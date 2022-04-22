«Сделано в России». Ваше мнение!

На фоне тысяч санкций, наложенных на Россию недружественными странами, 20 апреля на космодроме Плесецк проведен успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

За стартом ракеты из Москвы по видеосвязи наблюдал президент России Владимир Путин. «Это большое, знаменательное событие», – сказал президент. Путин особо подчеркнул, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали.

В Кировской области успешно работают десятки заводов, также ориентированных на импортозамещение. Например, предприятие «Сельмаш молочные машины» разрабатывает и производит оборудование для переработки молока.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Способна ли российская промышленность полностью заместить импорт товаров и технологий?

- Да, для этого в России есть достойная научная и производственная база

- Нет, наша промышленность на десятилетия отстала от развитых стран мира

- Россия скорее заменит европейский импорт на китайский и индийский

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

19 мая 2022 года отмечается столетие Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. В Кировской области это событие отметили открытием выставки «Честное пионерское» в Диораме.

Свою пионерскую молодость помнят несколько поколений россиян. У кого-то она связана с интересными проектами и добрыми делами, у кого – со скучными собраниями и никому не нужными «смотрами строя и песни».

А в 1991 году пионерию «закрыли» вслед за комсомолом и КПСС.

В современной России нет продолжателя дела пионерии, есть только «Всероссийское движение школьников» и военизированная «Юнармия».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вам нравилось быть пионером?

- Да, это было светлое время понятных идеалов и четких целей – 24 голоса (55,8%)

- Нет, я никогда не любил ходить строем и сидеть на собраниях – 7 голосов (16,3%)

- Нет, детское коммунистическое движение было глубоко лживым – 4 голоса (9,3%)

- Я не успел стать пионером – 8 голосов (18,6%)

Статью «Взвейтесь кострами…» читайте в субботнем номере «Вятского края».