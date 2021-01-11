Себе на благо. Заксобрание Кировской области приняло предновогодний пакет законов

Последний месяц перед Новым годом прошел в областном Законодательном собрании под знаком заботы депутатов о «себе любимых». Почти все проголосованные за последний месяц законопроекты касались их деятельности.

Впрочем, после принятия закона, сократившего депутатов-списочников, а также норм, ограничивших протестные акции, это никого уже не удивляет.

Кто, если не мы

Удивительно, сколь причудлива жизнь и работа вятских депутатов. Не успели отгреметь баталии вокруг сокращения депутатского корпуса, как народные избранники вновь устроили шторм в информационном поле. И хорошо, если б они относились к жизненно важным для населения области вопросам, так нет - последние принятые членами ОЗС инициативы касались их «депутатского статуса», их противников и грядущих выборов.

Никто, конечно, не утверждает, что буквально все законодательные инициативы, которые рассматривались на декабрьских пленарных заседаниях регионального Законодательного собрания, касались только положения народных избранников. Было рассмотрено и много иных вопросов.

Но если пристально всмотреться в повестки дня, то большая часть всех иных законопроектов касалась приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. А из значимых для области и ее населения документов можно назвать лишь бюджет на следующий трехлетний период. Вот только он никогда не занимал умы граждан, так как все понимают, что разобраться в нем сложно, да и как-то повлиять на него не получится. Потому даже общественные слушания проходили скучно, без ажиотажа, «для галочки».

В эту пресную околопарламентскую жизнь мог бы внести драйв законопроект о передаче транспортных предприятий, обеспечивающих все пассажирские перевозки, под крыло области. Его предполагалось обсудить 25 декабря. Но с этим вышел «облом». В последний момент законопроект был отозван губернатором.

А потому к новогодним праздникам народные избранники сделали жизнь лучше только себе. В данном случае речь идет о трех областных законах, точнее, о внесении в них изменений, - «О статусе депутата», «Об административной ответственности в Кировской области» и «О выборах и референдумах».

Утвердить очевидное

Если не углубляться в лишние и малоинтересные для широкой публики подробности, то вкратце все нововведения выглядят так. Во-первых, депутаты разрешили сами себе присутствовать на заседаниях правительства области. Во-вторых, они предусмотрели наказания для тех чиновников, которым вдруг вздумается «воспрепятствовать законной деятельности депутатов ЗСКО». В-третьих, наделили себя правом иметь по четыре отгула в месяц на своей работе. И, наконец, в-четвертых, в связи с предстоящими в 2021 году выборами в Законодательное собрание была изменена схема избирательных округов, а также уточнены требования к представителям политических партий, которые могут войти в избирательные комиссии.

Как у любой законодательной инициативы, у этих поправок есть свои авторы. И все они (кто бы в том сомневался) - представители «партии власти». А если быть совсем точным, то это - зампред Заксобрания Роман Титов, председатель комиссии по регламенту и депутатской этике Юрий Балыбердин и председатель комитета по законодательству Валерий Басюк.

Однако получить от них комментарий «Вятскому краю» не удалось. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, Роман Титов находится в отпуске. Юрий Балыбердин оказался «недоступен». А вот Валерий Басюк всё же согласился, но исключительно в письменном виде - так что никакого живого общения и ответов на любые отклоняющиеся от темы вопросы не получилось.

Итак, по версии Басюка, вятским депутатам и ранее присутствовать на заседании правительства области не запрещалось. Однако внесенные изменения позволят им участвовать в работе не только главного регионального органа исполнительной власти, но и «консультативных и совещательных органов, созданных при губернаторе Кировской области, правительстве Кировской области, исполнительных органах государственной власти Кировской области». Оно, это присутствие, позволит «реализовывать (депутатам. - Ред.) контрольную функцию».

Вот только непонятно, что нашим народным избранникам мешало контролировать отдельные стороны работы правительства до этого? Много ли вы слышали о парламентских расследованиях, например, распределения субсидий сельхозорганизациям, строительства некачественных ФАПов или других аспектов работы региональных министерств (а до этого - департаментов)? Неужели всё и всегда у нас было хорошо? Что сейчас даст эта поправка - желание идти против чиновников? «Не смешите мои подковы», - говорил конь Юлий в известном мультфильме.

Что касается наказаний за «воспрепятствование законной деятельности депутатов», по словам Валерия Басюка, были внесены уточнения по поводу того, что под этим понимать.

Мы не поленились открыть обновленную версию закона и обнаружили, что штрафы будут налагаться на тех, кто запретит депутатам бывать на всё тех же заседаниях правительства и иных органов. Как будто кому-то может это в голову прийти?

Ну а с депутатскими отгулами дело вообще оказалось простым. Федеральное законодательство установило «вилку» - от двух до шести дней. И Валерий Басюк, как автор этой инициативы, предложил сказать точно: «Сколько вешать в граммах». В результате (скорее всего, сложных математических манипуляций) было решено остановиться на среднем значении. Можно только предполагать, что изменит такое уточнение, если учесть, что большинство депутатов сами являются работодателями и отгулы могут сами у себя брать «по самое не могу». Неужели автору такого уточнения нужна была галочка для списка внесенных законодательных инициатив? Неужели ему мало нашумевшего закона об ограничении митингов?

Ну и, наконец, в том, что касается изменения избирательных округов, депутат Басюк пояснил: они просто приведены в соответствие с численностью электората, который там проживает. Для этого законом установлен норматив. При его превышении «требуется перераспределить территории избирательных округов с целью обеспечения равномерности распределения избирателей».

Можно, конечно, и эти поправки отнести к формальным. Вот только практика показывает, что все манипуляции с выборным законодательством по каким-то причинам всегда играют на руку лишь «партии власти». Впрочем, мы не политтехнологи (услугами которых активно пользуется «Единая Россия») и можем только констатировать: «Время покажет».

Таким образом, предновогодний подарок от регионального Заксобрания удался. Жаль только, не на общее благо.

Вдогонку

Кто-то скажет, что мы не правы, что на последней «пленарке» депутаты одобрили пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса, который раньше использовал систему ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Но и здесь с полным основанием можно утверждать, что к народному благосостоянию это не имеет никакого отношения и депутаты опять же радели исключительно о себе. Ведь не секрет, что простые люди в депутатские кресла не попадают и подавляющее большинство народных избранников - это те же бизнесмены (и иные из них, как, например, Константин Гозман, с такими доходами, которые гораздо больше бюджетов отдельных муниципальных образований).

Иван ТРОФИМОВ.