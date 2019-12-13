Школа Кирово-Чепецкого района получила грант от компании «УРАЛХИМ»

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошла защита образовательных проектов школ Кирово-Чепецкого района. Они приняли участие в грантовом конкурсе от компании «УРАЛХИМ» и депутата Законодательного собрания региона, заместителя директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Елены Перминовой.

Подобные конкурсы проводятся филиалом «КЧХК» уже в течение нескольких лет – между школами Кирово-Чепецка. Ежегодно они представляют свои проекты на защиту.

«Для меня очень важно, чтобы наши дети развивались всесторонне, независимо от того, где они живут – в городе или районе», -отметила Елена Перминова и пожелала участникам удачи.

Проекты представили шесть образовательных учреждений из Каринки, Бурмакино, Ключей, Малого Коныпа, Филиппово и Пасегово. Тематика разнообразная: углубленное изучение химии и экологии, культура, спорт. Директора и педагоги школ рассказали, каким они видят будущее своих учреждений. В состав комиссии вошли представители компании «УРАЛХИМ» и администрации Кирово-Чепецкого района. Они оценили проекты и защиту по нескольким критериям и выставили итоговые баллы.

Грант на реализацию своей идеи размером 100 тысяч рублей получила школа села Бурмакино. Их проект под названием «Мобильная экологическая лаборатория» посвящен углубленному изучению химии, биологии и экологии. Благодаря новому оборудованию кабинета химии бурмакинские школьники смогут проводить сложные исследования и опыты для научных работ и принимать участие в региональных и окружных конкурсах по природоохранной деятельности.