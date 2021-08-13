Сборы в школу и семейный бюджет. Ваше мнение!

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Скоро 1 сентября. И если школьники думают об учебе, их родители сейчас больше озабочены покупкой одежды и канцтоваров. И хотя статистики утверждают, что рост цен на товары для школы не превышает инфляции, для семейного бюджета эти ежегодные траты не перестают быть серьезным ударом. Особенно, если к началу учебы надо одеть, обуть и собрать не одного ребенка, а двух или трех.

В этом году значительным подспорьем родителям стала единовременная субсидия в 10 тысяч рублей на каждого школьника, выплаченная по распоряжению президента России Владимира Путина.

Тем не менее, родительские кошельки серьезно похудеют к началу учебного года.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Насколько сильно ударила по вашему семейному бюджету подготовка ребенка к 1 сентября?

- Незначительно. Мы были готовы к этим неизбежным тратам

- Слабо. Помогла выплата в 10 тысяч рублей от президента

- Значительно. Цены на всё растут, в отличие от зарплаты

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Управляющие компании начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам. В Волгоградской области, например, пытаются привлечь к этому коллекторов.

Однако в мае 2021 года Госдума приняла в первом чтении новые поправки к Жилищному кодексу, которые запрещают компаниям ЖКХ обращаться к услугам коллекторов для взыскания задолженности и заключать с ними агентские договоры. В то же время министерство строительства и ЖКХ РФ наоборот предлагает для взыскания долгов по коммунальным услугам предусмотреть возможность привлечения коллекторов.

В Совфеде считают, что допускать коллекторов к работе с задолжавшими жильцами можно только при выполнении ряда жестких условий.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к тому, что коллекторам могут разрешить взыскивать долги граждан за услуги ЖКХ?

- Поддерживаю. Иначе никак не собрать все долги за «коммуналку» – 5 голосов (9,1%)

- Не согласен. Взысканием долгов должны заниматься судебные приставы – 23 голоса (41,8%)

- Снизьте тарифы ЖКХ, и не будет никаких долгов по квитанциям – 27 голосов (49,1%)

Статью «Долги по ЖКХ могут отдать коллекторам» читайте в субботнем номере «Вятского края»