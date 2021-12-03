Сколько же Вятке лет? Ваше мнение!

Фото: Регина Погудина

Как известно, в 2024 году Киров будет отмечать 650 лет со дня основания. Но не многим известно, что первый юбилей город отмечал в 1957 году, и тогда годом рождения определяли 1457-й и праздновали 500-летие Вятки.

А «отцом» внеочередного юбилея был историк Анатолий Эммаусский, который обнаружил в общерусских летописях более раннюю дату основания города – 1374 год. 21 декабря 1970 года ученые одобрили новые сведения и увеличили возраст Кирова сразу на 83 года. А в 1974-м город отметил 600-летие.

И вот, в преддверии следующего юбилея, кировские археологи намерены вновь уточнить год основания нашего города. Для этого на 2022 год запланированы раскопки на территории Хлыновского кремля, областное правительство намерено выделить дополнительные средства на проведение археологических исследований.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли уточнять год основания города Вятки перед празднованием 650-летия?

- Да, может быть будем отмечать не 650 лет, а 850 или 900

- Нет, год давно установлен, и праздник уже запланирован

- Нет, это очередная бездумная трата бюджетных денег

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Приближается Новый год, и больше всего этого праздника ждут дети. Но среди них есть мальчики и девочки, для которых торжество может не состояться. У кого-то нет родителей, а в другой семье на подарки и угощения просто нет денег.

Детский фонд объявляет Рождественскую акцию «Подари детям Радость». И без помощи неравнодушных людей, без благотворительных пожертвований, не удастся сформировать подарки для нуждающихся в них детей.

Фонд готов принять любые дары: сладости, фрукты, игрушки, книги, денежные пожертвования. Они помогут приблизить детей к мечте, позволят поверить в доброту и новогоднее чудо.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы сделать пожертвование на новогодние подарки для нуждающихся детей?

- Да, им не хватает праздника как никому другому – 28 голосов (57,1%)

- Нет, о неимущих должно заботиться государство – 15 голосов (30,6%)

- Наша семья сама нуждается в помощи и поддержке – 6 голосов (12,2%)

Статью «Радость под новогодней ёлкой» читайте в субботнем номере «Вятского края».