов по территории области идет не так быстро, как того хотелось бы гражданам и руководителям некоторых промышленных предприятий.

Что же мешает «Газпрому» более активно инвестировать средства в газификацию области?

Как пояснили в «Газпром межрегионгазе», для этого существует два препятствия. Во-первых, это долги граждан и предприятий за потребленный газ. К 1 июля текущего года они составили в первом случае 31 миллион рублей, а во втором - 709 миллионов.

Понятно, что ни один бизнес (а «Газпром» - это коммерческая компания, хотя и государственная) не желает быть убыточным. И накопление долгов - прямая к этому дорога. Но ведь смирился он с потерями от санкций, от политизированных решений стокгольмского арбитража, от «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Хотя все это, конечно, большая политика и не нам судить, как отделить ее от коммерческих интересов. Вот только согласитесь, что миллионы рублей региональных долгов несопоставимы с миллиардами долларов внешнеторговых убытков.

Вторым препятствием, которое мешает успешному продвижению газа в Кировскую область, является несогласованность работы структур «Газпрома» и местных органов власти. Конечно, в ответе «Газпром межрегионгаза» об этом не говорится впрямую, но как иначе можно понять фразу: «Чтобы газификация осуществлялась в плановом режиме, необходимо, чтобы каждый участник программы своевременно в полном объеме выполнял свои обязательства»?

И здесь нужно напомнить, что собственно «Газпром» отвечает только за прокладку газопровода до населенного пункта, а вот строительство уличных (внутрипоселковых) распределительных сетей и подготовка потребителей к приему газа обеспечиваются администрациями субъектов Российской Федерации за бюджетный счет.

Но если две эти препоны в газификации области можно назвать субъективными, то есть и

объективный фактор, который мешает ускорению процесса.

«Кировская область имеет большую площадь территории и низкую плотность населения, - написано о нем в ответе «Газпрома». - Между населенными пунктами слишком большие расстояния. В связи с этим возникают определенные трудности, которые не позволяют существенно повысить уровень газификации региона без привлечения инвестиций».

А вот кто эти инвестиции может обеспечить, не сказано ни слова. Может быть, на это пойдут деньги самого «Газпрома» (если, конечно, он получит на это «отмашку свыше»), областное правительство найдет бюджетные резервы или возьмет на это целевой кредит, а может быть, придет добрый и богатый дядя, который пожалеет вятских и отстегнет несколько миллионов долларов с барского плеча. И без этого никак.

Таким образом, пока указанные препятствия не будут устранены, ожидать существенного повышения уровня газификации области не стоит.

Иван ТРОФИМОВ.