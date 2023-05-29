Школа в Шевелях: быть или не быть?



Тема строительства школ в областном центре - из числа наиболее горячих. На стройплощадки регулярно выезжают областные и городские чиновники и депутаты. На ковер вызываются руководители организаций-подрядчиков.



Еще бы! На кону - выполнение задач в рамках нацпроекта «Образование», инициированного, как любят по любому поводу и без подчеркивать наши ответственные руководители, самим Владимиром Владимировичем Путиным.



Конечно, на всех стройках ситуация разная. Где-то работы идут по графику. Где-то отстают, но заверяют, что всё успеют в срок. И лишь одна из анонсированных новостроек стоит особняком. Речь о школе на территории бывшей слободы Шевели, в овраге на углу улиц Профсоюзная и Карла Маркса.



Спасите 24-ю!



Вот уже 30 лет, как средняя школа № 24 лишилась своего дома на улице Большевиков, в котором располагалась еще с довоенных времен. В 1992 году там был создан экономико-правовой лицей, и средней школе предложили переехать в другое здание. Находилось оно - рукой подать, через дорогу, на улице МОПРа. Вот только раньше там был даже не детский сад, а ясли. Пришлось средней 24-й стать восьмилетней. Но и в таком «урезанном» виде работать было трудно. Педагоги и родители постоянно говорили о необходимости нового здания, но приемлемого решения всё как-то не находилось.

Около десяти лет назад рассматривался вариант строи­тельства нового здания школы на освободившемся участке вдоль улицы Ленина до улицы Розы Люксембург. Но нашелся другой интересант: на этом месте многоквартирный дом с большим торговым центром решил построить руководитель КЧУС Сергей Кочуров.



На публичных слушаниях по этому поводу многие, например депутат городской думы Владимир Журавлёв, высказывались за то, чтобы вместо высотки здесь была именно школа. Однако городские чиновники такое предложение отклонили, сославшись на то, что участок слишком мал для образовательного учре­ждения, зато как раз подходит под жилой дом с торговым центром. Как утверждали некоторые региональные СМИ, на таком решении лично настоял бывший тогда главой города Владимир Быков.



За прошедшее с тех пор время кочуровский КЧУС был признан банкротом. Высотка с торговым центром стоит недостроенной, а люди, успевшие купить в ней квартиры, признаны обманутыми дольщиками. Быков осуждён на девять лет лишения свободы за получение взяток. А 24-я школа как ютилась в бывших яслях, так и продолжает там находиться.



Следующим, кто пытался решить эту проблему, был Илья Шульгин, занимавший в ту пору пост главы городской администрации. Он предлагал перевести учащихся с МОПРа на улицу Воровского, в здание бывшей спортшколы. С этим не согласились уже родители, которым пришлось бы во­зить детей на учебу через весь город.



В результате было решено строить новую большую школу на территории бывшей слободы Шевели. Шульгин пообещал тогда, что ее строительство начнется в 2019 году. На дворе 2023-й, а новой школы как не было, так и нет. Да и сам Шульгин отправился в места лишения свободы за злоупотребление должностным положением.



Соколов «спешит» на помощь



«Требуем новую «Школу № 24»! Жители микрорайона» - такой огромный баннер появился в октябре 2022 года на заборе, ограждающем недостроенную высотку КЧУСа на улице Ленина рядом с остановкой общественного транспорта. Причём первый баннер кто-то сразу же снял. Тогда родители школьников проявили настойчивость и вывесили новый.



3 ноября свое отношение к застарелой проблеме высказал губернатор области. Александр Соколов в очередной раз анонсировал строительство новой школы в слободе Шевели. По его словам, оно начнется в ближайшем будущем и будет завершено за два года. На эти цели, заявил губернатор, уже получены федеральные средства.



- Земельный участок в слободе Шевели уже сформирован. Контракт на строи­тельство будет заключён в ближайшее время. В школе будет бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс. За два года школу построим и введём в эксплуатацию, - сообщил Соколов.

Повторим, о том, что участок под строительство в Шевелях уже сформирован, губернатор говорил 3 ноября 2022 года.



Месяцем позже эту информацию подтвердили и в городской администрации. 6 декабря там сообщили: «Земельный участок в слободе Шевели сформирован. До конца 2022 года будет заключён контракт на проектирование и строительство школы с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом на 1650 мест. Ввод здания в эксплуатацию запланирован до конца 2023 года».



В посвященном этой новости пресс-релизе городские чиновники и цитату из Соколова привели:

«Городской администрации я сразу же дал поручение оперативно проработать этот вопрос, - сообщил губернатор. - В свою очередь обозначил проблему на уровне Министерства просвещения и на встрече с Председателем Правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным, попросил поддержки. Благодарю за то, что нам пошли навстречу!»



Зафиксируем: и губернатор, и в горадминистрации осенью прошлого года заявили, что земельный участок под строительство школы в Шевелях уже (!) сформирован, федеральные деньги выделены, строительство вот-вот начнется и закончить его планируют до конца 2023 года.



Слова и дела



Однако зимой 2023 года стала появляться информация о том, что с «уже» сформированным участком всё не совсем так, а вернее, совсем не так. По одной версии, городские власти никак не могли договориться с Кировским ССК, который в своё время расселял «деревяшки» в Шевелях, рассчитывая построить там жилой микрорайон. По другой - против выступали частные владельцы ещё оставшихся в слободе строений.



11 мая 2023-го на пресс-конференции, посвященной итогам первого года своего пребывания на Вятской земле, губернатор Соколов фактически признался в том, что в ноябре прошлого года либо откровенно врал, либо был введен в заблуждение кем-то из своей команды.



Александр Соколов заявил, что земельный участок для возведения учебного заведения сформируют до конца мая. То есть «уже» сформированный участок всё же пока не сформирован. Кстати, «открестился» губернатор и от конца 2023 года как срока сдачи школы. «Я такого не говорил!» - ответил губернатор журналисту о данном прежде обещании.



В горадминистрации, на сайте которой до сих пор можно найти информацию именно о 2023 годе, теперь сообщается о том, что достроят школу в Шевелях в 2024 году. При этом вместимость её уменьшилась с 1650 учеников до 1606-ти. Возникает закономерный вопрос: чиновники поспешили и дали некорректную информацию в прошлом году или что-то пошло не по плану?



Из последних новостей о стройке в Шевелях - решение администрации города Кирова о сносе кладовок местных жителей, расположенных в кооперативе «Инструментальщик». Это, по заявлению чиновников, необходимо (не удивляйтесь!) для формирования земельного участка под строительство школы.

По данным пресс-службы мэрии, предназначенные под снос постройки местные жители использовали в том числе и как кладовки для хранения овощей. «Бывших собственников нежилых помещений просят освободить кладовки от принадлежащего им имущества», - обратились к горожанам чиновники.



«Нехитрая схема»



Вопросом строительства новой школы заинтересовались журналисты регионального проекта в Кировской и Нижегородской областях общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия».



В опубликованной статье «Школьное дело» они пишут:

«Напомним, решение о строительстве школы в слободе Шевели в Кирове было принято осенью 2022 года. Распоряжение о возведении учебного заведения подписал лично губернатор Кировской области Александр Соколов. Объект возведут в рамках реа­лизации нацпроекта «Образование». На данный момент его стоимость оценивается в сумму порядка 1,4 млрд. рублей. Подрядчиком на строи­тельстве новой школы выступает компания «АТЭКС», владелец которой Юрий Захаров является совладельцем холдинга «Железно». В число собственников этой компании также входит известный в Кировской области предприниматель Константин Гозман.



По данным из открытых источников, по состоянию на конец 2022 компания «АТЭКС» числилась малым предприя­тием. В ее штате было всего семь сотрудников, включая генерального директора. По итогам прошлого года выручка организации снизилась на девять процентов, а прибыли не было вообще. По итогам года фирма «ушла в минус» более чем на 91 млн. рублей. Несмот­ря на то что официально дела в «АТЭКС» идут откровенно плохо, дорогостоящий контракт на возведение социально значимого объекта фирме достался без проведения торгов. Решение было принято на заседании специальной комиссии, в состав которой вошли пять действовавших на тот момент заместителей председателя правительства Кировской области - Михаил Сандалов, Дмитрий Курдюмов, Андрей Маури, Юрий Терешков и Светлана Шумайлова. Также в принятии решения о выборе «АТЭКС» в качестве подрядчика строительства школы в Шевелях принимали участие министры финансов и экономического развития Кировской области Лариса Маковеева и Наталья Кряжева. Знали ли все эти высокопоставленные чиновники о том, что в «АТЭКС» не наберется даже десятка работников, а убытки организации превышают 90 млн. рублей? В теории - должны были знать. А как было в реальности, широкой общественности никто не сообщал.



Кстати, по информации местных СМИ, сразу после того, как стало известно о строительстве школы, контракты на строительство трех пристроев к различным школам были расторгнуты, а уже в декабре экс-замглавы администрации Кирова Сергей Стяжкин заявил о том, что участок под строительство школы будто бы сформирован, а строительством объекта будет заниматься холдинг «Железно». В таком случае невольно возникает вопрос: если школу будет строить «Железно», то почему официально подрядчиком является аффилированный «АТЭКС»? Очень напоминает нехитрую схему ухода от налогов.



Кстати, если принять во внимание то, что даже при самом оптимистичном раскладе на активное строительство школы у «АТЭКС» остается около 1,5 года, то сомнения в том, что подрядчик уложится в обозначенные сроки, возникают сами собой. Это к десятку прочих вопросов о строительстве школы в Шевелях».



Роман ПЕРМИНОВ.