Школьные СанПиНы. Кировские педагоги и родители дали оценку новым правилам обучения

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С 1 января вступили в силу новые санитарные правила по организации учебного процесса в школах. Они касаются как очного обучения, так и «дистанта». Эти нормы не обсуждаются, а требуют неукоснительного им следования. Об этом не так давно напомнили школьным руководителям в региональном министерстве образования.

Будут или нет проблемы с выполнением новых требований, покажет время. Пока же мы видим, что далеко не везде и старые применяются без нарушений.

Необходимые уточнения

О введении новых правил, по которым должно проходить обучение школьников, еще в конце января сообщило региональное министерство образования. В ведомстве подчеркнули, что содержание новых СанПиНов чиновники обсудили на совещании с директорами образовательных организаций. Последним было указано на неукоснительное следование новым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно разъяснению минобра, новые нормы касаются сразу нескольких аспектов школьного обучения. Во-первых, в них прописана предельная нагрузка на учеников седьмых классов и старше. Она не должна превышать семи уроков в день.

Во-вторых, четко прописано, какие классы должны учиться только в первую смену, а каким можно и так и сяк. В частности, к первой категории относятся первые, пятые, а также с девятого по одиннадцатый классы.

В-третьих, начало занятий не может быть раньше восьми часов утра. Никаких «нулевых» уроков быть не должно. А окончание занятий (даже во вторую смену) не допускается позднее 19-00.

В-четвертых, профильное обучение в десятых-одиннадцатых классах не должно вести к увеличению нагрузки.

В-пятых, продолжительность каникул составляет семь дней.

Следующие два ограничения касаются использования компьютеров и применения дистанционных технологий. На уроках дети могут работать на персональных компьютерах и ноутбуках, а вот пользоваться для обучения мобильными средствами связи нельзя. Да и время такой работы ограничено: для детей первых-вторых классов - 20 минут, вторых - четвёртых классов - 25 минут, пятых - девятых классов - 30 минут, десятых-одиннадцатых классов - 35 минут.

Новые правила касаются и организации образовательного процесса в удаленном формате. Прежде всего в них оговорена нижняя временная планка, после которой нельзя проводить с детьми дистанционные уроки. Это шесть часов вечера. Да и сами такие уроки по своей продолжительности не должны быть длительнее 40 минут.

Все эти новшества будут действовать до 1 января 2027 года.

С нагрузкой определяются сами

Введение новых норм по организации учебного процесса директора образовательных учреждений воспринимают неоднозначно. Так, например, руководитель Кировского экономико-правового лицея (одного из лучших общеобразовательных учреждений областного центра) Надежда Чернышева с нескрываемым сарказмом в голосе заметила: «К сожалению, когда разрабатывают и принимают эти СанПиНы, нас не спрашивают». Так и хочется продолжить: «А стоило бы».

И если с отдельными ограничениями Надежда Александровна согласна, то по отношению к принципиальным моментам, которые относятся к учебной нагрузке, у нее есть свое мнение.

«Есть какие-то требования разумные, - сказала она, - а есть не очень».

По словам директора КЭПЛа, вызывает сомнение выполнение учебных программ по отдельным предметам в условиях, когда уровень нагрузки ограничен. Особенно для тех школ, которые занимаются по пять дней в неделю.

«Я вообще считаю, что если человек хочет чего-то добиться в жизни, то он должен заниматься достаточно интенсивно. Подросток должен быть загруженным. Конечно, при условии, что у него нормальное здоровье. А если со здоровьем проблемы, то зачем ему такие нагрузки? Ему самому нужно выбирать. Но если ребенок здоров, то я считаю, никакие нагрузки ему не помешают. Мы же выросли, и ничто нам не помешало стать умными и при том здоровыми людьми».

А уровень нагрузки, по мнению Надежды Чернышевой, должен зависеть от того, какого будущего желает сам ученик.

«Если он готовится поступать в университет, то он должен заниматься больше, чем это предполагает школьная программа. Если же он собирается идти в техникум или колледж, то ему будет достаточно тех семи уроков в день, как это предписывает СанПиН».

Учебная нагрузка, сказала директор КЭПЛа, должна зависеть и от того, в какой конкретно вуз выпускник собирается поступать.

«Если он хочет подать документы в наш какой-то вуз, то это один уровень. А если в МГИМО или МГУ, то совершенно другой. Поэтому такие дети, помимо прописанных семи часов, занимаются с репетиторами, ходят на курсы подготовки и так далее и так далее. Так происходит потому, что сами подростки понимают, что объективно установленной нормы часов недостаточно».

А вот ограничить начало занятий восьмью часами утра - мера, как считает Надежда Чернышева, вполне разумная.

«У нас и взрослые люди работать начинают с восьми или девяти, а дети… Они любят поспать утром. Нулевые уроки, считаю, были неэффективны».

С пониманием педагоги относятся и к нормам, которые регламентируют продолжительность работы учеников на компьютерах. И даже не просто с пониманием, а склонны согласиться с ними. По словам Надежды Александровны, в КЭПЛе их соблюдают. Единственное, что смущает, - требование к оборудованию компьютерных мест вращающимися стульями. Как они могут повлиять на занятия, непонятно.

А вот другой руководитель, директор Вахрушевской школы Игорь Олин, считает, что новый СанПиН прописал исключительно правильные вещи.

«Всё разумно, - написал он в ответ на вопрос «ВК». - Нет каких-то неожиданных, непредсказуемых требований. Почему-то я обратил внимание, что сейчас не запрещено ставить цветы на подоконник. Раньше было нельзя, но учителя часто нарушали. Отказ от подобных малообъяснимых запретов воспринимается положительно. В статье перечислены многие ранее действовавшие нормы, к которым мы привыкли. Безусловно, требования к площади кабинетов или к окончанию занятий второй смены должны относиться не столько к школе, сколько к органам власти, - необходимо строить новые здания».

Лишь бы не хуже

Родительское сообщество новые требования в основной их части восприняло положительно. Но всё же к отдельным моментам и у него есть претензии.

У преподавателя ВятГУ Ольги Светловой дочь ходит в школу. В прошлом учебном году женщина с группой других родителей активно отстаивала интересы учеников в период перехода на дистанционное обучение. Поэтому, вполне естественно, первое, на что она обратила внимание в новых правилах, - это работа детей с электронными системами обучения (компьютерами и ноутбуками).

«Да, количество минут (при работе с гаджетами. - Ред.) прописано, и это не может не радовать, - прокомментировала она. - Но оно увеличилось в сравнении с прошлым СанПиНом. На основании чего? Если год назад было вредно работать за компьютером более 10 минут, например, непрерывно, то что изменилось в физиологии детей, что сейчас это уже не вредно?»

Родители еще до введения новых норм отмечали, что длительное нахождение детей перед монитором (особенно в период дистанционного обучения) отрицательно сказывается на их здоровье, прежде всего - на зрении. Они обращались с этим к педагогам, но те в ответ говорили, что иначе они не смогут дать ученикам необходимый объем знаний. Таким образом, у родительского сообщества есть основания полагать, что новые временные рамки использования электронных систем обучения будут иметь негативные последствия для детей.

Новые нормы, считает Ольга Светлова, рассчитаны на здоровых детей. А как быть с теми, у кого зрение уже слабое? В СанПиНах есть, конечно, оговорка насчет слабовидящих детей, но, кто к этой категории относится, не указано.

«С какого момента человек становится слабовидящим? Это -3, -5, -10, -15? Когда он таковым является?» - задалась вопросом женщина.

В остальном же те точки над «и», которые расставили новые СанПиНы, были необходимы.

«То, что нагрузку нужно регламентировать, - это плюс, - сказала Ольга Светлова. - Это необходимо было сделать. И поставить границы учебного дня - также правильное решение. Хорошо, что для первоклассников прописана учеба только в первую смену. Да и всё остальное, что связано с ограничением учебной нагрузки, сделано обоснованно. Важно только, чтобы к этому в школах не подходили формально. Нужно учитывать, что и внеурочная деятельность также загружает школьников, как и собственно занятия».

Если суммировать всё то, что сказали о новых СанПиНах и педагоги, и родители, можно прийти к выводу: ничего революционного они из себя не представляют. Конечно, было бы разумным авторам правил узнать перед их принятием мнение педагогов, внести отдельные корректировки по сомнительным пунктам - в общем, «довести их до ума». Будем надеяться, что это будет сделано.

В то же самое время и практика применения СанПиНов должна быть разумной и гибкой в различных образовательных организациях, и даже в каждой из них применительно к различным категориям учащихся. И здесь учителям, так же как врачам, нужно следовать главному принципу, прописанному в клятве Гиппократа: «Не навреди».

Сергей СМОЛИН.