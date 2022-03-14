Широко закрыв глаза. Госжилинспекция вновь расписалась в собственном бессилии

Вернуться к теме работы Государственной жилищной инспекции Кировской области (ГЖИ) «Вятский край заставило обращение в редакцию кировчанки, которая стала свидетелем недобро­совест­ных действий управ­ляющей компании «Вятка­СтройЭкс­плуа­тация».

То, что рассказала женщина, только доказывает, как вольно себя чувствуют нечистоплотные дельцы в коммунальной сфере и как бессильна против них ГЖИ.

Деньги из воздуха

Ни для кого не секрет, что многие из тех, кто называют себя предпринимателями, стремятся к получению прибыли (выгоды) любым доступным способом. Кто-то при этом не переступает рамки закона, кто-то открыто идет на откровенные противоправные действия, а кто-то балансирует на острие ножа, используя законодательные несовершенства или пробелы. И, нужно отметить, последнее стало встречаться в нашей жизни всё чаще и чаще.

Один из полулегальных способов обогащения недобросовестных коммунальщиков раскрыла юрист Елена Олина, которая стала известна благодаря сотрудничеству с кировским общественным движением «Просрочка патруль».

По словам визави «Вятского края», она лично была свидетелем того, как директор УК «химичила» при взыскании с должников задолженностей за коммунальные услуги. А вышло всё так.

Лет пять назад компания «Вятка­инвестстрой» застроила квартал между Октябрьским проспектом и улицей Дерендяева в промежутке между улицами Герцена и Молодой Гвардии. Новые дома взяла под управление «Вятка­СтройЭкс­плуатация», которой руководит Алевтина Лебедева, работавшая ранее у застройщика в качестве инженера. По данным портала «За честный бизнес», она не только директор УК, но и её учредитель.

Взять-то взяла, да свою опеку над этими домами оформила лишь спустя полгода. Однако всё это время «Вятка­СтройЭкс­плуатация» регулярно взимала с жильцов плату за коммунальные услуги. В результате ГЖИ, которая как раз и занимается решением вопросов о переходе жилого фонда в ведение управляющих компаний, заставила УК вернуть жильцам неправомерно начисленную плату. И Алевтине Лебедевой не оставалось ничего, как выполнить это распоряжение.

Но отдать деньги людям просто так - значит поступиться своими корыстными интересами. Кто ж на такое пойдет? Потому директор «ВяткаСтройЭкс­плуа­тации» наняла юриста (которым как раз оказалась Елена Олина) и вышла в суд с требованием признать за ней право получить с жильцов деньги за работы, которые она по факту как бы сделала (за вывоз мусора, уборку территории и пр.). И, надо сказать, ей это удалось. Суд встал на сторону УК, которая по этому решению начала взыскивать с граждан средства.

Вот только УК возложила на плечи жильцов не только оплату того, что суд признал как «фактически выполненные работы», но и судебные издержки. Их согласно сложившейся практике всегда оплачивает проигравшая сторона. В эти издержки вошла и плата «ВяткаСтройЭксплуатации» своему юристу. А она была немаленькой.

Вот только Алевтина Лебедева ничего Елене Олиной, по словам последней, не заплатила (позднее, как говорит Олина, это было подтверждено в суде), а значит, жильцы оплатили «воздух».

По версии юриста, сумма наживы директора составила более полумиллиона рублей. Может быть, всё это и прошло бы незамеченным, но об этих махинациях узнали граждане. Разразился скандал. Сегодня те, кто оплатил несуществующие «судебные расходы», собираются подавать заявление на действия директора УК в полицию.

На грани банкротства

Как оказалось, взыскание с жильцов несуществующих долгов - не самая большая «шалость» Алевтины Лебедевой.

Она в обход общего собрания собственников брала с них деньги за дополнительные работы по обслуживанию домов. Люди жаловались в Госжилинспекцию, и та обязала УК вернуть им незаконно начисленную плату.

Да и с прямыми своими обязанностями по содержанию жилого фонда «ВяткаСтройЭкс­плуатация» справлялась плохо. Как сообщила Вера Н., живущая в одном из домов, которые обслуживала эта управляющая компания, снег из дворов работники УК не убирали, крыши не чистили, подъезды не мыли, да и с теплом были проблемы. Из-за всего этого жильцам дома пришлось расторгнуть с ней договор. Со скандалом, через суд, потому что Алевтина Лебедева никак не хотела отдавать такой лакомый источник дохода.

Кстати, к «ВяткаСтройЭкс­плуата­ции» есть претензии не только у граждан. Как свидетельствует картотека арбитражных дел, она «отрастила» большие долги и перед ресурсоснабжающими организациями, в частности перед компанией «Т Плюс». А по­следняя, как показывает практика, их не прощает.

Сегодня, согласно налоговой отчетности за 2020 год, ООО «ВяткаСтройЭксплуатация» показало, что доходы у фирмы сократились на 25 с лишним мил­лионов рублей и достигли нулевой отметки. То же самое случилось и с прибылью, которая годом ранее была равна полутора миллионам.

Клиенты уходят, бизнес рушится. А что же в это время делала директор УК? А она, по словам Елены Олиной, активно скупала недвижимость в центре Кирова и по несколько раз в год ездила отдыхать за границу.

При таких «успехах» будет неудивительно, если на днях станет известно о банкротстве «ВяткаСтройЭксплуатации».

Уклончивый ответ

Много лет «орудовала» почти в самом центре Кирова недобросовестная управляющая компания. Неужели никто, и прежде всего - Госжилинспекция, этого не знал? Как показывают судебные документы, знали. Но если знали, то почему не приняли необходимых мер, чтобы во­время остановить безобразия? Хотя бы потому, что финансовая устойчивость «ВяткаСтройЭксплуатации», судя по арбитражной картотеке, уже давно была под вопросом.

И руководитель ГЖИ в ранге «исполняющего обязанности» Алёна Дудникова на него ответила на недавно прошедших депутатских слушаниях в промышленном комитете Законодательного собрания области. Депутатов интересовало, как работает жилинспекция с жалобами населения и как контролирует деятельность УК.

По словам Дудниковой, Жилищный кодекс не устанавливает требования к квалификации персонала для тех компаний, которые берутся за управление многоквартирными домами, по их мате­риально-технической базе, по их мате­риальной ответственности как в период осуществления полномочий, так и после их окончания (даже если выяснится, что УК сильно «накосячила»). Поэтому ГЖИ, по словам ее руководителя, не берет на себя вину за те случаи, когда она выдает лицензии кому попало. Соответственно, за весь 2021 год не было ни одного отказа в лицензировании УК.

На сегодняшний день в Кировской области числится 190 юридических лиц, которые имеют лицензию на управление многоквартирными домами, из них 117 работают в Кирове. При этом деятельность УК вызывает много недовольства у жильцов. Свидетельством тому является семь тысяч жалоб, которые поступили в жилинспекцию на их деятельность.

- Обращения жителей города Кирова составили 84 процента от их общей массы, - сообщила руководитель ГЖИ.

И, как показывает практика, число претензий к «управляйкам» год от года растет.

Всё это, естественно, вызвало вопросы к Алёне Дудниковой. И первый из них: почему так ширится людское недовольство? Может ли инспекция как-то переломить негативный тренд?

Как выяснилось, у ГЖИ «нет методов против Кости Сапрыкина». Дудникова сослалась на несовершенство законодательства. Она также сообщила, что

«в Госдуму внесен проект федерального закона, который должен установить минимальные требования к материально-технической базе для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». С его принятием, как она надеется, что-то поменяется к лучшему.

Доказанное бессилие

Как ранее, в декабре прошлого года, писал «Вятский край», ГЖИ уже давно превратилась в бесполезный, бессмысленный и безответственный орган. На большинство жалоб горожан она отделывается отписками. Проверки проводятся формально. А взыскания, которые накладывает инспекция на УК, на действия последних никакого влияния не оказывают.

Судя по тому, как отвечала на вопросы депутатов Алёна Дудникова, «Вят­ский край» оказался прав в своих выводах. На конкретные вопросы парламентариев (о площадках ТКО, об отсутствии горячего водоснабжения, о замерах температуры воды и пр.) она отвечала: «Я не готова сейчас ответить», «Мне надо уточнить», «Пусть граждане обращаются в суд» и так далее.

О чём можно говорить с человеком, который не владеет ситуацией в своей сфере? Поэтому неудивительно, что поток жалоб только растет. А те, кто отчаялся решить вопрос через ГЖИ, обращаются к депутатам, в прокуратуру, в суд и даже в администрацию Президента РФ. И помощь оттуда иногда оказывается результативней, чем все проверки и акты жилинспекции.

Возвращаясь же к началу разговора, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что проблемы у жильцов домов, которые обслуживает «ВяткаСтройЭксплуатация», начались давно. И ГЖИ это было известно. Так же как не было секретом то, что у этой УК есть долги перед поставщиками коммунальных ресурсов. Любой инспектор ГЖИ мог обнаружить весь перечень исков к компании, просто открыв сайт арбитражного суда и посмотрев на дела, в которых «ВяткаСтройЭксплуатация» фигурирует.

На основании этого у ГЖИ была масса возможностей лишить УК права на управление многоквартирными домами. Однако это не было сделано. Это ли не ещё одно доказательство того, о чём писал «Вятский край»?

Сергей СМОЛИН.