Сиротство - не приговор

Молодые люди, лишившиеся в своё время родителей, рассказали о возможностях, которые есть у сирот

Помню, когда я учился в школе, в нашем классе было четыре детдомовца - два мальчика и две девочки. Тогда, 50 с лишним лет назад, мы сначала относились к ним с сочувствием (ну, как же, ведь у них нет ни папы, ни мамы), а потом, и очень быстро, перестали вообще обращать внимание на их статус. Оказалось, что они такие же девчонки и мальчишки, как и мы. А проучившись вместе десять лет, даже в мыслях не было укорить их отсутствием родителей или, хуже того, обзывать «детдомовцами».

Мы, пионеры и школьники 70-х, даже представить в то время не могли, что рухнет великое государство, а вместе с ним и те социальные гарантии, которые оно давало. Нам невозможно было представить, что сиротство расцветет в «лихие 90-е» бурным цветом, а подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, будут пополнять ряды криминальных сообществ.

Поэтому сегодня не может не радовать, что в жизни ребят, лишившихся родителей, произошли и происходят положительные сдвиги. Хотя некоторые проблемы пока не решены.

Мы расскажем вам, читатель, о трех ребятах, которые смогли преодолеть жизненные невзгоды и стать достойными членами общества.

Распоряжаться деньгами с умом

Олег - кировчанин. Ему двадцать лет. Ни по внешнему виду, ни по разговору не скажешь, что он был лишен родительского тепла и ласки. Может, еще и потому, что воспитывался по большей части не в детском доме, а в приёмной семье. Хотя и пребывания в детдоме не избежал - первые четыре года жил там.

Свою приемную мать он называет ласково «мамой». И с большим пиететом говорит о ней. А еще он готов многое рассказать о той помощи, которую предоставляло государство.

- Мама получала выплаты на моё содержание, - сказал он. - Была и другая финансовая поддержка. Как говорится, любая копейка важна, независимо от ситуации. Плюсом мы участвовали в разных мероприятиях, куда нас приглашали, в том числе и всероссийского уровня. Помогло мне государство в лице органов опеки и при поступлении в колледж. Кроме того, нашу семью курировал семейный психолог. На протяжении всех двенадцати лет. Она буквально стала членом нашей семьи. Ну и, естественно, были выплаты, когда я окончил колледж. Да и сейчас органы опеки нас не забывают - звонят, интересуются, всё ли хорошо.

В нашем разговоре Олег ни словом не обмолвился о том, что господдержка была недостаточной или не той, что нужно. Хотя, думается, ни один из сирот не отказался, если бы государство увеличило те суммы, что выделяются на помощь этой категории детей. Но, судя по словам молодого человека, и того, что платят, вполне хватает, если грамотно распоряжаться выделенными средствами.

Он рассказал мне интересную историю: один из выпускников детдома, получив для адаптации во взрослой жизни значительную сумму денег, растратил её по пустякам и едва не стал бомжом.

- Когда он покинул детдом, оказалось, что рядом с ним нет друзей, - рассказал Олег. - И тут он познакомился с компанией своих сверстников. Не знаю, что им руководило - то ли стремление задобрить новых знакомых, то ли желание почувствовать себя с ними на равных, но он все деньги потратил на подарки. Покупал смартфоны, ноутбуки. А когда деньги кончились, этих «друзей» рядом не оказалось. Чтобы хоть как-то прожить, он начал занимать деньги в микрофинансовых организациях и накопил огромные долги, по которым уже не мог платить. Человек был на грани отчаяния. С нашей помощью ему удалось преодолеть эту «черную полосу». Сегодня он работает, завел семью. И вспоминая прошедшее, говорит, что для него это был горький, но полезный опыт. Как говорится, «всё, что ни делается, всё к лучшему».

Сам же Олег поступил с деньгами грамотно. На пособие он приобрел обстановку для полученной от государства квартиры. И здесь немалую роль сыграли советы его «мамы» и семейного психолога.

Сегодня он работает менеджером в системе общепита. Говорит, что хочет открыть свой бизнес (первый опыт у него уже был). С созданием семьи не торопится - «нужно твердо встать на ноги», но и затягивать не намерен. Если, конечно, встретит достойную «вторую половину».

Не судите по другим

Судьба Дарьи в некоторых чертах похожа на жизненный путь Олега. Девушка тоже воспитывалась не в детдоме, а в приемной семье. Вот только до поступления в колледж она, родившаяся в Кирове, прожила в Нагорском районе. А это, как вы сами понимаете, совсем другая жизнь: и взрослеют там раньше, и к труду привыкают так же.

Как и Олег, Дарья закончила колледж - Кировский технологический, по специальности парикмахер. Потом в нем же приобрела еще одну профессию - мастер маникюра и педикюра. Работает по профессии и говорит: тех денег, что получает, на жизнь хватает.

В отличие от холостяка Олега, Дарья замужем, и у нее уже двое детей. Живут они в Лянгасово, в доме, который был специально построен для детей-сирот. Эту квартиру она получила еще до внесения в законодательство поправок, согласно которым компактное заселение сирот в новостройки стало запрещено.

По словам Дарьи, квартиру ей предоставили хорошую, и она её уже приватизировала. Девушка не считает, что законодательная норма об обеспечении жильем детей, лишенных родительского тепла и ласки, ставит их в привилегированное положение по отношению к другим ребятам.

- У тех, кто живет в семьях, в случае чего всегда есть «запасной аэродром», - заметила Дарья, - а у нас после выхода из детдома такого нет. Поэтому правильно государство поступило, приняв такой закон.

Соседи по дому у Дарьи - ребята из той же категории, что и она. Есть среди них ответственные, порядочные (и таковых, как она говорит, большинство), а есть и маргиналы. Последние портят жизнь всем остальным - пьют, гуляют, мусорят, за квартиру не платят, да и прочие «художества» за ними числятся. Такое встречается - жизнь есть жизнь. И не только в «сиротских домах», но и в самых обычных.

- Пристрастие к алкоголю - главная причина всех бед, - заметила Дарья.

Вот только люди из соседних домов, по ее словам, относятся к жильцам «сиротского дома» предвзято. Отрицательные качества отдельных личностей они склонны приписывать всем, кто там живет. А это неприятно и обидно. Может быть, со временем ситуация изменится, но пока она такая, как есть.

- Наверное, правильно было сделано, когда запретили сиротам селиться в одном доме, - заключила девушка. - Если у тебя в соседях взрослые люди, с иной жизненной школой, то они и советом помочь могут и, когда необходимо, приструнить. Среди них ты не так чувствуешь свою «особенность».

Впрочем, несмотря на такие отрицательные моменты, Дарья с мужем пока не думают менять жилплощадь. Она их устраивает. А как дальше сложится - жизнь покажет.

На работу? Легко!

Карину, в отличие от Олега и Дарьи, нельзя в полной мере назвать человеком, лишенным родственного тепла и ласки. Ее воспитывала бабушка. Хотя, по формальным признакам, она и попадает в категорию детей, оставшихся без попечения родителей. Впрочем, слово «формальный» здесь, может быть, и не применимо - отца девочка никогда не знала, а мать лишили родительских прав. Так и жила в Слободском с бабушкой до 18 лет.

После окончания средней школы Карина выбрала для себя профессию учителя и поступила в Вятский госуниверситет, который успешно окончила. Некоторые, получив вожделенный диплом, идут трудиться туда, где зарплата больше, но Карина не изменила призванию - пошла в школу. Вот только не задалась у нее карьера педагога - по состоянию здоровья пришлось искать иное место работы.

И тут девушке повезло - она устроилась в городскую администрацию в отдел опеки и попечительства. Как говорится, не столько по профилю, сколько «по судьбе». Это, конечно, не уроки вести, но и здесь педагогический талант нужен.

Впрочем, молодежь нынче активная и, чаще всего, не ограничивает себя только узкими рамками службы. Вот и Карина принимает активное участие в работе общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны». И в этом качестве она уже приняла участие в координационном совещании по трудоустройству выпускников школ-интернатов. Кроме чиновников и общественников, на него пришли представители семи крупных работодателей областного центра: заводов «Авитек», «Сельмаш», «Маяк», «Ново-Вятка» и других.

По словам Карины, встреча была полезной для нее, да и для остальных ребят. Удалось узнать много нового. Например, о том, что на этих предприятиях даже молодые специалисты могут иметь очень достойную зарплату, которая не сопоставима с той, что некоторые получают, работая у частников без оформления трудового договора.

Последнее, по ее словам, - вообще бич при трудоустройстве детей-сирот. Нередки случаи, когда работающих подобным образом людей просто обманывали и не платили за работу. Чтобы такого не случилось, следят все, кто так или иначе связан с решением судеб детей-сирот, в том числе и Содружество выпускников детских домов.

Три человека - три судьбы пусть пока и находящихся в самом начале жизненного пути. Но каждая из них, в той или иной степени, урок для других ребят. Ведь если удалось одному, то почему это не сможет повторить кто-то другой?

Сергей СМОЛИН.