Шлагбаумы «вне закона»? В Кирове прошёл рейд по незаконным заграждениям

На днях на «экскурсию» по соблюдению законодательства при установке шлагбаумов отправились представители теруправления Ленинского района города Кирова, сотрудники МЧС и журналисты.

Первый незаконный шлагбаум обнаружен на улице Горького, 54, у ТЦ «Дом фото». Оксана Шишкина, заместитель главы администрации г. Кирова, начальник теруправления, рассказала, почему он «вне закона».

- В весенний период в территориальное управление поступило большое количество обращений кировчан о размещении незаконных объектов: шлагбаумов, блоков - как на придомовых территориях, так и на землях общего пользования. За две недели в рамках рейда мы проверили 660 территорий, на которых выявили 115 шлагбаумов. Взять хотя бы вот этот шлагбаум, что на улице Горького. Он расположен в границах улично-дорожной сети и, соответственно, должен быть ликвидирован. В случае выявления таких объектов на землях общего пользования совместно с УМВД по городу Кирову мы находим предприимчивых людей, их установивших, и рекомендуем им демонтировать устройства. Если же не удастся найти «хозяев» таких объектов, демонтировать их будет территориальное управление.

- А штрафы за эту «самодеятельность» предусмотрены? - поинтересовалась одна журналистка.

- Да, конечно. От трех до пяти тысяч - на физических лиц, от 10 до 50 - на должностных, от 50 до 300 тысяч - на юридических.

- Этот шлагбаум на общественной территории установлен, из-за этого и считается незаконным?

- Да, он находится на землях общего пользования. В соответствии с правилами внешнего благоустройства города Кирова такие ограждения недопустимы.

- А куда жаловаться жителям, если какой-то из шлагбаумов мешает проезду машин скорой помощи, пожарным? - засыпали вопросами Оксану Викторовну.

- О всех фактах нужно сообщать в территориальное управление. Если незаконное устройство - в границах придомовой территории, также можно обращаться в государственную жилищную инспекцию.

- А сроки демонтажа?

- Как правило, даем месяц для этого. Если лицо не установлено, то здесь уже - в соответствии с порядком. Размещается информация, разыгрывается муниципальный контракт, и уже подрядная организация занимается демонтажом от месяца до двух. Кстати, в прошлом году тридцать таких незаконных объектов было демонтировано на территории Ленинского района. В этом году мы работаем пока по двум адресам: улица Горького, 54, и Советская, 1, в Чистых Прудах.

- И всё же, Оксана Викторовна, как понять, законно стоит шлагбаум или нет?

- В данном случае граница красных линий: это улично-дорожная сеть - дорога, газоны, часть тротуара, земли общего пользования. Следовательно, данный шлагбаум установлен незаконно.

- Ну а если внутри двора? Там можно ставить или тоже есть определенные нюансы?

- Что касается придомовых территорий, в Жилищном кодексе установлено, что земельный участок многоквартирного дома принадлежит по праву общедолевой собственности собственникам этого дома, и решение о размещении подобных объектов должно быть принято на общем собрании. Проголосовать должны две трети от общего количества собственников. Только тогда установка шлагбаума будет считаться законной. Но при этом следует соблюдать вопросы безопасности. К примеру, установку устройства надо согласовать с владельцами инженерных коммуникаций. А также необходимо обеспечить беспрепятственный доступ во двор спецтехники: скорой помощи, пожарной машины.

Насколько соблюдаются эти требования, мы увидели во дворе дома на Октябрьском проспекте, 74. Въезд во двор с торца здания преграждает шлагбаум. В центре дома - арка. Проход открыт для пешеходов. А путь машинам перекрыт тремя бетонными блоками. Поэтому, когда для наглядности подъехала с другой стороны «пожарка», ей пришлось затормозить перед неожиданным препятствием. А если пожар?

Из пожарной машины вышел старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова Александр Сюзев.

- По требованиям пожарной безопасности не допускается перекрывать подъезды для пожарной техники к зданиям. (Пункт 71 Правил противопожарного режима.) Из-за этих блоков пожарная машина проехать не может.

Специалисты территориального управления также добавили: перед тем как установить шлагбаум, нужно убедиться в том, что участок размежёван и поставлен на кадастровый учёт. Иначе заграждение устанавливать нельзя.

- А жители не должны согласовывать с пожнадзором, когда огораживают свою территорию?

- Они могут обратиться к нам за консультацией, мы им дадим советы. По новым правилам пожарной безопасности допускается устанавливать шлагбаумы во дворах при соблюдении трех условий. Прежде всего - шлагбаум должен быть подключён к системе противопожарной защиты объекта, то есть при включении пожарной сигнализации он должен открываться автоматически. Также предполагаются круглосуточная охрана возле шлагбаума (сторож, консьерж) либо вывод ауди- или видеосвязи на пульт охраны дома.

- Получается, чтобы установить шлагбаум во дворе дома, жильцы должны найти деньги на ставку сторожа или по очереди дежурить…

- Так записано в правилах.

- А если, выезжая на вызов, вы видите, что не можете проехать, ваши действия?

- Пожарная часть направляет нам информацию, и применяются меры административного воздействия. Штраф на юридических лиц - от 150 тысяч рублей.

- А если пожар?

- Экипаж пожарной машины будет искать другой проезд к дому, где лучше подъехать.

- Но ведь счет на минуты… Снесете шлагбаум?

- Без комментариев…

Подготовила В. Георгиева.

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