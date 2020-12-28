«Сердце города» в подарок от «УРАЛХИМа»

25 декабряв Кирово-Чепецке состоялось открытие арт-объекта «Сердце города». Это подарок филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» к 65-летнему юбилею города.

Арт-объект расположился на набережной. Это место по праву можно считать центром притяжения всех жителей и гостей города. С точки установки «Сердца города» открывается живописный вид на панораму речного и лесного ландшафтов.

Конструкция включает в себя две части: название города, состоящее из букв высотой в 70 сантиметров, и фотозону в виде сердца как символа слияния двух рек. В центре сердца есть лавка, куда можно присесть и сделать памятные фотографии. Само сердце крутится на 360°. По периметру основания конструкции расположены популярные хештеги, связанные с этим местом.

Как заверили представители подрядной организации-изготовителя, конструкция не боится ни холодов, ни перепадов температур, ни коррозии. Буквы состоят из бетона повышенной прочности с армированными вставками. Конструкция с сердцем состоит из нержавеющей стали, при желании ее части могут быть легко заменены.

– Фотозона уникальна тем, что здесь можно сделать панорамное селфи, что я уже успешно попробовала. Мы благодарим компанию «УРАЛХИМ» за такой подарок, – отметила глава Кирово-Чепецка Елена Савина.