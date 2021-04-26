Шлагбаумы во дворах вне закона? Разъясняет МЧС.

За время пандемии мы и не заметили, как много новых законов вступило в силу, в частности с нового года. И большинство из них так или иначе ограничивают нашу жизнь. Взять, к примеру, закон, который дает администрации соцсетей право накладывать вето на публикации сомнительного контента. Смотря что за информацию таковой посчитать… А теперь дошла очередь и до шлагбаумов.

Мои знакомые живут в «проездном» дворе. Почему-то водители очень любят сокращать путь с Октябрьского проспекта на улицу Горького и наоборот через этот злополучный двор. И под окнами днем и ночью с шумом шныряют «тачки» разных калибров. Один раз даже рейсовый автобус забуксовал из-за ледяной катушки. Поэтому думали-думали горемыки - и однажды ночью один заезд перекрыли огромным валуном.

Правда, осталось еще три: двор-то общий на несколько домов. А с другой стороны дома - Диорама и парк имени Кирова. Место прекрасное, но опять же от транспорта нет спасения. На первом этаже, где раньше детский сад был, сейчас - управление коммунальной службы. И вся площадка под окнами уставлена машинами. Почему-то их владельцы не хотят оставлять автомобили у ворот заведения, а непременно норовят доехать до самого крыльца. Вот здесь и пригодился бы жильцам шлагбаум, чтобы защититься от моторизованного нашествия. Да пока раздумывали, тут и закон подоспел.

С 1 января 2021 года в силу вступило постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 о правилах противопожарного режима.

Вот как прокомментировал ситуацию, связанную с этим нововведением, Александр Ракитин, представитель ГУ МЧС по Кировской области:

- В отношении шлагбаумов всё осталось по-прежнему. Главное, что если шлагбаум не соответствует требованиям пожарной безопасности, то его размещение на придворовой территории незаконно. И инспектор государственного пожарного надзора в ходе официальной проверки может назначить административный штраф (на юридическое лицо: обслуживающую организацию, ТСЖ и так далее) в размере от 150 до 200 тысяч рублей.

- Никаких принципиальных изменений в правилах противопожарного режима нет?

- Нет. Просто ажиотаж какой-то по поводу шлагбаумов именно в апреле возник, хотя действует постановление правительства уже с 1 января. И суть его в том, что, если шлагбаум мешает проезду спецтехники, только в этом случае он считается незаконным. И даже установка шлагбаума до вступления в силу постановления не освобождает от ответственности. Если же в доме случится пожар и спецтехника не сможет беспрепятственно заехать во двор, шлагбаум не будет являться непреодолимой преградой для сотрудников МЧС. Кстати, ответственность за ликвидацию устройства перед собственниками несёт руководство управляющей компании.

- А штрафы распространяются только на юридических лиц?

- Если на въезде сидит консьерж и он откажется пропускать экстренные службы, не станет открывать им шлагбаум, то в этом случае предусмотрено наказание и для гражданина.

Итак, шлагбаум может находиться во дворе жилого дома только в трех случаях:

• если устройство автоматически открывается при поступлении сигнала от противопожарной системы;

• если открытием и закрытием шлагбаума занимается специальный человек;

• если шлагбаум дистанционно управляется человеком при наличии аудио- и видеозаписи.

Подготовила В. Георгиева.

Из постановления

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.

Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.