Школа Кирово-Чепецкого района получила грант от компании «УРАЛХИМ»

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвели итоги конкурса образовательных проектов школ Кирово-Чепецкого района. Мероприятие проводилось при поддержке компании «УРАЛХИМ» и депутата Законодательного собрания региона, заместителя директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу Елены Перминовой.

Ежегодный конкурс направлен на улучшение качества образования в сельских школах и развитие творческого потенциала учеников. В этом году он был проведен в заочном формате. Свои проекты в виде презентаций и поясняющих текстов представили пять образовательных учреждений Кирово-Чепецкого района из Малого Коныпа, Ключей, Бурмакино, Кстинино и Каринки. Каждый проект направлен на улучшение материально-технической базы в спортивной, учебной или внеурочной сфере деятельности.

Комиссия в лице представителей компании «УРАЛХИМ» и администрации Кирово-Чепецкого района оценила презентации проектов и определила победителя. Большее количество баллов получил проект школы Малого Коныпа. Их грант в размере 100 тысяч рублей будет направлен на обновление школьного кабинета химии и биологии. По смете проекта должно быть приобретено современное оборудование: микроскопы, биологическая микролаборатория, проектор, ноутбук, принтер, раздаточный материал и учебные наборы для проведения лабораторных и исследовательских работ с гидропоникой и выращиванием микрозелени.

– Я рада, что у нас есть такая возможность – проводить грантовый конкурс среди школ района, – отметила Елена Перминова. – Благодаря ему мы помогаем приобретать усовершенствованное школьное оборудование, улучшать инфраструктуру, пополнять базу дидактических материалов. Значит, качество и эффективность образовательного процесса будут расти.