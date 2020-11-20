Сезонный купи-продай. Ваше мнение!

Люди любят получать подарки. Не так любят покупать и дарить подарки, как получать их. И продавцы придумали делать небольшие подарки таким покупателям – перед Новым годом идет череда сезонных распродаж, где почти любой товар можно купить со скидкой.

Но эти распродажи – просто ничто по сравнению с проводимыми в интернете всемирными однодневными акциями. В «День холостяка», «Черную пятницу» и «Киберпонедельник» сотни миллионов человек одновременно парой нажатий на клавиатуру делают покупки на миллиарды долларов. Всё потому, что продавцы в эти дни дают скидку в 5-10%.

А потом выясняется, что и скидка была гораздо меньше обещанной, и действовала она не один день, да и оплаченный товар не так уж и нужен покупателю. Но деньги уже не вернуть.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Вы делаете покупки на сезонных распродажах в интернет-магазинах?

- Да, в дни распродаж многие товары стоят значительно дешевле

- Нет, скидки незначительны, а срок доставки товаров увеличивается

- Моя зарплата не позволяет покупать что-то даже на распродажах

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Фото: perepoloh.ua

Подготовка к новогодним корпоративам обычно начиналась за несколько месяцев до мероприятия. Традиционно, уже в середине ноября было трудно забронировать места в ресторане или кафе, чтобы провести там вечеринку для сотрудников.

Не меньшей популярностью пользовались коллективные выезды на природу, благо большинство домов отдыха и турбаз по уровню сервиса не отстают от городских ресторанов. Самые прижимистые устраивали новогодние гуляния прямо в офисе.

Однако в этом году на праздничные планы влияет пандемия коронавируса, и многие компании все еще не приняла решение, проводить ли корпоративную вечеринку.

Некоторые хотят опробовать совершенно новый формат празднования — дистанционный онлайн-корпоратив. Скорее всего, в этом случае придется обойтись без танцев, зато эпидемилогическая безопасность гарантирована.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Готова ли ваша компания провести новогодний праздник онлайн?

- Да, готовимся праздновать в интернете – 8 голосов (21.1%)

- Нет, проведем корпоратив в ресторане – 15 голосов (39.5%)

- Нет, Новый год – семейный праздник – 15 голосов (39,5%)

Статью «Дед Мороз… в маске» читайте в субботнем номере «Вятского края»