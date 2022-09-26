Съезд управдомов. В Кирове прошёл форум старших по многоквартирным домам

Фото: gorodkirov.ru

С 1 сентября в России для жильцов многоквартирных домов (МКД) изменился порядок смены управляющих компаний. Внесены и другие изменения в жилищное законодательство.

С этими и другими новшествами, а также с вариантами их практического применения должен был познакомить старших по домам форум «Управдом», который прошел в Кирове.

По мнению его участников, мероприятие в целом удалось. Но, как говорится, нет того, что нельзя улучшить. Поэтому в следующие годы организаторы учтут недоработки в его проведении и пожелания участников.

И знание, и польза

Первый городской форум «Управдом - городской совет старших по домам» прошел на площадке «Точки кипения» Вятского государственного университета. Такой выбор места проведения был не случаен, так как ожидалось, что на мероприятие придет свыше 200 человек. И эти ожидания оправдались. Интерес к мероприятию оказался большим.

Но одно дело - пригласить людей, другое - предложить им интересные, а главное, полезные темы для обсуждения. И они нашлись. Пять секций - пять специальных информационных блоков, которые знакомили управдомов и с законодательными новинками, и с успешными практиками.

Как организовать жильцов для участия в ППМИ? Как вести работу по подготовке дома к отопительному сезону? Что можно получить от фонда капремонта? С помощью чего можно обеспечить комфортное проживание в квартирах? Как повысить активность совета дома? Все эти вопросы стали узловыми в работе секций на форуме.

Но какой бы актуальной ни была тема для дискуссии, она не вызовет отклика со стороны слушателей, если ее «засушить», сделать формальной. А потому личность модератора, организующего работу секции, докладчика, который может интересно подать материал, приобретает большое значение. В нашем случае, как считают участники форума, таковые нашлись. Спикеры секций смогли максимально доступно преподнести информацию и ответить на все актуальные вопросы.

Например, секцию по работе совета дома вел член Общественной палаты Кировской области (ОПКО) и региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов ЖКХ Валерий Семенищев. Он известен многим кировчанам как активный общественник и один из организаторов сообщества старших по МКД.

А одним из спикеров на площадке по обсуждению комфортного проживания в квартирах выступила врач-невролог Кировской город­ской больницы № 2 Любовь Данилова.

- Наша секция была посвящена созданию комфортных условий внутри квартиры, - поделилась она своими впечатлениями. - Мы обсудили, как достигнуть оптимального режима влажности и температуры воздуха, вопросы проветривания и вентиляции. Иными словами, нормы санитарно-эпидемиологического контроля в условиях жизни в квартире.

Дискуссии получились не только интересными, но и полезными.

- Я много общаюсь с людьми, понимаю, что жильцы зачастую не знают вовсе базовых механизмов, которые помогли бы им решить наболевшие вопросы самостоятельно, не уповая на управляющие органы, - отметила активная кировчанка (и одновременно заместитель директора Вятской филармонии им. П.И. Чайковского) Эльвира Магосимьянова. - Многие горожане - собственники своего жилья, они вправе сами выбирать, что они будут делать со своим домом. На форуме мы смогли проработать механизмы взаимодействия - как решать острые вопросы, с чего начинать, в какие двери стучаться.

Блин первый, но не комом

Застрельщиком и одним из организаторов форума вы­ступила Общественная палата Кировской области.

- Мы давно планировали подобное мероприятие, - сказал председатель ОПКО Сергей Улитин. - Знаем за­прос старших по домам на актуальную информацию, видим их готовность предлагать правильные решения в сложных вопросах. Всё это ярко отразилось в мероприятии. Радует, что мы смогли собрать такое большое количество старших по домам и просто неравнодушных жителей города. Мы видим, что в этом сегменте гражданского общества много инициативных, живущих интересами жителей людей. Наша задача - сделать такие меро­приятия регулярными. Считаем, что форум прошёл на позитивной волне и все цели были достигнуты.

Несмотря на то что такое масштабное мероприятие для управдомов проходило впервые, руководитель Общественной палаты не считает, что оно «вышло комом». Однако в следующий раз нужно откорректировать организацию проведения таких форумов.

Во-первых, заметил Улитин, их следует проводить в выходные дни. Тогда большее количество желающих смогут в них участвовать. Во-вторых, нельзя проводить все секции одновременно. У людей должна быть возможность охватить не одну, а несколько интере­сующих их тем.

Однако и без этого, по мнению спикера ОПКО, нынешний форум удался. А для некоторых его финал был удачен вдвойне: меро­приятие завершилось награждением победителей регионального этапа конкурса лучших практик управления многоквартирными жилыми домами «Лучший дом. Лучший двор».

Победителей определили по шести номинациям: «Самый дружный дом», «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор» и «Лучшая практика работы совета МКД».

Среди награждённых значатся не только кировские дома, но и МКД в Омутнинске, Кирово-Чепецке, Яранске и п. Вахруши (слобод­ской район).

С точки зрения управдома

Сергей Ремянников, активный участник управления своим домом и в недавнем прошлом сам старший по дому, оказался на форуме не случайно. Поднятые там во­просы его волнуют, и он хотел бы найти на них ответы.

- Я принимал участие в работе секции, на которой обсуждались вопросы деятельности совета дома и председателя дома. Вёл её Валерий Семенищев. Кроме него, там была представитель ГЖИ (Государственной жилищной инспекции). Сначала рассказали о главной теме, то есть о задачах и функциях совета дома. Потом было время задать интересующие нас во­просы. Для меня это было интересно и полезно.

- А какой именно вопрос вас больше всего интересовал?

- Аренда телекоммуникационными компаниями, такими, как Ростелеком, «МТС», «Дом.ру», и другими общего имущества. Оплата размещения ими там своего оборудования. И Семенищев, и представитель ГЖИ рассказали, что можно по этому поводу предпринять. Алгоритм, как я понял, не сложен: сначала нужно выяснить в управляющей компании есть ли с провайдерами договор, согласие жильцов дома. Если этого нет, то обращаться в сами телекоммуникационные компании с требованием оплаты арендуемых площадей. А уж в случае отказа с их стороны писать исковое заявление в суд. Но каждый такой шаг нужно делать с согласия собственников жилых помещений дома, то есть через решение собрания.

- А обсуждались ли на секции другие насущные проблемы?

- Естественно. Мы там рассмотрели вопросы уборки снега во дворах и его вывоза с придомовой территории.

- Жилищное законодательство постоянно меняется, в частности, изменился порядок перехода из одной УК в другую. Если раньше для этого достаточно было большинства голосов присутствующих на общем собрании собственников квартир (при наличии кворума, конечно), то сегодня для смены УК нужно получить большинство голосов всех собственников. Это нововведение обсуждалось? Вы о нём знаете?

- На форуме мы это не обсуждали. Но я читал об этом в интернете. Правда, в тему не углублялся. Нас пока устраивает та компания, которая обслуживает наш дом.

- Вы её ни разу не меняли?

- Меняли, но еще до по­следних изменений.

- И у вас не было проблем с тем, чтобы организовать общее собрание?

- Были. Приходилось делать поквартирный обход, говорить с людьми, разъяснять, объяснять. А как иначе? По-другому у нас законодательство не позволяет. Но старая управляющая компания тогда так всем надоела, что проблем с уговорами не возникало.

Старые правила смены УК или новые - большой роли, я считаю, не играет. Здесь всё зависит от активности старшего по дому, членов совета. Впрочем, не только в данном конкретном случае. Роль старших по дому - служить катализатором работы управляющей компании, заставлять её шевелиться, а не

ограничиваться только исполнением минимального набора услуг.

- Считаете ли вы полезным участие представителя ГЖИ в работе форума и вашей секции?

- В принципе, да. Но хотелось бы большего. У нас, например, она разъясняла вопросы с точки зрения соблюдения законодательства, а вот как добиться, чтобы эти нормы выполняли все, кто имеет отношение к общему имуществу МКД, я от неё не услышал.

- Вы считаете, нужны такие форумы?

- Да. Если их проводить не для галочки. Если на них будут и сотрудники ГЖИ, и представители городской администрации, и управляющие компании, то на таком собрании можно будет решить много текущих вопросов.

- А данный форум этим требованиям соответствовал?

- Я бы предпочёл рассматривать его как установочный, как первый опыт проведения таких мероприятий. Мы, например, на нашей секции решили, что нужно проводить дополнительные встречи, вне рамок форума, по отдельным во­просам.

Сергей СМОЛИН.