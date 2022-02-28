Сияние гор. В кировском Доме дружбы народов прошли дни Кавказа.

В своей многолетней журналистской практике я встречался с представителями разных национальностей и народностей. И в первую очередь запомнились выходцы с Кавказа. Например, еще в студенческие годы жили в одной общаговской комнате с армянином Ашотом - парнем неугомонным, азартным, который нравился всем (без исключения!) девушкам на курсе. Перед его природным обаянием не могли устоять даже солидные преподавательницы - они нет-нет да и завышали Ашоту оценки: не могли снизить балл за незнание предмета, глядя на его дьявольски очаровательную улыбку…

Общался я и с поэтами, музыкантами, родившимися «на вершинах кавказских гор», - людьми талантливыми и весьма неординарными. Позже пришлось побывать и на войне, случившейся в 1990-е в Чечне. Ездил с военными по горным селениям этой республики, общался с местными жителями. Был в Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии…

Я видел быт и традиции горцев. Что-то можно было не понять (у каждого народа свой уклад жизни). Но одно качество горцев всегда покоряло - уважение к старшим, преклонение перед родителями. Тому же веками учили своих детей, с такими непререкаемыми законами многие живут поныне, передавая их, как и прежде, из поколения в поколение.

О том вспомнил не случайно. Накануне Дня культуры народов Кавказа «Сияние гор», который организовал и проводит кировский Дом дружбы народов (ДДН), меня познакомили с руководителями некоторых кавказских диаспор, проживающих в нашем регионе.

Мы договорились, что не станем говорить о политике, пусть этим займутся другие. Хотелось узнать о том, как горцы обжились на вятской земле. Сохранили ли свои традиции и обычаи - духовные, семейные, культурные?

Азербайджан, родина моя

Осман Карам оглы Алыев - руководитель Кировской региональной общественной организации Азербайджанский культурный центр «Бирлик» («Единство»). Он ее возглавляет с 2019 года. Местная диаспора насчитывает около трех тысяч уроженцев этого суверенного государства, ныне живущих и работающих в Кировской области.

- Я родился в Армении, но когда началось столкновение с соседней республикой (еще был Советский Союз), мы переехали сначала в Нахичевань, затем - в Баку. Там всем беженцам предоставили временное жильё. Жили в санатории - условия, сами понимаете, весьма скромные. У меня два брата служили в Москве и Санкт-Петербурге, затем приехали в Киров (оба трудились на «Авитеке»: один - на автокаре, другой - сварщиком). Приехал к ним. С тех пор и живу здесь уже 30 лет.

Осман рассказал, что у них в семье три сестры и четыре брата. Теперь все живут в Кирове. Поначалу ютились с братьями в аварийном жилье на улице Полевой. Когда совершенно случайно Осман занялся бизнесом (торговлей), появились средства и на свою квартиру. Сейчас уже в его семье растут три сына.

- Мы стараемся, чтобы наши дети хранили традиции азербайджанской культуры, но это сейчас весьма непросто, - говорит Осман. - Они учатся в русских школах, общаются со сверстниками тоже на русском языке. И мы это приветствуем, ведь Вятка стала почти второй родиной. Когда меня избрали председателем диаспоры, захотелось всех объединить. Собираемся, общаемся. Еще до пандемии приезжали ансамбли из Азербайджана, показали кировчанам свое искусство.

У нас работала своя му­зыкальная школа (арендовали помещение). Педагоги разучивали с нашими детьми национальные мелодии, песни, танцы… У нас в диаспоре очень активное правление из 17 человек. Кстати, до сих пор проводим с соблюдением всех традиций Азербайджана наши свадьбы. Собираются до пятисот человек. Приглашаем и вас - посмотрите, как живут азербай­джанцы на вятской земле!

Ингушетия и Вятка почти рядом

Амир Асхабович Ведзижев - полномочный представитель республики Ингушетия в Кировской области, председатель кировской диаспоры.

- Мое детство прошло тоже еще в бывшем Советском Сою­зе, когда существовала одна Чечено-Ингушская автономная республика. Мы жили в Наз­ранском районе. В любой кавказской семье, как вы знаете, всегда много детей (у меня семь братьев). В 83-м приехал в Киров, окончил Вятскую сельскохозяйственную академию по специальности «агроном». Но безденежные 90-е годы подстегнули к действиям: надо было как-то выживать, кормить семью, детей (их у меня четверо - две девочки и столько же мальчиков). Занялся строительными работами. Старшие выросли, сейчас учатся в ВятГУ - на филолога и на химика.

Амир рассказал о том, как они тоже стараются сохранить традиции народа Ингушетии. Их диаспора - всего около 180 человек. Безусловно, соблюдают все мусульманские праздники - курбан-байрам, ураза, собираются в кировской мечети, режут по традиции барана, угощают малоимущих, как того требует ислам.

- В семье тоже есть свои кавказские правила, - говорит Амир. - Я, например, до сих пор не сижу за одним столом с детьми. Вся семья находится в другой комнате. Никогда не появлюсь при детях неухоженным, неопрятным, небритым, в спортивном костюме: они должны уважать отца, видеть в нём образец для подражания, идеал. Ингуши не общаются с тестем и тещей - я их не видел. Когда бываю на родине, слышу, как старики жалуются, что дети не знают, забывают свой язык. А потому наши собратья своих детей отправили в родную республику, чтобы они вспомнили родную речь. Да и на время пандемии и всевозможных ограничений - повод не беспокоиться за здоровье детей: горный воздух, как из­вестно, целебный.

О чём душа болит?

Наш разговор с представителями диаспор то и дело, разумеется, возвращался к сохранению родного языка, семейных, духовных, культурных традиций. Например, Осман, рассказывая о своей семье, тоже повторил, что главное - это уважение к старшим и прежде всего к отцу.

- Сын должен знать, что отец - не равный друг и товарищ, он - образец! А потому я в детстве с какими-то вопросами обращался к маме, с ней шутил, откровенничал. Мне с детства внушали, что старших надо уважать. Если я в автобусе вижу, что женщина стоит, всегда уступлю место. Это и мои сыновья знают.

Он тоже на время летних каникул отправляет детей на родину, чтобы не просто отдохнули у моря, но и говорили на азербайджанском языке, вспомнили о национальных обычаях. Осман сказал и о другом, чему неплохо поучиться бы и старшим представителям других наций.

- Мне 45, а я до сих пор боюсь своего отца и никогда не задам ему пустые вопросы. Тысячу раз подумаю, прежде чем о чём-то спросить. Он у меня был очень состоятельным человеком, мог купить мне машину, но сказал: окончу школу на «отлично» - тогда подумает, сделать мне подарок или нет.

Что интересно, теперь и сам Осман так же говорит своему сыну: «Всего добивайся сам в жизни! Я помогу, когда попадешь в безвыходную ситуацию, но идти к вершине должен только благодаря труду!»

О том же сказал и Амир. Я подумал: а что плохого в их убеждениях, которые они пытаются утвердить в своих детях? По крайней мере, не вырастут «мажоры», какие лихачат по столичным дорогам, используя имена отцов - известных российских политиков, депутатов, начальников разного уровня. Такие сыночки не знают, что такое настоящий труд, а в жизни и пальцем не пошевелили, дабы узнать цену рублю.

В одной семье

У представителей кировских диаспор имеется договор о сотрудничестве с кировским Домом дружбы народов.

- Это место, где нас всегда ждут. И мы рады прийти, пообщаться, рассказать о своей родине другим и просто отдохнуть, - сказали мои собеседники.

В ДДН, действительно, всегда рады принять их, помочь в организации национальных праздников, конференций, фестивалей. Теперь все с нетерпением ждут, когда закончатся пандемийные ограничения, чтобы снова собрать людей. Тогда же опять в полном мас­штабе возобновят активную работу кружки, дети увлеченно станут учить свои национальные песни, танцы, пройдут другие яркие и запоминающиеся мероприятия с национальным колоритом, так же, как было прежде…

А пока гостей кировского Дома дружбы народов ожидает День культуры народов Кавказа «Сияние гор», к которому в учреждении готовятся особо. Организаторы уверены, что различные национальности перешли к общему схожему семейному укладу жизни не только в кухнях, но и в ремёслах, обычаях, других традициях.

На страничке во «ВКонтакте» гости увидят видеофильм «Кавказ - страна, уходящая в небо». В литературной гостиной (тоже онлайн-формат) «Край гор, стихов, легенд и сказок» можно познакомиться с достоянием Кавказа - поэзией, сказками, былинами и т.д.

Пройдет концерт «Ритмы Кавказа» с участием творческих коллективов и представителей национально-культурных объединений.

А как же без знаменитой кавказской кухни?! На площадке праздника состоится фестиваль национальных блюд и выставка народных промыслов. Кулинаров и умельцев у горских народов - хоть отбавляй!

А. ВЯТКИН.

Фото кировского ДДН.