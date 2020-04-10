Сергей Мамаев отказывается комментировать арест за получение взятки вице-губернатора Плитко
ПОЛИТИКА
ПРОИСШЕСТВИЯ
Фото: kprf43.ru
Если бы не коронавирус, известие о задержании и аресте третьего человека в «табели о рангах» региональной исполнительной власти, безусловно, стало бы новостью № 1 не только в областных, но и в федеральных СМИ. Тем не менее даже пандемия нисколько не умаляет значимости того, что произошло в Кировской области в конце прошлой недели.
Ночное задержание на Чёрном озере
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 3 апреля 2020 года вице-губернатор Андрей Плитко был задержан при получении части взятки в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей.
В официальном сообщении ведомства говорится, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено: в период сентября-октября 2018 года Плитко, используя служебные полномочия, авторитет и значимость занимаемой должности, создал организованную преступную группу. Ее участниками было налажено получение взяток в виде денежных средств от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз». К совершению указанных преступлений Плитко привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения.
Вскоре появились подробности задержания вице-губернатора. Выяснилось, что происходило оно ночью 3 апреля в загородной резиденции областного правительства на Чёрном озере, на той самой даче, где несколько лет назад проживали бывший губернатор Никита Белых и некоторые члены его «команды», включая Марию Гайдар. С момента своего назначения на должность жил там и Андрей Плитко. По версии, опубликованной на информационном портале Newsler.ru, в тот момент на даче находилась неуказанная женщина, а также министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин. Именно Шургин, как сообщили в Следственном управлении СК России по Кировской области, и передал вице-губернатору часть взятки.
По информации Newsler, когда Плитко понял, что происходит, он спрятал пакет с деньгами в микроволновку. Однако деньги оказались помечены спецсоставом, и, судя по всему, Андрей Геннадьевич успел к ним прикоснуться руками. Так что найти купюры не составило для оперативников особого труда: на белом корпусе микроволновки предательски засветились отпечатки рук чиновника, когда оперативники проводили обыск с использованием ультрафиолетовой лампы.
Позднее следком опубликовал кадры оперативной видеосъемки, на которых светились не только пачки пятитысячных купюр, но и руки задержанного вице-губернатора. Тогда же было сообщено о возбуждении в отношении Андрея Плитко уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Пикантности всей ситуации добавляет то, что, будучи вице-губернатором, Плитко не только лично курировал лесную отрасль, но и отвечал за работу по противодействию коррупции, обеспечению законности и правопорядка.
4 апреля Первомайский районный суд города Кирова принял решение о мере пресечения в отношении задержанных чиновников. Андрей Плитко был заключен под стражу и отправился в СИЗО, а Алексея Шургина было решено поместить под домашний арест.
Определился в отношении своих подчиненных и губернатор области. 6 апреля Игорь Васильев подписал указы об их увольнении. «Вице-губернатор и министр лесного хозяйства освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой доверия», - сообщили в пресс-центре регионального правительства. Сам губернатор так прокомментировал случившееся: «Если в суде вина фигурантов дела будет доказана, они понесут наказание по всей строгости закона вне зависимости от ранее занимаемых должностей. Со своей стороны я уже дал поручение провести самые тщательные проверки во всех государственных структурах Кировской области, связанных со сферой лесного хозяйства, и доложить мне лично о ее результатах».
Почему молчит Павлиныч?
На этом фоне странной выглядит позиция «главного обличителя коррупционеров» - руководителя кировских коммунистов Сергея Мамаева, вернее, отсутствие какой-либо позиции. Лишь 7 апреля на официальном сайте областной партийной организации было размещено куцее сообщение: «Кировское отделение КПРФ принципиально не дает подробных комментариев, так как данные уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников - это лишь начало новых громких коррупционных процессов, которые будут озвучены нами в ближайшее время».
Такая неожиданная сдержанность тем более удивительна, если вспомнить, с какой яростью Сергей Мамаев клеймил до этого других коррупционеров - того же экс-губернатора Никиту Белых. Или вспомним, как всего полгода назад требовал от своих коллег по фракции в ОЗС публично осудить бывшего председателя заксобрания Владимира Быкова задолго до возбуждения в отношении его реального уголовного дела. А тут следственные органы на весь мир показали светящиеся пачки денег и руки чиновника, а Павлиныч - молчок!
Впрочем, постоянные читатели «ВК» вряд ли удивлены такой реакцией Мамаева. Мы не раз говорили об «особых» отношениях главного кировского коммуниста и арестованного ныне вице-губернатора. Так, в ноябре прошлого года в статье «Ренегат или марионетка? Чем можно объяснить последние действия первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева?» мы писали: «Вот уже год, как риторика Сергея Мамаева диаметрально поменялась. Забыт даже сам термин «варяги». Более того, при назначении Андрея Плитко на должность заместителя губернатора он выразился о его работе очень комплиментарно: «Андрей Геннадьевич, вы, по сути дела, как говорится, занимаетесь внутренней политикой. И с моей точки зрения, что такое политика? Искусство возможного и даже невозможного. Вы сегодня показали на протяжении вот той работы именно такую работу, о чём я сказал выше. И вам желаю, чтобы вы продолжали в таком ключе. Работали со всеми, так сказать, и политическими партиями, и с общественными объединениями и, как говорится, решали вопросы на благо Кировской области».
В последнее время многие отмечают слишком теплую дружбу Сергея Павлиновича с Андреем Геннадьевичем, а очевидцы говорят, что главный коммунист просто «не вылезает из кабинета Плитко». И это - странно. Как-никак, заместитель губернатора, ведающий внутренней политикой (в том числе организацией и проведением выборов всех уровней, назначением и избранием глав муниципалитетов) и представляющий интересы «правящей партии», никак не может быть товарищем Мамаева, даже по идеологическим основаниям, не говоря уже о грядущих выборах 2021 года. Но это не так. В чем же кроется секрет такой «дружбы»?
Возможно, интерес Мамаева к Плитко лежит в сугубо политической плоскости: обеспечить если не поддержку, то хотя бы лояльность областной администрации по отношению к партии и ему лично. И это для Сергея Павлиновича действительно важно, если учесть его изрядно подмоченный в последнее время авторитет. Но, возможно, есть у главного коммуниста области и другие причины подружиться с властью.
Как сообщил на правах конфиденциальности источник «ВК», Сергею Мамаеву уже удалось «пробить» выделение лесосеки для предпринимателя из Советска Александра Тунгусова. Последний считается, как утверждала в свое время журналист «Вятского наблюдателя» Елена Овчинникова, близким другом Мамаева. Еще со времен его пребывания на посту главы Советского района».
Кстати, помимо комплиментов по поводу «политического искусства» Плитко, успел высказаться Павлиныч и о его роли непосредственно в «возрождении лесной отрасли» Кировской области. В августе 2019 года, когда стало известно о задержании за взятку начальника лесного отдела регионального минлесхоза в Котельничском районе, Мамаев в своем «личном блоге» на портале «7х7» заявил следующее: «Не могу не поддержать антикоррупционную борьбу в этой сфере, которая ведется под руководством вице-губернатора Андрея Плитко». Потом добавил: «С началом работы в системе исполнительной власти региона вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства области Алексея Шургина подходы к ведению лесного хозяйства были качественно изменены. Область начала брать арендаторов под серьезный контроль, стали проводиться многочисленные проверки, мероприятия по охране и воспроизводству лесов». А закончил свой «личный блог» так: «КПРФ поддерживает наведение порядка в лесном хозяйстве Кировской области!»
После ареста Плитко и Шургина становится понятно, какой «порядок» от имени КПРФ поддерживал Сергей Мамаев.
Роман ПЕРМИНОВ.
СПРАВКА «ВК»
Андрей Плитко родился в 1969 году в г. Тбилиси Грузинской ССР.
В 1991 году с отличием окончил Высшую школу Комитета государственной безопасности СССР. Дополнительное образование получил в Северо-Западной академии государственной службы. Защитил звание кандидата политических наук.
Занимал разные посты в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, работал в Счетной палате РФ, был помощником члена Совета Федерации.
Пост вице-губернатора Кировской области занял в марте 2019 года, два года до этого он был зампредом регионального правительства.
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