Шанс на новую жизнь. В Кировской области расширяется сеть исправительных центров

Недавно в Общественной палате Кировской области (ОПКО) прошёл «круглый стол» по вопросу расширения сети исправительных центров на территории области для отбывания наказания осуждённых в виде принудительных работ.

Такой вид наказания появился в России в 2017 году. В Кировской области на сегодняшний день функционируют 4 участка, созданных при учреждениях в городе Кирово-Чепецке (204 осуждённых), в посёлках Вахруши (50), Восточный (200 человек) и в селе Бахта (85).

Общественники задались вопросом: «Зачем нужны такие центры? Как и какие осуждённые туда попадают?»

И жильё, и работа

По данным УФСИН России по Кировской области, за прошлый год через ИЦ прошли около 700 осуждённых. Обычно это люди, которые отбывают наказание за преступления небольшой и средней тяжести, а также осуждённые впервые за тяжкие преступления, кто своим поведением доказал готовность к исправлению, кому лишение свободы заменили на более мягкое наказание.

Основные статьи УК РФ, по которым суд назначает уголовное наказание в виде принудительных работ: неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей; кража; незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ; запрет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью.

- Принудительные работы - это продолжение работы по адаптации осуждённых, проводимой в исправительных учреждениях региона. Они являются своего рода социальным проектом. Осуждённые к принудительным работам обеспечены местом проживания и работой, у них есть возможность общаться с родственниками, они получают заработную плату, погашают иски (возмещают потерпевшим имущественный вред, причинённый преступлением, погашают задолженность по кредитам и алиментам). Самостоятельно обеспечивают себя питанием, одеждой, оплачивают коммунальные услуги, свободно распоряжаются имеющимися у них денежными средствами, - пояснили в УФСИН России по Кировской области.

По мнению специалистов, в исправительных центрах у людей формируется здоровое мышление, гражданин выходит в свободное общество уже с определённым багажом знаний в той или иной профессии, личными средствами.

По словам заместителя начальника УФСИН России по Кировской области Олега Теленкова, осуждённые здесь работают на объектах производственной инфраструктуры, имеют возможность пользоваться мобильной связью, распоряжаться заработанными деньгами, но при этом находятся под постоянным контролем. Также на территориях исправительных центров ведётся видеонаблюдение, изображение с камер выводится на экраны мониторов в дежурную часть.

Почти как дома

«ВК» уже писал о том, как впервые такой исправительный центр открыли на обувном предприятии в п. Вахруши. Тогда генеральный директор ООО «Вахруши-Юфть» Сергей Данелян особо подчеркнул: «Мы - первые!» Правда, обув­ное предприятие и прежде работало с пенитенциарными учреждениями: в Пермском крае на базе одной из колоний шили заготовки для обуви.

- У нас ощущается нехватка рабочих рук, - говорил тогда Сергей Данелян. - Не от хорошей жизни мы приглашали гастарбайтеров (теперь они все уехали на родину). Учитывая давние деловые связи с пенитенциарным ведомством региона, решили провести эксперимент: пригласить на работу осуждённых, которые хотят честно и добросовестно трудиться, искренне встать на путь исправления.

Новое дело требовало иного подхода, даже с определёнными финансовыми затратами. Но руководство предприятия посчитало: они будут не напрасными и с годами непременно окупятся. Директор подчеркнул: «Новый проект - не разовый, он рассчитан на перспективу».

Что на предприятии сделали в первую очередь? Они отдали в безвозмездную аренду пенитенциарного ведомства помещение. Соответственно, за свой счёт провели там ремонт, оборудовали спальные комнаты, помещение для приготовления пищи с современной бытовой техникой, санузел, душевые кабины. Даже установили телевизор с большим экраном. К тому же центр оснастили техническими средствами контроля и надзора - без них никак.

- Размер средней заработной платы осуждённых к принудительным работам, отбывавших наказание в ИЦ Кировской области, по итогам прошлого года составил 18 тысяч 390 рублей (среднероссийский - 19720 руб.), - констатируют в УФСИН. - Есть случаи, когда у осуждённых к принудительным работам, трудоустроенных на таких предприятиях, как ООО «Вахруши-Юфть» и ООО «Вахруши-Литобувь», заработная плата достигала 40 тысяч рублей.

Кстати, тем, кто отбыл не менее трети срока наказания и не допустил нарушений, администрация ИЦ может разрешить проживание на дому со своей семьёй в пределах муниципального образования, в котором расположен исправцентр. Кроме того, если в услугах осуждённого будет нуждаться работодатель, его оставят на предприятии.

Все вместе

Общественники на «круг­лом столе» констатировали, что не все жители области понимают, насколько важно дать человеку шанс на исправление. В частности, «ВК» писал о конфликте, произошедшем в п. Мурыгино. На местном предприятии «Киров-пейпер» (бывшей знаменитой бумажной фабрике «Красный курсант») решили разместить 70 осуждённых.

Ситуация, которая здесь возникла, весьма схожа с вахрушевской. Только на нехватку рабочих рук повлияли нынешние условия в современном обществе: многие рабочие мобилизованы для участия в специальной военной операции, другие ушли добровольцами. Однако у местных жителей появились претензии. Они говорили из зала (позже давали интервью местным тележурналистам и другим СМИ), аргументируя так: мол, «не надо нам ваших урок», «они будут пялиться из окон на мою дочь» и «открывайте где угодно, но не в Мурыгино».

- Отбывающие наказание в ИЦ - это, как правило, те, кто доказал своим поведением в местах лишения свободы факт исправления, получил возможность вернуться в общество. Наша задача - объяснить, что эти люди при малейшем нарушении могут быть возвращены в колонию, - сказал Олег Теленков.

- Всем, кто переживает за то, что есть опасность, когда рядом с ними функционирует ИЦ, я отвечу так: опасно сейчас его не создать. Если мы их не построим, мы выпустим людей в никуда и они останутся никому не нужными, - заметил Дмитрий Норвинд, заместитель председателя Кировского областного суда по уголовным делам.

- Развитие сети исправцентров обеспечит социальную адаптацию осуждённых, мотивирует заключённых соблюдать закон, а также создаст экономическую выгоду для региона, - поделилась своим мнением Марина Копырина, модератор «круглого стола». - Зачастую, выходя на свободу из колонии, осуждённые тяжело привыкают к обычной жизни. И, что особенно неприятно, их с судимостью не берут на работу. Именно это нередко становится причиной рецидивов. Бывшие осуждённые снова совершают преступления. Исправительные центры эту проблему помогают решить…

На «круглом столе» в ОПКО Олег Теленков предложил деловое сотрудничество с представителями бизнес-сообщества по вопросам создания участков ИЦ на производственных объектах региона.

Представители общественности заметили, что развитие таких исправцентров поможет и в решении проблемы дефицита рабочих рук на предприятиях и в сфере ЖКХ. В частности, труд осуждённых может быть использован при благоустройстве и уборке улиц, а также в строительстве, сельском хозяйстве, промышленном производстве и при переработке бытовых отходов.

По завершении «круглого стола» участники пришли к выводу, что такую работу надо вести вместе с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, органами власти, предпринимателями, работодателями.

Встретились, думают

Нам пояснили в УФСИН России по Кировской области, что в марте прошлого года между ФСИН России и правительством Кировской области подписано соглашение о взаимодействии и дорожная карта о взаимном сотрудничестве по созданию дополнительных мест для размещения осуждённых к принудительным работам на базе регионального имущества, а также имущества объектов предприятий и организаций.

Кстати, удалось заинтересовать ряд потенциальных работодателей, например, с местом дислокации предприятий в Слободском районе. Там согласились обдумать предложение о создании ИЦ на территории г. Слободского при условии, что органы исполнительной власти региона выделят соответствующее здание - по площади, техническому состоянию и месторасположению. Предприятия готовы рассмотреть вопрос о его ремонте, оснастить мебелью, средствами технического надзора и контроля за осуждёнными.

В конференц-зале АО «Красный якорь» состоялось заседание совета хозяйственных руководителей Слободского района, органов местного самоуправления и представителей УФСИН под руководством исполняющего обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Д.А. Глушкова.

На заседании решили проработать вопрос о выделении соответствующего помещения, а руководители предприятий, в свою очередь, заявили о готовности оценить коммерческие риски по созданию УФИЦ и проинформировать об этом УФСИН.

Интерес к созданию УФИЦ проявляет руководство ООО «ЭЙС». Данное предприятие является крупным объектом лёгкой промышленности на территории региона, имеет потребность в рабочей силе по специализации «швея». С руководителем предприятия также провели рабочую встречу.

А. ВЯТКИН.