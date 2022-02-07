Слава земли Вятской. Кировские чемпионы и призёры Олимпийских игр

Слава земли Вятской

Стали чемпионами и призёрами

Первый успех на зимних Олимпиадах к нашим землякам пришёл 66 лет назад в Кортина-д’Ампеццо. Вот как об этом рассказывается в вышедшей в середине 2010 года книге Виктора Чудиновских «Олимпийцы земли Вятской».

«Вскоре в Кортина начались официальные олимпийские старты. Гришин стартует в первой паре и показывает на пятисотке превосходное время - 40,2 секунды. Юрий Сергеев стартует во втором забеге. Отлично начинает, но улучшить результат Гришина ему не удаётся - 41,1. Для него - плохо, ведь ещё не стартовали Грач, Михайлов и Естванг.

«Обидно, - вспоминает Евгений Гришин, - если сильнейший спринтер мира останется без медали...»

А потом… Случилось то, чего не ожидал никто. По радио объявили, что Гришин показал 41,2 секунды - судья-информатор ошибся на одну секунду. На табло же были поставлены правильные цифры: 40,2. И Грач, выходя на лед, даже не посмо­трел на табло. Рафаил был введён в заблуждение судьей-информатором. А ведь он был уверен в себе, так как имел личный рекорд - 40,8 секунды и мог превзойти результат 41,2.

Грач пробежал прекрасно - он промчался по 500-метровке за 40,8. Ему показалось, этого достаточно для победы, и он, воздев руки к небу, закричал: «Всё! Я первый! Я - чемпион!»

А потом посмотрел на табло, и радость его померкла.

На пьедестале почёта конькобежцы стояли в таком порядке: Гришин, Грач, норвежец Альф Естванг. Юрий Сергеев остался четвёртым. Это было 28 января…

А сам Рафа был глубоко раз­очарован и не знал, на кого сильнее злиться: то ли на себя, то ли на судью-информатора.

«Впрочем, серебро тоже неплохо!» - успокаивал он себя».

После Кортина-д’Ампеццо вятские спортсмены приняли участие во всех зимних Олимпиадах. Конечно, с разным успехом. Самое большое количество медалей - пять - уроженцы Кировской области увезли из Инсбрука.

Самой «золотой» для вятчан стала Олимпиада в Саппоро - сразу трое из них вернулись домой чемпионами.

Двое наших земляков, Александр Мальцев и Иван Бяков, - двукратные олимпийские чемпионы. А по числу завоёванных на Играх медалей разного достоинства впереди Мальцев и Евгений Беляев - у них по три награды.

…Серебряный призёр зимней Олимпиады-1980 Нина Рочева (в девичестве - Селюнина) родилась в деревне Пакшай Уржумского района, здесь окончила начальную школы. А дальше её судьба была связана с Марий­ской АССР (получила образование в Йошкар-олинском медучилище, затем - в местном пединституте) и Республикой Коми (отсюда родом её муж - олимпийский чемпион Василий Рочев, тоже лыжник, кстати, их сын Василий Рочев-младший - бронзовый призёр зимней Олимпиады-2006).

Незадолго до начала Игр в Пекине из Сыктывкара пришла печальная весть: 8 января не стало Нины Петровны, ей было 73 года… Получается, это и о ней в книге В. Чудиновских сказано: «Да, многие из них стали олимпийцами, уже покинув малую родину. Это так. Но корни-то у них вятские…»

А вот список всех, по имеющимся данным, вятчан-медалистов зимних Игр.

VII Олимпиада. Кортина-д’Ампеццо (Италия). 1956 г. Рафаил (Рафаэль) Грач (конькобежный спорт, 500 м) - се­ребро.

VIII Олимпиада. Скво-Вэлли (США). 1960 г. Рафаил Грач (конькобежный спорт, 500 м) - бронза.

IX Олимпиада. Инсбрук (Австрия). 1964 г. Владимир Меланьин (биатлон, 20 км) - золото.

XI Олимпиада. Саппоро (Япония). 1972 г. Александр Мальцев (хоккей) - золото, Иван Бяков (биатлон, эстафета 4х7,5 км) - золото, Юрий Скобов (лыжные гонки, эстафета 4х10 км) - золото.

XII Олимпиада. Инсбрук (Австрия). 1976 г. Александр Мальцев (хоккей) - золото, Иван Бяков (биатлон, эстафета 4х7,5 км) - золото, Евгений Беляев (лыжные гонки, 15 км и эстафета 4х10 км) - серебро и бронза, Юрий Кондаков (конькобежный спорт, 1500 м) - серебро.

XIII Олимпиада. Лейк-Плэсид (США). 1980 г. Евгений Беляев (лыжные гонки, эстафета 4х10 км) - золото, Александр Мальцев (хоккей) - серебро, Владимир Мышкин (хоккей) - серебро, Нина Рочева (лыжные гонки, эстафета 4х5 км) - серебро.

XIV Олимпиада. Сараево (Югославия). 1984 г. Владимир Мышкин (хоккей) - золото.

XVI Олимпиада. Альбервилль (Франция). 1992 г. Ан­дрей Трефилов (хоккей) - зо­лото.

XVIII Олимпиада. Нагано (Япония). 1998 г. Андрей Трефилов (хоккей) - серебро.

XXI Олимпиада. Ванкувер (Канада). 2010 г. Оксана Домнина (фигурное катание, танцы на льду) - бронза.

XXII Олимпиада. Сочи (Россия). 2014 г. Екатерина Шихова (конькобежный спорт, командная гонка) - бронза.

XXIII Олимпиада. Пхёнчхан (Республика Корея). 2018 г. Алексей Червоткин (лыжные гонки, эстафета 4х10 км) - серебро.