Сергей Мамаев отказывается комментировать арест за получение взятки вице-губернатора Плитко

Фото: kprf43.ru

Если бы не коронавирус, известие о задержании и арес­те третьего человека в «табели о рангах» региональной исполнительной власти, безусловно, стало бы новостью № 1 не только в областных, но и в федеральных СМИ. Тем не менее даже пандемия нисколько не умаляет значимости того, что произошло в Кировской области в конце прошлой недели.

Ночное задержание на Чёрном озере

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 3 апреля 2020 года вице-губернатор Андрей Плитко был задержан при получении части взятки в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей.

В официальном сообщении ведомства говорится, что в ходе оперативно-разыскных меро­приятий установлено: в период сентября-октября 2018 года Плитко, используя служебные полномочия, авторитет и значимость занимаемой должности, создал организованную преступную группу. Ее участниками было налажено получение взяток в виде денежных средств от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз». К совершению указанных преступлений Плитко привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения.

Вскоре появились подробности задержания вице-губернатора. Выяснилось, что происходило оно ночью 3 апреля в загородной резиденции областного правительства на Чёрном озере, на той самой даче, где несколько лет назад проживали бывший губернатор Никита Белых и некоторые члены его «команды», включая Марию Гайдар. С момента своего назначения на долж­ность жил там и Андрей Плитко. По версии, опубликованной на информационном портале Newsler.ru, в тот момент на даче находилась неуказанная женщина, а также министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин. Именно Шургин, как сообщили в Следственном управлении СК России по Кировской области, и передал вице-губернатору часть взятки.

По информации Newsler, когда Плитко понял, что происходит, он спрятал пакет с деньгами в микроволновку. Однако деньги оказались помечены спецсоставом, и, судя по всему, Андрей Геннадьевич успел к ним прикоснуться руками. Так что найти купюры не составило для оперативников особого труда: на белом корпусе микроволновки предательски засветились отпечатки рук чиновника, когда оперативники проводили обыск с использованием ультрафиолетовой лампы.

Позднее следком опубликовал кадры оперативной видеосъемки, на которых светились не только пачки пятитысячных купюр, но и руки задержанного вице-губернатора. Тогда же было сообщено о возбуждении в отношении Андрея Плитко уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Пикантности всей ситуации добавляет то, что, будучи вице-губернатором, Плитко не только лично курировал лесную отрасль, но и отвечал за работу по противодействию коррупции, обеспечению законности и правопорядка.

4 апреля Первомайский районный суд города Кирова принял решение о мере пресечения в отношении задержанных чиновников. Андрей Плитко был заключен под стражу и отправился в СИЗО, а Алексея Шургина было решено поместить под домашний арест.

Определился в отношении своих подчиненных и губернатор области. 6 апреля Игорь Васильев подписал указы об их увольнении. «Вице-губернатор и министр лесного хозяйства освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой доверия», - сообщили в пресс-центре регионального правительства. Сам губернатор так прокомментировал случившееся: «Если в суде вина фигурантов дела будет доказана, они понесут наказание по всей строгости закона вне зависимости от ранее занимаемых должностей. Со своей стороны я уже дал поручение провести самые тщательные проверки во всех государственных структурах Кировской области, связанных со сферой лесного хозяйства, и доложить мне лично о ее результатах».

Почему молчит Павлиныч?

На этом фоне странной вы­глядит позиция «главного обличителя коррупционеров» - руководителя кировских коммунистов Сергея Мамаева, вернее, отсутствие какой-либо позиции. Лишь 7 апреля на официальном сайте областной партийной организации было размещено куцее сообщение: «Кировское отделение КПРФ принципиально не дает подробных комментариев, так как данные уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников - это лишь начало новых громких коррупционных процессов, которые будут озвучены нами в ближайшее время».

Такая неожиданная сдержанность тем более удивительна, если вспомнить, с какой яро­стью Сергей Мамаев клеймил до этого других коррупционеров - того же экс-губернатора Никиту Белых. Или вспомним, как всего полгода назад требовал от своих коллег по фракции в ОЗС публично осудить бывшего председателя заксобрания Владимира Быкова задолго до возбуждения в отношении его реального уголовного дела. А тут следственные органы на весь мир показали светящиеся пачки денег и руки чиновника, а Павлиныч - молчок!

Впрочем, постоянные читатели «ВК» вряд ли удивлены такой реакцией Мамаева. Мы не раз говорили об «особых» отношениях главного кировского коммуниста и арестованного ныне вице-губернатора. Так, в ноябре прошлого года в статье «Ренегат или марионетка? Чем можно объяснить последние действия первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева?» мы писали: «Вот уже год, как риторика Сергея Мамаева диаметрально поменялась. Забыт даже сам термин «варяги». Более того, при назначении Андрея Плитко на должность заместителя губернатора он выразился о его работе очень комплиментарно: «Андрей Ген­надьевич, вы, по сути дела, как говорится, занимаетесь внутренней политикой. И с моей точки зрения, что такое политика? Искусство возможного и даже невозможного. Вы сегодня показали на протяжении вот той работы именно такую работу, о чём я сказал выше. И вам желаю, чтобы вы продолжали в таком ключе. Работали со всеми, так сказать, и политическими партиями, и с общественными объединениями и, как говорится, решали вопросы на благо Кировской области».

В последнее время многие отмечают слишком теплую дружбу Сергея Павлиновича с Андреем Геннадьевичем, а очевидцы говорят, что главный коммунист просто «не вылезает из кабинета Плитко». И это - странно. Как-никак, заместитель губернатора, ведающий внутренней политикой (в том числе организацией и проведением выборов всех уровней, назначением и избранием глав муниципалитетов) и представляющий интересы «правящей партии», никак не может быть товарищем Мамаева, даже по идеологическим основаниям, не говоря уже о грядущих выборах 2021 года. Но это не так. В чем же кроется секрет такой «дружбы»?

Возможно, интерес Мамаева к Плитко лежит в сугубо политической плоскости: обеспечить если не поддержку, то хотя бы лояльность областной админи­страции по отношению к партии и ему лично. И это для Сергея Павлиновича действительно важно, если учесть его изрядно подмоченный в последнее время авторитет. Но, возможно, есть у главного коммуниста области и другие причины подружиться с властью.

Как сообщил на правах конфиденциальности источник «ВК», Сергею Мамаеву уже удалось «пробить» выделение лесосеки для предпринимателя из Советска Александра Тунгусова. Последний считается, как утверждала в свое время журналист «Вятского наблюдателя» Елена Овчинникова, близким другом Мамаева. Еще со времен его пребывания на посту главы Советского района».

Кстати, помимо комплиментов по поводу «политического искусства» Плитко, успел вы­сказаться Павлиныч и о его роли непосредственно в «возрождении лесной отрасли» Кировской области. В августе 2019 года, когда стало известно о задержании за взятку начальника лесного отдела регионального минлесхоза в Котельничском районе, Мамаев в своем «личном блоге» на портале «7х7» заявил следующее: «Не могу не поддержать антикоррупционную борьбу в этой сфере, которая ведется под руководством вице-губернатора Андрея Плитко». Потом добавил: «С началом работы в системе исполнительной власти региона вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства области Алексея Шургина подходы к ведению лесного хозяйства были качественно изменены. Область начала брать арендаторов под серьезный контроль, стали проводиться многочисленные проверки, мероприятия по охране и воспроизводству лесов». А закончил свой «личный блог» так: «КПРФ поддерживает наведение порядка в лесном хозяйстве Кировской области!»

После ареста Плитко и Шургина становится понятно, какой «порядок» от имени КПРФ поддерживал Сергей Мамаев.

Роман ПЕРМИНОВ.

СПРАВКА «ВК»

Андрей Плитко родился в 1969 году в г. Тбилиси Грузинской ССР.

В 1991 году с отличием окончил Высшую школу Комитета государственной безопасности СССР. Дополнительное образование получил в Северо-Западной академии государственной службы. Защитил звание кандидата политических наук.

Занимал разные посты в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, работал в Счетной палате РФ, был помощником члена Совета Федерации.

Пост вице-губернатора Кировской области занял в марте 2019 года, два года до этого он был зампредом регионального правительства.