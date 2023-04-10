Школы зависли. Нацпроекту «Образование» в Кирове не помогают федеральные миллиарды

Счётная палата Кировской области подвела итоги реализации национального проекта «Образование» в 2022 году. Данные аудиторов свидетельствуют если не о провале текущих задач, то о том, что ход исполнения нацпроекта оставляет желать лучшего. Если ситуация не изменится, реа­лизацию нацпроекта могут сорвать и в 2023 году.

Данные аудиторов весьма неутешительны. В этой сфере в течение прошлого года в области было достигнуто только 83,6 процента контрольных точек. В частности, региональный проект «Современная школа» предполагал, что за отчетный период на территории Кирова построят шесть новых школ и два пристроя к уже действующим учреждениям образования. Кроме того, ожидалось, что в течение прошлого года будет подготовлена проектно-сметная документация для строительства школы в Нолинске. Однако большинство планов так и остались планами. В 2022 году в областном центре сдали и ввели в эксплуатацию всего одну школу на тысячу мест в микрорайоне Радужный в Кирове.

Кроме того, из проекта исключили планы по возведению школы в п. Ганино. Хотя ее должны были сдать в конце декабря прошлого года. На данный момент контракт с подрядной организацией власти расторгли. Такая же участь постигла и планы по возведению двух новых корпусов-пристроев к школам № 30 и 48. Их должны были сдать в конце 2022 и 2023 года соответственно. Также перенесены на 2023 год сроки строительства четырех школ в Кирове. Речь идет об объектах на проспекте Строителей, 29, в микрорайоне Долгушино и в районе Зубаревского леса, а также о пристрое к зданию школы № 53. Изменилась и концепция возведения школы в Нолинске. Ее будет строить «под ключ» один подрядчик (от разработки проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию). Здание планируется возвести в течение 2023 - 2024 годов.

Кроме того, провалена реконструкция здания МУК № 4 под образовательную школу. Первоначально предполагалось, что подрядная организация ООО «Арман-С» завершит работы в 2021 году. Потом сроки пришлось перенести на декабрь 2022 года. Но пролонгация мало что изменила. По данным министерства образования Кировской области, подрядчик выполнил только 85 процентов работ. И лишь 26,3 процента из них приняты. В настоящее время контракт с компанией расторгнут.

Впрочем, согласно выводам аудиторов КСП, несоблюдение сроков работ - проблема хроническая. Отставание от графиков зафиксировано по всем без исключения объектам, которые должны были построить в течение прошлого и нынешнего годов. За невыполнение договорных обязательств с подрядчиков взыскали штрафов и пеней на общую сумму 4,9 млн. рублей. Пока они выплатили 3,9 млн. рублей.

Также власти расторгли контракты на строительство школы в микрорайоне Урванцево и двух новых корпусов к школам № 66 и 58. Сейчас исполнитель и заказчик ведут претензионную работу и выясняют отношения в суде. В числе спорных вопросов - необходимость возврата 100 млн. рублей, выплаченных строителям в качестве аванса, и объемы выполненных работ. Так как судебные тяжбы - дело не быстрое, можно предположить, что закончить вовремя эти объекты новый подрядчик не успеет.

Непростые Шевели

Вместе с тем в 2022 году в региональный проект «Современная школа» попали объекты на улице Рудницкого и в слободе Шевели. Их стоимость составляет 913,95 млн. рублей и свыше 1,3 млрд. рублей соответственно. Несмотря на то, что речь идет более чем о двух миллиардах рублей, контракты на строительство этих школ были заключены с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур. Аналогичным способом был выбран и подрядчик возведения школы в микрорайоне Урванцево. Общая стоимость этого объекта превышает 1,2 млрд. рублей. Сомнительно, что желающих строить дорогостоящие объекты в рамках реализации нацпроекта не нашлось. Но решения приняты и утверждены на уровне губернатора Кировской области Александра Соколова. Более того, подрядные организации получили авансы на общую сумму 3,116 млрд. рублей, что составляет 89,9 процента от стоимости контрактов.

Стоит отметить, что возведением самого крупного и дорогостоящего объекта - школы в Шевелях - будет заниматься компания «АТЭКС», учредителем которой является деловой партнер кировского олигарха Константина Гозмана - совладелец строительного холдинга «Железно» Юрий Захаров. По состоянию на 2021 год в этой фирме работало всего десять человек. Можно предположить, что малочисленная компания Захарова привлечет к работам ресурсы «большого брата» - холдинга «Железно».

Кстати, в Кирове поговаривают, что школу в Шевелях строят за счёт средств, которые ранее были выделены на строительство школы в Ганино. В частности, об этом прямо сообщил депутат Кировской городской думы Владимир Журавлёв в декабре прошлого года. Однако губернатор Соколов публично заявлял о том, что деньги на новую образовательную организацию он выбил с помощью Министерства просвещения РФ и лично председателя российского правительства Михаила Мишустина. Впрочем, где тут правда, а где - домыслы и слухи, непонятно. А пока информация в публичном поле носит столь различные толкования, каждый сам для себя может предположить её существо.

В ходе аудита Контрольно-счётная палата отметила одну любопытную деталь: подрядчики строительства объектов на ул. Рудницкого и в Шевелях давно выбраны, авансы им перечислены, а вот земельные участки под школы пока не сформированы. Также не сформирован и участок для возведения школы на улице Мостовицкой.

На землях, отведенных под строительство этих школ, есть недвижимость, которой владеют либо частные лица, либо организации. При этом большая часть строений находится под обременением, поэтому споры об изъятии этих земель для нужд муниципалитета придется решать через суд. С учетом этого можно предположить, что нацпроект «Образование» в области могут провалить и в 2023 году.

Аванс без работы

Также проверяющие обратили внимание на то, что подрядчики девяти из двенадцати строящихся в регионе объектов образования уже получили авансы в размере от 49 до 89,9 процента от стоимости контрактов на общую сумму 5,77 миллиарда рублей. Тот же «АТЭКС» уже получил 89 процентов от стоимости школы в Шевелях. При этом размер обеспечения обязательств подрядной организации составляет, как правило, 0,5 процента от суммы, указанной в договоре. Таким образом, если строители по каким-то причинам не справятся со своими обязательствами и контракты с ними будут расторгнуты, получить назад авансовые платежи будет очень затруднительно. Проще говоря, такое авансирование увеличивает риски причинения ущерба бюджетам разных уровней.

Кроме того, в КСП отметили риски перерасхода бюджетных средств на строительство объектов, связанные с удорожанием работ после формирования проектных документов. В частности, проект строительства пристроя к школе № 53 подорожал на на 111,6 млн. рублей, или на 52,9 процента, из-за роста цен на стройматериалы.

Есть откровенные провалы и по другим региональным программам, которые реализуются в Кировской области в рамках нацпроекта «Образование». Так, вновь перенесены сроки подготовки проектной документации на строительство здания «Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». Ожидалось, что проект будет готов еще в 2021 году. Но документ не прошел госэкспертизу. На момент проверки КСП отставание от графика по этому объекту составляло более двух лет. В связи с этим область не смогла потратить более 111,9 млн. рублей, которые имели целевое назначение. По информации министерства образования Кировской области, срок подготовки проектной документации был перенесен на март 2023 года.

Реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году завалили в Котельниче. Там на базе Кировского сельхозтехникума в декабре 2022 года открыли «IТ-куб», хотя планировали запустить его работу более чем на три месяца раньше. Задержка связана с тем, что в здании затянулся ремонт. Вследствие этого расходы на создание учреждения дополнительного образования увеличились на 10,5 процента.

А достичь запланированных результатов по проекту «Молодые профессионалы» в 2022 году удалось только благодаря снижению целевых показателей».

Подготовил Роман ПЕРМИНОВ