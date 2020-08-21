Школьный «маскарад». Ваше мнение!

Близится 1 сентября, когда за парты сядут школьники и студенты, которые уже почти полгода не бывали в учебных аудиториях. И, увы, коронавирус всё ещё не побежден, поэтому школы и вузы принимают профилактических меры, чтобы обезопасить педагогов и учащихся.

К этим мерам относится и ношение масок. В перечне рекомендаций Минпросвещения РФ нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября. При этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты - вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах. В Кировской области, по словам первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, учителя в школах могут выбрать, носить или не носить маски, но в вузах их носить обязательно.

«ВК» предлагает выбрать варианты ответа на вопрос:

Должен ли учитель носить маску в школе?

- Да, это обезопасит детей от инфекции.

- Да, если и все ученики носят маски.

- Нет, в маске невозможно вести уроки.

- Решать должны родительский комитет и школа.

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

В период эпидемии коронавируса в России появился новый профсоюз: курьеры пытаются объединиться для защиты своих прав. Однако отношение к профсоюзному движению в целом в нашем обществе скептическое.

По результатам опроса, проведенного компанией Superjob, практически каждый второй россиянин ничего не знает о деятельности профсоюзов. Безусловно положительно оценивают деятельность этих организаций и объединений 7% респондентов, каждый одиннадцатый — полностью отрицательно.

И хотя большинство опрошенных считает, что профессиональнее организации и объединения современному обществу необходимы, если верить опросу, за год таких людей стало меньше.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужны ли профсоюзы в современной России?

- Да, они отстаивают интересы трудящихся – 14 голосов (27,5%)

- Нет, всё решает собственник предприятия – 28 голосов (54,9%)

- Я предприниматель, у нас нет профсоюза – 9 голосов (17,6%)

Статью о жизни профсоюзов «Лучше всем вместе?» читайте в субботнем номере газеты.