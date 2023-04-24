Система двойных стандартов, или Что не так с «Вятавтодором»?

Одна из острых тем последнего времени - ситуация вокруг акционерного общества «Вятавтодор» - крупнейшего предприятия Кировской области в дорожной отрасли.

Если позиция «стороны обвинения», самым ярым представителем которой, помимо действующего губернатора Соколова, является депутат ОЗС Дмитрий Русских, в местных медиа освещается довольно подробно, то представителям прежнего руководства «Вятавтодора» слова, по существу, не дают.

Мы решили восполнить этот пробел. Сегодня гость «ВК» - Сергей Сморкалов, работавший генеральным директором этого акционерного общества с июня 2020-го по октябрь 2022 года.

- Сергей Васильевич, почему, по-вашему мнению, у депутатского корпуса ОЗС возник такой интерес к деятельности «Вятавтодора»?

- Я бы хотел уточнить: интерес возник не у депутатского корпуса, а у отдельных депутатов. Конкретно, у руководителя фракции справороссов Дмитрия Русских, которого изредка в этом вопросе поддерживал коммунист Сергей Мамаев. И появился этот интерес не сегодня, а несколько раньше, и не на пустом месте. По большому счету все гораздо проще, чем Дмитрий Русских преподносит ситуацию. Дело вовсе не в убытках «Вятавтодора» или каких-то там нарушениях. Настоящая причина, по моему мнению, - это личная мошна депутата и его партнеров по бизнесу.

А началось всё с того, что практически все контракты по ремонту региональных дорог в 2021 и 2022 годах на торгах выиграл «Вятавтодор», что логично - областные дороги ремонтирует областное предприятие. Но такая ситуация, вероятно, не вписалась в бизнес-план ООО «Строительное управление-43», бенефициаром которого является небезызвестный Багама Джамалутдинов. «СУ-43» пыталось в суде оспорить результаты торгов, но это не привело к желаемому результату.

Видимо, тогда и было решено подключить «тяжёлую артиллерию» - депутатов ОЗС Дмитрия Русских и Сергея Мамаева.

Братья Русских - Дмитрий и Антон - давние партнеры по бизнесу с Джамалутдиновыми - Багамой и Камилем. Дмитрий Михайлович с Камилем Алиевичем являются соучредителями ООО «Компания «Вятка-Уголь». Торговый центр «Европейский», которым ранее распоряжались структуры Антона Русских, перешел к группе компаний семьи Джамалутдиновых еще в 2018 году. Кроме того, на кировском политическом поприще оба семейных клана «собаку съели». Это сейчас Дмитрий Русских депутат от «Справедливой России». А в предыдущих созывах ОЗС Багама Алиевич, Дмитрий Михайлович и Сергей Павлинович представляли единую команду КПРФ. Сегодня же Дмитрий Русских и племянник Багамы Алиевича Камиль Джамалудинов (фракция КПРФ) - члены комитета по промышленности и развитию инфраструктуры ОЗС.

Так что устранение конкурента в лице «Вятавтодора», дестабилизация его работы с помощью административно-депутатского ресурса и есть главная причина всей шумихи, которую затеял Дмитрий Русских, вместо того чтобы объективно посмотреть на ситуацию.

Хочу напомнить, что, когда в прошлом году на заседании комитета ОЗС рассматривалась работа «Вятавтодора», выступление депутата Русских свелось к частным разборкам со мной - где я раньше работал, какое отношение я имею к ЗАО «ЭнергоТранс-С» и председателю правительства Чурину. Несмотря на то, что депутатам был представлен подробный отчет Минтранса о работе предприятия, он, такое чувство, депутата интересовал в последнюю очередь.

- По вашему мнению, как бывшего руководителя «Вятавтодора», каково финансовое состояние предприятия? Неужели все так критично, как преподносят СМИ и депутат Русских?

- «Вятавтодор» - крупное предприятие дорожной отрасли с оборотом в 5 млрд. руб. Это огромный коллектив в 1800 человек почти во всех районах области, большое количество техники, сотни тысяч тонн инертных материалов, сотни километров обслуживаемых дорог, мостов и других инфраструктурных объектов. В такой большой организации не может не быть проблем.

Насколько я помню, да и контрольно-счетная палата это отмечает, провальными в деятельности предприятия были 2017-2018 годы, убыток тогда был наработан более 200 млн. руб. при выручке 3,5 млрд. руб. В 2018-2020 годы предприятие отработало с небольшой, но ежегодной прибылью в 20 млн. руб. Для понимания, чтобы выйти на эти показатели нужно было погасить убытки 2017-2018 годов.

2021 год предприятие действительно отработало с убытком 70 млн. руб. Я сейчас себя не оправдываю, но тот период был трудным не только для «Вятавтодора», но для и для всей строительной отрасли, промышленности в целом. Уже забылось, но это пик коронавирусной инфекции, введение санкций, рост цен на инертные и строительные материалы, на битум. Для примера, рыночная цена щебня по сравнению с 2020 годом возросла в среднем на 60 процентов из-за дефицита вагонов, битума - в два раза. Цена за дизтопливо за 2021 год поднялась с 49 руб. до 59 руб. за литр (на 20 процентов) при потреблении предприятием 6 млн. литров в год. И это при всём при том, что контрактные сметные расценки не учитывали эти скачки цен и не индексировались заказчиками.

Кроме того, 2021 год «знаменателен» резко возросшим уровнем конкуренции в дорожной сфере. На проводимых Дорожным комитетом Кировской области аукционах по ремонтам региональных дорог разыгрывались нешуточные страсти - «Вятавтодор» состязался, как потом выяснилось, с «СУ-43» на право заключения контрактов, снижая начальную цену на 20-30 процентов. Торги были выиграны, бюджет при этом сэкономил 250 млн. руб., но, в тоже время, эти 250 млн. как раз и упали на убытки «Вятавтодора».

Да, предприятие вынуждено инвестировать в основные средства используя кредитные и лизинговые механизмы. Да, есть высокий износ машин, механизмов и асфальтовых заводов. Есть проблемы со сметным ценообразованием, оставляющая желать лучшего организация оперативного и бухгалтерского учета, низкий уровень планирования. Все это не секрет. Обо всём этом я, будучи руководителем, ежегодно доводил информацию до Совета директоров АО.

Но при всём том финансовое состояние предприятия - устойчивое. Ни о каком банкротстве не может идти речи, что бы не говорили и как бы этого не хотели «доброжелатели» в лице депутата Дмитрия Русских. Любой бизнесмен знает (а Дмитрий Михайлович себя позиционирует именно так), что наличие убытка в бухучете не является признаком банкротства и не говорит о неэффективной деятельности компании.

Сегодня «Вятавтодор» обладает достаточными материальными ресурсами для исполнения государственных контрактов, грамотным и профессиональным персоналом. Тем более что 2022 год показал положительную финансовую динамику.

- Вы фактически завершили деятельность на посту руководителя предприятия в октябре 2022 года, как раз под окончание дорожного сезона. Какие были прогнозы по его результатам?

- Дорожный сезон-2022 был самым масштабным в истории предприятия и по физическим объемам отремонтированных дорог, и по выпуску асфальтобетона, и по объемам финансов. Выручка только за 9 месяцев прогнозировалась 5,6 млрд. руб., что больше на 10 процентов годовой (!) выручки 2021-го. Все государственные и муниципальные контракты по ремонтам дорог находились в стадии завершения и, насколько мне известно, благополучно исполнены, выпущено рекордное количество асфальтобетона. Планировалась чистая прибыль не менее 300 млн. руб. Были наполовину погашены кредитные обязательства, значительно обновлен парк спецтехники.

Такие позитивные, на мой взгляд, сдвиги в деятельности общества появились не просто так. Этому предшествовала долгая кропотливая сов­местная работа коллектива предприятия, министерства транспорта Кировской области, Дорожного комитета Кировской области. То, что планировалось, начало реализовываться и давать результат.

Надеюсь, что за три оставшихся месяца 2022-го новое руководство «Вятавтодора» сохранило набранный темп и завершило год с достойными финансовыми результатами.

- Был ли у руководства «Вятавтодора» стратегический план развития предприятия? В чем он состоял?

- Прежде всего, техническое перевооружение - замена малопроизводительного и энергоемкого оборудования и машин на более эффективное, внедрение оперативного учета инертных материалов, отладка логистических цепочек доставки АБС (асфальтобетонной смеси. - Ред.) и инертных материалов, минимизация накладных расходов.

Экономистами предприятия было рассчитано, что точка безубыточности дорожных работ достигается при выработке и укладке не менее 500-600 тонн асфальта в смену. Из 23 асфальтобетонных установок «Вятавтодора» только 5 могут выдавать такой объем. Остальные - не более 200-250 тонн, то есть они заведомо убыточны. Кроме того, до 2021 года на предприятии от слова «совсем» не было тяжеловозных самосвалов.

Предполагалось сначала минимизировать, а затем исключить из производственных цепочек маломощные АБЗ (асфальтобетонные заводы. - Ред.), заменив несколько мелких на один, но более производительный, дополнительно организовав при этом доставку АБС большегрузными самосвалами. Их парк был расширен 15-тью МАЗами.

Практика 2022 года показала, что это верное направление. Вместо трех маломощных установок в Малмыже и Уржуме (по 200 тонн каждая) запущен новый АБЗ производительностью 1100 тонн. Как итог - вечно убыточное Малмыжское ДУ-23 отработало 9 месяцев 2022 года с прибылью, добившись выпуска 800-900 тонн АБС в смену.

В 2022 году в полном объеме было внедрено в производство программное обеспечение по учету инертных материалов. Это позволило отслеживать движение щебня от момента его закупки до укладки в составе АБС на объекте.

- Что еще удалось реализовать, а что не получилось?

- Было реконструировано и расширено здание дорожной лаборатории в Радужном, закуплено новое оборудование, позволяющее проводить исследования дорожных материалов, АБС, битума. Уровень профессиональной подготовки сотрудников и оснащения лаборатории оценен как высокий.

Считал и считаю важным создание хороших условий труда для работников. Под дорожный участок в Лебяжье было выкуплено арендуемое здание. До этого работники ютились в нем без отопления и удобств. В дорожном участке в Вятских Полянах сделали газовое отопление, отремонтировали крыши теплых стоянок и гаражей в участках в Советске, Слободском, Пижанке, Нововятске...

Не до конца удалось внедрить автоматизированные заправочные комплексы, которые позволяют контролировать расход ГСМ. Юг области мы «закрыли» новым производительным АБЗ в Малмыже, а вот проект по новому АБЗ на севере области, в Опарино, реализовать не успели. Считаю это направление очень перспективным по дорожным работам.

- Много разговоров ходило и ходит вокруг того, с чего вдруг «Вятавтодор» занялся «мусорной» темой. Вспоминают пресловутое приобретение мусоровозов «Мерседес», строительство полигона. Как минимум, говорят о том, что это – непрофильная для предприятия деятельность, а некоторые, как опять же Дмитрий Русских, заявляют, что здесь какой-то «схематоз» скрывается.

- Во-первых, решение включить «Вятавтодор» в «мусорную» тему принято советом директоров и это было сделано вынужденно. «Вятавтодор» оказался единственным участником торгов по транспортированию ТКО (твердых коммунальных отходов. - Ред.), потому что прежние, подконтрольные небезызвестному Михаилу Шихову, перевозчики торги проигнорировали. Мы посчитали, что никто не может и не должен шантажировать областную власть невыполнением социально важных услуг, а жители области не должны становиться заложниками прихотей отдельно взятых частных лиц.

Во-вторых, развитие новых направлений в деятельности предприятия - это всегда плюс. В-третьих, транспортировка ТКО осуществлялась не в ущерб основной дорожной деятельности.

Приобретение мусоровозов «Мерседес» в соответствии с законом также было согласовано с советом директоров «Вятавтодора». Мусоровозы закуплены в лизинг по рыночным ценам. Впоследствии мусоровозы были сданы в аренду региональному оператору «Куприт» с правом выкупа. А информация о том, что они якобы находятся на балансе завода «Сельмаш», - плод чьего-то больного воображения.

По согласованию с областным министерством охраны окружающей среды «Вятавтодором» была начата реализация инвестиционной программы по строительству современного мусорного полигона в Шабалинском районе. Первая очередь полигона была запущена в начале 2022 года, предприятие начало получать выручку от его деятельности.

В чем и где здесь «схематоз»? «Вятавтодор» в полном объёме выполнил условия контрактов, дополнительно получил оборотные средства, был приобретен значительный опыт взаимодействия областных министерств и областных подведомственных предприятий. Может, так и должна строиться работа - на взаимодействии?

Добавлю, что «Вятавтодор» настраивался на реализацию планов еще по двум объектам - рекультивация свалок в Малмыжском и Омутнинском районах. Работы намечалось выполнять своими силами, для чего была запланирована закупка новой техники. Однако, увы, нынешним руководством «Вятавтодора» контракты на выполнение этих работ отданы на субподряд фирмам, подконтрольным все тому же Михаилу Шихову. Так, может, как раз здесь следовало бы поискать «схематоз»?

- Еще одна обсуждаемая тема – продажа зданий в Москве. Они действительно представляли интерес для области? В чем причина их продажи «Вятавтодором»?

- Здания с земельными участками были переданы в казну области еще при Никите Белых. Потом они перешли «Вятавтодору» в собственность при акционировании. Больше 10 лет до этих зданий никому интереса не было. Никакого «Представительства Кировской области» в этих зданиях не располагалось. Оба здания аварийные, без отопления и водоснабжения. Стоимость восстановления по московским меркам минимум 250-300 млн. руб. Свободных средств у предприятия для этого не было.

Решение о продаже этой недвижимости (и не только этой) было принято еще в начале 2022 года. А вы бы как поступили, если с одной стороны - есть неиспользуемое аварийное здание, а с другой стороны - износ дорожной техники более 70 процентов, и она завтра не выйдет на линию и скорая помощь не доедет до пациента, потому что дорога не расчищена? Когда деньги на счет от продажи зданий поступили, уже договоры готовились на покупку грейдеров, фронтальных погрузчиков, КДМок (комбинированных дорожных машин. - Ред.). Никакой другой причины продажи неиспользуемого имущества не было, как бы не хотелось отдельным депутатам представить это в другой интерпретации.

Недвижимость была продана по рыночной стоимости, оценка делалась 2 раза: первый раз частной компанией - 146 млн. руб., второй раз государственным учреждением - 148 млн. И, по большому счету, для «Вятавтодора» не важно, кому бы она была продана, «Монолиту» или, например, «Тиграну Великому».

- А что вы скажете по поводу информации о вашей причастности к ЗАО «ЭнергоТранс-С», организации, якобы подконтрольной Александру Чурину, и о том, что именно этой компании «Вятавтодором» отдавались в субподряд наиболее выгодные работы.

- Действительно, до «Вятавтодора» я работал директором «ЭнергоТранс-С». И, действительно, «ЭнергоТранс-С» работал на субподряде у «Вятавтодора». Но, подчеркну, работал наряду с другими подрядчиками - «Зуевская мехколонна», «КировТрансСтрой», «СУ-43», «Удмурт­автодор»... При этом ко всем субподрядчикам предъявлялись одинаковые требования. Добавлю, что в 2021-2022 годах объем дорожных работ был таков, что хватило с избытком на всех.

Если говорить конкретно об «ЭнергоТранс-С», то это предприятие обладает мощной производственной базой - несколькими современными АБЗ, асфальтоукладочными комплексами, большегрузным подвижным составом, профессиональным коллективом работников, дорожной лабораторией. Работы выполнялись качественно и в срок. Эти критерии являлись предопределяющими при выборе подрядчиков. Что не скажешь, например, о компании «СУ-43», об интересах которой так рьяно заботится депутат Дмитрий Русских.

Несколько примеров. Жители города Кирова уже давно заметили, какое качество асфальта на ул. Московской, ул. Проезжей (вернее, его отсутствие), подрядчик - подконтрольное «СУ-43» - ООО «Карьер Приверх», которое в прошлом году отказалось выполнять гарантийные обязательства по ремонту. Дела ушли в арбитражный суд.

Далее - развалившаяся дорога в Зуевском районе на Соколовку, подрядчик - «СУ-43», сумма контракта порядка 300 млн. Информация прошла даже на федеральном телеканале «Россия». Но никто, заметьте - никто, не озвучивал, что за подрядчик делал эту дорогу.

Далее - федеральная трасса в Белохолуницком, Омутнинском, Афанасьевском районах. Сколько жалоб было на ее состояние весной 2020 года, хотя ремонт проводился в 2019 году? Подрядчик - снова «СУ-43». В 2020 году заказчик ФКУ Упрдор Прикамье обязало «СУ-43» проводить гарантийный ремонт. В этом году вся «федералка» опять уплыла вместе с талыми водами, яма на яме. Даже губернатор Соколов это отмечал. Но почему-то об этих фактах депутат-бизнесмен Русских ни разу вопросов не поднимал и к главе Следкома обращаться не собирается. И перед нами предстаёт какая-то система двойных стандартов.

Вот такая у нас получилась беседа с бывшим руководителем «Вятавтодора» Сергеем Сморкаловым. Согласитесь, выслушав его точку зрения, на всю ситуацию вокруг «Вятавтодора» смотришь иначе.

При прежнем руководстве области во главе с Василь­евым - Чуриным это крупнейшее в своей отрасли региональное предприятие удалось избавить от накопленных его предшественниками долгов, обеспечить стабильную работу, а при нынешнем вдруг заговорили о грядущем банкротстве «Вятавтодора». Выдают желаемое за действительное или отрабатывают чей-то «заказ»?

Беседовал Т. АНДРЕЕВ.