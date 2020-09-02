Школы Кирово-Чепецка получат 4,2 млн рублей от «УРАЛХИМа» в начале учебного года

Депутаты городской думы Кирово-Чепецка – сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»– поздравили педагогов и школьников с Днем знаний. Они вручили образовательным учреждениям сертификаты на общую сумму 4,2 млн рублей на реализацию образовательных проектов.

С 2011 года компания помогает в воплощениилучших инициатив учебных заведений города. С 2018 года филиал «КЧХК» проводит грантовый конкурс среди школ города. Учреждения ежегодно представляют на конкурс свои образовательные проекты. После изучения материалов экспертная комиссия принимает решение о проектах-победителях. В 2020 году филиал «КЧХК» окажет поддержку на сумму 4,2 млн рублей 11 школам города, многофункциональному ресурсному центру и Кировскому кадетскому корпусу. Каждый сертификат номиналом от 130 до 650 тысяч рублей.

Большинство проектов имеют инженерную направленность – на подготовку технических специалистов. Благодаря поддержке «УРАЛХИМа» школы приобретут комплекты робототехники, наборы для STEM-образования и укомплектуют инженерные лаборатории. Также средства направят на информатизацию школьных музеев и организацию лекций от вузовских преподавателей.

Представители городской власти и администраций образовательных учреждений поблагодарили социального партнера – компанию «УРАЛХИМ» – за многолетний вклад в развитие системы образования в Кирово-Чепецке.

Депутаты также анонсировали старт третьего сезона чемпионата «УРАЛХИМиЯ». Межшкольное состязание в этом году посвящено семье, и к участию приглашаются именно семьи Кирово-Чепецка. Соревновательная часть между школами сохранится. Чемпионат стартует в День города 12 сентября.

– В компании «УРАЛХИМ» традиционно отмечают первый день учебного года. Этот праздник важен и для родителей, чьи дети идут в школу, и для компании, которая особое внимание уделяет работе со школьниками и абитуриентами, студентами вузов и сузов, – отметила заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова. – Мы рады, что есть возможность поддержать самые интересные проекты школ Кирово-Чепецка. Их реализация, несомненно, положительно отразится на уровне качества образовательного процесса.