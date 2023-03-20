Шесть шагов к чистой воде. В Кирове усовершенствуют водоснабжение без роста тарифов

Фото: Свойкировский.рф

Только месяц прошел с тех пор, как «Вятский край» писал о проблемах с водоснабжением Кирова. И вот появился повод вернуться к этой теме вновь.

Как недавно сообщил МУП «Водоканал», в ноябре прошлого года ещё не реформированное министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области утвердило для этого муниципального предприятия инвестиционную программу. Она называется «Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023 - 2032 годы».

Как можно видеть из названия, горизонт планирования у новой программы деятельности «Водоканала» совсем не маленький - десять лет. Но сама опубликованная информация раскрывает лишь малую часть того, что предстоит сделать. А именно - реконструкцию цеха очистных сооружений водопровода «Корчёмкино» (ОСВ «Корчёмкино»).

Поэтому «ВК» пришлось обратиться за подробностями в «Водоканал». И вот что там рассказали.

Десятилетку за пять лет

Как пояснили в «Водоканале», появлению этой десятилетней программы во многом способствовало расширение возможностей привлечения федеральных средств. Даже в прошлом году их ещё не было, а сегодня они есть.

Например, Москва расширила рамки федерального проекта «Оздоровление Волги». Поэтому в рамках его появилась возможность реконструировать и строить очистные сооружения, которые находятся на берегах Вятки.

В целом на реализацию всех мероприятий планируется потратить порядка восьми миллиардов рублей. Значительную долю в этой сумме составят деньги из федерального центра, вторая часть - средства, полученные от коммерческих предприятий в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду. Предварительное подтверждение средств из федерального бюджета, как сообщил «Водоканал», получено.

С учетом таких источников финансирования новая инвестиционная программа, подчеркивает руководство предприятия, никак не скажется на тарифах для населения.

Что ж, можно только радоваться этому факту и верить, что так оно и будет.

Понятно, что миллиарды, заложенные на совершенствование систем водоснабжения и водоотведения в Кирове на десять лет, не поступят к нам одномоментно. Этот процесс будет постепенным, поэтапным. И дело не только в том, что федеральный бюджет не в состоянии разом дать всю сумму. Просто, в силу невозможности разом остановить работу всех водных систем городского хозяйства, отдельные их части будут ремонтироваться, реконструироваться и совершенствоваться друг за другом. Этим будет обеспечена непрерывность подачи воды и работы канализации с минимизацией неудобств для горожан.

Всего в программе намечено шесть этапов, шесть шагов по «оздоровлению» городских систем водоснабжения и водоотведения. Они затронут практически все городские микрорайоны и должны решить многие застарелые проблемы.

Как особо отметили в «Водоканале», десятилетнюю инвестпрограмму предприя­тие намеревается завершить досрочно - за пять лет. Во всяком случае, провести за этот срок основной объем работ.

Так и вспоминаются советские лозунги: «Пятилетку - в четыре года!»

Вода из-под крана станет чище

На сегодняшний день подробно проработан первый этап реализации этой программы. Он касается полной реконструкции очистных сооружений «Корчёмкино», которые служат подготовке питьевой воды, поступающей в квартиры горожан.

Что же там изменится? Прежде всего произойдет замена насосного оборудования на более энергоэффективное, будет усовершенствована система управления, а также модернизированы блок-фильтры для очистки воды.

В настоящее время, как рассказали в «Водоканале», с российским подрядчиком прорабатывается вопрос о замене модулей для очистки воды. За счёт своей конструкции они позволят увеличить время отстаивания воды и, соответственно, привести её к нормативу. Новые тонко­слойные модули начнут работать на третьем и четвёртом блоках очистки.

Параллельно прорабатывается вопрос об установке системы автоматического контроля качества воды. Ее основой станут установленные в краны трубопроводов датчики, которые оценивают основные параметры жидкости в онлайн-режиме. Такая система сможет управлять добавляемыми реагентами, в автоматическом режиме дозируя необходимое их количество. То есть будет «видеть», в какую секунду сколько аммония или хлора необходимо, что позволит до минимума сократить количество таких реагентов, сделать воду чище и полезнее для потребителей.

Это, с гордостью подчеркивает «Водоканал», полностью российская разработка, российское производство.

Изменения в «Корчёмкино» коснутся и насосного оборудования. Его заменят на станциях первого и второго подъёма. И не просто старое заменят новым, но таким же. Обновлённое оборудование будет работать с применением частотно-регулируемого привода, то есть позволит повысить его надёжность, безопасность и, параллельно, обеспечит энергосбережение без потери качества работы.

На все мероприятия по реконструкции очистных сооружений «Корчёмкино» будет потрачено чуть более 380 млн. рублей.

Артезианский Нововятск

Говоря о преобразованиях систем водоснабжения областного центра в рамках десятилетней инвестиционной программы, нельзя было обойти вниманием проблемы с качеством питьевой воды и ее подачей в дома в отдельных микрорайонах Кирова. Они есть, и некоторые из них имеют давнюю историю. Так, например, часто можно слышать жалобы от жителей Нововятского района. Хотя, что там говорить, точечно они есть и в других местах.

При этом людям не важно, произойдут ли долгожданные перемены к лучшему в рамках десятилетней инвестиционной программы, параллельно с ней или вне ее.

- Мы услышали пожелания потребителей из Нововятска ещё в прошлом году, - пояснили в «Водоканале». - На сегодняшний день можно сказать, что артезианское водоснабжение в районе останется и будет дальше развиваться, при этом будет полностью соответствовать требованиям СанПиН. Сделано это будет за счёт работы над дополнительным резервом (скважина ВНС «Молодёжная») с артезианской водой.

По словам специалистов, в мкр. Радужный и в ЖК «Ёлки-Парк» на сегодняшний день вода полностью соответствует нормам.

- В микрорайоне ЛПК много уже что сделано, удалось снизить бор в четыре раза, сейчас систему донастраиваем - и там вода тоже станет нормативной, - сообщили в «Водоканале». - По воде из ВНС «Молодёжная», которая питает основную часть Нововятска, планируется часть воды «перебросить» из Радужного, соединить две системы и путём такого смешения получить воду, полностью соответствующую нормативам. В конце прошлого года закончили бурить скважину в Радужном - воды много, и хорошего качества. Переход через железнодорожные пути РЖД уже согласовала. По планам, работа будет завершена к концу 2023 года. Параллельно продолжается работа по оценке запасов подземных вод в Нововятске и Радужном.

Как сообщило руководство предприятия, мероприятия по реконструкции объектов, относящихся к этому району, также войдут в десятилетнюю программу. Но коснутся они непосредственно самих сетей водоснабжения и водоотведения, а не источников воды. Артезианское водоснабжение по-прежнему останется главным для Нововятска.

Нечистоты уйдут за Вятку

В рамках инвестиционной программы будут учтены озабоченности жителей пос. Дороничи, Захарищевы, микрорайонов Лянгасово и Коминтерновский.

- Мы услышали пожелания жителей Дороничей по поводу очистных, которые сегодня находятся в центре посёлка, - пояснил директор «Водоканала» Дмитрий Ухин. - Аналогичная ситуация в посёлке Захарищевы. Мы выводим из эксплуатации эти очистные (в аэропорту уже вывели) и все сточные воды «перебрасываем» на очистные в Лянгасово - их мощности хватит на все посёлки. Это лучше не только для жителей, но и для нас, так как одна точка сбора проще с точки зрения её эксплуатации.

По словам руководителя, еще одним направлением работы будет мкр. Коминтерновский.

- Это вся правобережная часть, - пояснил он. - Мощность очистных там исчерпана практически на сто процентов, а площадь участка - для их возможного расширения - ограничена. В инвестпрограмме предусмотрено полное изменение системы водоотведения Коминтерна: все сточные воды оттуда хотим «перебросить» на левый берег Вятки, где находятся большие городские очистные. Трубу прокладываем под руслом Вятки, по ней все сточные воды из Комитерна уходят на так называемую Большую Гору. Мощности очистных смогут принять такой объём, тем более - после предстоящей реконструкции. Это, во-первых, решит вопросы экологии в Коминтерне. Во-вторых, устранит проблему с подключением новых объектов строительства, что простимулирует развитие правобережной части.

Таким образом, в ближайшие годы Киров ждут позитивные изменения в системе городского хозяйства. Программа уже принята и запущена, как говорится, в работу.

А от себя хотелось бы добавить, что передача систем городского водоснабжения и водоотведения от ККС (частной конторы, входящей, так же как хорошо знакомое кировчанам ПАО «Т Плюс», в холдинг российского олигарха Виктора Вексельберга) муниципальному предприя­тию, за что проголосовала большая часть городских депутатов из прежнего созыва, не была ошибкой. Сейчас мы на деле видим позитивные результаты такого решения.

Иван ТРОФИМОВ.